Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή - Πουλτσίδη





Αυτή τη βδομάδα οι προτάσεις μου είναι εμπνευσμένες από ταινίες και σειρές (ευλογημένο Netflix!) οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί αν τις χάσετε, εσείς θα χάσετε...

1- «Ο Γκρίζος Άνθρωπος» είναι ο τίτλος του πρώτου βιβλίο της σειράς Gray Man του πολυγραφότατου συγγραφέα Mark Greaney που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis.

Το πρώτο μυθιστόρημα της σειράς «Gray Man» από τον best selling συγγραφέα των New York Times, Mark Greaney που ενέπνευσε μια απ’ τις ακριβότερες υπερπαραγωγές της πλατφόρμας NETFLIX, σε σκηνοθεσία των Anthony και Joe Russo με τους Ryan Gosling και Chris Evans στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Ένα θρίλερ πρακτόρων κι εκτελεστών που σαρώνουν την Ευρώπη σε μία άνευ προηγουμένου αποστολή μέχρι θανάτου, με ασταμάτητη δράση και κινηματογραφική ροή. Μια μυθιστορηματική απόλαυση για τους λάτρεις του μυστηρίου με ένταση, μπόλικη αγωνία και σασπένς σε σκηνικό μυστικό πληροφοριών, αβεβαιότητας και προδοσίας.

Ένας πρώην ανεξάρτητος δολοφόνος της CIA ο οποίος θεωρείται «μύθος» και είναι γνωστός ως ο Γκρίζος άνθρωπος κινείται σιωπηλά από δουλειά σε δουλειά, επιτυγχάνοντας το αδύνατο και πάντα καταφέρνει να χτυπήσει τον στόχο του.

Σύντομα όμως θα κυνηγηθεί από τον πρώην συνάδελφό του. Τώρα, πρόκειται να αποδείξει ότι γι’ αυτόν, δεν υπάρχει γκρίζα περιοχή μεταξύ της δολοφονίας για τα προς το ζην και της δολοφονίας για να παραμείνει ζωντανός.

Όταν θα ανακαλύψει ένα μεγάλο μυστικό, ο πράκτορας Six, θα στραφεί εναντίον της υπηρεσίας του, αυτό όμως θα τον οδηγήσει σε αντιπαράθεση σώμα με σώμα με άλλους συναδέλφους του...

Ο Κόρτλαντ Τζέντρι είναι ο Γκρίζος Άνθρωπος. Θανάσιμες δυνάμεις όπως το χρήμα και η εξουσία απειλούν τη θέση του. Τελικά, υπάρχει γκρίζα ζώνη ανάμεσα στο να σκοτώνεις για το χρήμα και να σκοτώνεις για την επιβίωση;

Λίγα λόγια για το βιβλίο: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GRAY MAN ΠΟΥ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ NETFLIX!

Ο Κόρτλαντ Τζέντρι είναι ένας καλός άνθρωπος. Αλλά και ένας εξαιρετικός δολοφόνος…Για εκείνους που παραμονεύουν στις σκιές, είναι γνωστός ως ο Γκρίζος Άνθρωπος. Στο μυστικό κόσμο, είναι ένας θρύλος που ολοκληρώνει σιωπηλά τη μια δουλειά μετά την άλλη, κατορθώνοντας το αδύνατο, προτού χαθεί ξανά στο σκοτάδι.Και πάντα πετυχαίνει το στόχο του. Πάντα.

Όμως, στον κόσμο υπάρχουν δυνάμεις πιο θανάσιμες από τον Τζέντρι. Δυνάμεις όπως τα χρήματα. Η εξουσία. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι τα μοναδικά πράγματα για τα οποία αξίζει να πολεμήσεις. Και στα μάτια τους, ο Τζέντρι έχει ξεπεράσει τη χρησιμότητά του.

Αλλά ο Κόρτ Τζέντρι θα αποδείξει ότι, για εκείνον, δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη ανάμεσα στο να σκοτώνεις για το χρήμα και να σκοτώνεις για την επιβίωση… Από το συγγραφέα που συνέχισε το έργο του Tom Clancy και δημιούργησε νέες περιπέτειες με πρωταγωνιστή τον υπερκατάσκοπο Jack Ryan.

Συγγραφέας: Mark Greany

ISBN: 978-960-623-341-8

Αρ. σελίδων: 416

Έτος έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: Anubis

https://anubis.gr/product/o-gkrizos-anthropos/?fbclid=IwAR0JYnwN5QQHpx1YFSkrpNjsEvwFHj1o_IxtZFHMGLo6OtBbqCI26V2eM8M

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: O Mark Greaney είναι Αμερικάνος συγγραφέας. Είναι πιο γνωστός για τη συνεργασία του με τον Tom Clancy στα τελευταία βιβλία του και, μετά τον θάνατό του δεύτερου το 2013, συνέχισε τις περιπέτειες του Jack Ryan και άλλων χαρακτήρων του Clancy. Αποτελεί μία από από πιο επιδραστικές φωνές στο σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα. Το έργο του «O Γκρίζος Άνθρωπος» ενέπνευσε και την ομώνυμη υπερπαραγωγή του Netflix.

2- Η Graphic Novel «Πρελούδια και Νυχτωδίες» αποτελεί τον πρώτο τόμο της σειράς The Sandman του πολυγραφότατου και αγαπημένου μου συγγραφέα Neil Gaiman. Περιλαμβάνει τα τεύχη 1-8. Η μετάφραση έγινε από τον Ηλία Τσιάρα. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis.

Το βιβλίο αγαπήθηκε από τους λάτρεις του φανταστικού στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Πριν λίγες μέρες μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από το Netflix. Συνθέτει ένα πάντρεμα γκόθικ, μοντέρνα ρομαντικού, με στοιχεία τρόμου και μεταφυσικού.

Η ιστορία ξεκινά με έναν φιλόδοξο μάγο, στις αρχές του 20ού αιώνα, που προσπαθεί να αιχμαλωτίσει τον Θάνατο για να κερδίσει την αθανασία. Ωστόσο, μπερδεύεται και αιχμαλωτίζει τον Μορφέα, τον άρχοντα των ονείρων. Χάνει τα τρία ισχυρά αντικείμενα που ενισχύουν τις δυνάμεις του, αλλά κυρίως είναι πεπεισμένος για την αναξιοπιστία των θνητών. Θα καταφέρει άραγε να αλλάξει την αντίληψή του;

Η ιδιαίτερη γραφή του Γκέιμαν είναι οικεία στους αναγνώστες που τον ακολουθούν και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό όπως πάντα.

Ένα ευφάνταστο μείγμα μοντέρνας και αρχαίας μυθολογίας, σύγχρονης λογοτεχνίας, ιστορικού δράματος και οι θρύλων. Μάγοι, αίμα, πύλες και πολλά άλλα σας καλούν να βυθιστείτε στον απολαυστικό τους κόσμο (+13 ετών).

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Το εμβληματικό graphic novel που ενέπνευσε την υπερπαραγωγή του Netflix!

Σκοτεινό, πρωτοποριακό και απίστευτα επιτυχημένο.

Μία από τις πιο δημοφιλείς και επιτυχημένες σειρές κόμιξ όλων των εποχών, το βραβευμένο αριστούργημα του Neil Gaiman The Sandman, έθεσε τον πήχη για ιστορίες λυρικής φαντασίας που στοχεύουν ένα πιο ώριμο κοινό στη σύγχρονη βιομηχανία των κόμιξ. Εικονογραφημένη από τους πιο χαρισματικούς καλλιτέχνες, η σειρά είναι ένα πλούσιο μείγμα μοντέρνας και αρχαίας μυθολογίας, όπου συνυπάρχουν αρμονικά η σύγχρονη λογοτεχνία, το ιστορικό δράμα και οι θρύλοι.

Το «Πρελούδια & Νυχτωδίες» συλλέγει τα πρώτα οκτώ τεύχη της σειράς The Sandman και αποτελεί την αφετηρία μιας επικής ιστορίας, που όμοιά της δεν έχει υπάρξει στο χώρο των κόμιξ, εισάγοντας τους αναγνώστες στο σκοτεινό και μαγευτικό κόσμο των ονείρων και των εφιαλτών — στη χώρα του Μορφέα, του Βασιλιά των Ονείρων, και της οικογένειάς του, των Αιώνιων.

Η ιστορία του Neil Gaiman τιμήθηκε συνολικά με 26 βραβεία Eisner και ήταν υποψήφια για τα βραβεία Hugo και Bram Stoker!

Συγγραφέας: Neil Gaiman

ISBN: 978-960-623-369-2

Αρ. σελίδων: 240

Έτος έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: Anubis

https://anubis.gr/product/the-sandman-preloydia-kai-nychtodies-vivlio1/

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: O Neil Gaiman (Neil Richard MacKinnon Gaiman, όπως είναι το πλήρες του όνομα) είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους και δημοφιλείς Βρετανούς συγγραφείς της γενιάς του. Έχει γράψει βιβλία, κόμιξ, graphic novels, σενάρια για ταινίες και σειρές, θεατρικά και δοκίμια για τη λογοτεχνία. Ο Gaiman είναι ο δημιουργός και ο σεναριογράφος του διεθνούς αριστουργήματος THE SANDMAN, που γνώρισε ευρεία λογοτεχνική καταξίωση όταν το τεύχος #19 (“A Midsummer Night’s Dream”) κέρδισε το World Fantasy Award for Short Fiction το 1991.

Το πρόσφατο έργο της σειράς, το THE SANDMAN: OVERTURE, κέρδισε το 2016 το Hugo Award for Best Graphic Fiction. Βρίσκεται επίσης στη λίστα των New York Times ως ο συγγραφέας best seller μυθιστορημάτων, διηγημάτων, σεναρίων και graphic novels για όλες τις ηλικίες.

Κάποια από τα πλέον διάσημα έργα του είναι το American Gods, το οποίο απέσπασε τα βραβεία Hugo, Nebula, Bram Stoker και Locus, το The Graveyard Book, που είναι το πρώτο βιβλίο που κέρδισε τόσο το Newbery όσο και το Carnegie Medal, και το The Ocean at the End of the Lane, που κέρδισε τον τίτλο του Book of the Year για το 2013 στα National Book Awards του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το βιβλίο του με τίτλο Norse Mythology είναι μια διασκευή των μύθων του Σκανδιναβικού Πάνθεου και των γιγάντων όπως καταγράφονται στις έμμετρες Eddas, ενώ πρόσφατα διασκεύασε το Good Omens, το μυθιστόρημα που συνέγραψε μαζί με τον Sir Terry Pratchett, σε μια σειρά έξι επεισοδίων για το BBC και τα Amazon Studios.

Επιπρόσθετα από τις δουλειές του στη λογοτεχνία και την τηλεόραση, ο Gaiman είναι καθηγητής Καλών Τεχνών στο Bard College. Έχει τέσσερα παιδιά και είναι παντρεμένος με τη συγγραφέα και καλλιτέχνιδα Amanda Palmer.

3- Το βιβλίο «Φωτιά & Αίμα» του ευρέως γνωστού συγγραφέα George R.R. Martin έκανε πρεμιέρα αυτές τις μέρες στο κανάλι Netflix με την ονομασία «House of the Dragon» και κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Anubis.

Μετά το τέλος της σειράς Game of Thrones βρισκόμαστε μια ανάσα από τη νέα σειρά «House of the Dragon» που θα προβληθεί στο Netflix στις 21 Αυγούστου. Τα γεγονότα του βιβλίου αλλά και της σειράς διαδραματίζονται τριακόσια χρόνια πριν τη θρυλική σειρά και εξιστορεί έναν εμφύλιο πόλεμο που διέλυσε το Westeros πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς. Μια επική καταγραφή του οίκου των δράκων-αφεντών Ταργκάρυεν.

Μου έχουν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες, καθώς ανήκω στο φανατικό κοινό των θαυμαστών του Μάρτιν. Λάτρεψα τις ασπρόμαυρες απεικονίσεις του κορυφαίου εικονογράφου Doug Wheatley. Να περιμένετε αίμα. Πολύ αίμα...

Λίγα λόγια για το βιβλίο: 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, οι δράκοι βασίλευαν στο Γουέστερος…

Τρεις αιώνες πριν από τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο Παιχνίδι του Στέμματος, οι Ταργκάρυεν -η μόνη οικογένεια δρακοαφεντών που επέζησε από τον Όλεθρο της Βαλύρια- εγκαταστάθηκαν στο Ντράγκονστοουν. Η αφήγηση του χρονικού Φωτιά & Αίμα ξεκινά με τον θρυλικό Αίγκον τον Κατακτητή, δημιουργό του Σιδερένιου Θρόνου, και συνεχίζει με τις γενιές των Ταργκάρυεν που διαγωνίστηκαν για την κατοχή αυτής της εμβληματικής έδρας εξουσίας μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο που λίγο έλειψε να αφανίσει τη δυναστεία τους.

Πώς ήταν το Γουέστερος όταν οι δράκοι κυριαρχούσαν στους ουρανούς; Ποια ήταν τα χειρότερα εγκλήματα του Μαίγκορ του Αμείλικτου; Τι συνέβη πραγματικά κατά τη διάρκεια του Χορού των Δράκων; Γιατί ήταν θανάσιμος κίνδυνος να επισκεφτεί κανείς τη Βαλύρια μετά τον Όλεθρο; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που απαντώνται στην παρούσα έκδοση, όπως τα παραθέτει ένας πολυμαθής μέιστερ της Ακρόπολης. Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον πρώτο από τους δύο τόμους της καθοριστικής ιστορίας του Οίκου των Ταργκάρυεν, διανθισμένης με πάνω από ογδόντα ασπρόμαυρες απεικονίσεις του κορυφαίου εικονογράφου Doug Wheatley.

Ο George R.R. Martin, ο διάσημος συγγραφέας του Game of Thrones, χαρίζει στους αναγνώστες μια νέα σκοπιά στη συγκλονιστική και αιματοβαμμένη ιστορία του Γουέστερος μέσα από μια επική, μυθιστορηματική καταγραφή της καθοριστικής ιστορίας του Οίκου των Ταργκάρυεν.

Συγγραφέας: George R.R. Martin

ISBN: 78-960-623-131-5

Αρ. σελίδων: 840

Έτος έκδοσης:2019

Εκδόσεις: Anubis

https://anubis.gr/product/fotia-amp-amp-aima/

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο George R.R. Martin είναι o συγγραφέας δεκαπέντε μυθιστορημάτων, συμπεριλαμβανομένων πέντε βιβλίων του Τραγουδιού της Φωτιάς και του Πάγου, πολλών συλλογών διηγημάτων καθώς και αρκετών σεναρίων για τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Έχει χαρακτηριστεί ως ο «Αμερικανός Τόλκιν» και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, ανάμεσά τους το World Fantasy Lifetime Achievement Award. Είναι παραγωγός της πολυβραβευμένης σειράς του HBO Game of Thrones, που βασίζεται στη σειρά Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου. Ζει στη Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό.

4- «Ο Επόμενος Στόχος» είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς Gray Man του συγγραφέα Mark Greany. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis.

Η δουλειά γίνεται προσωπική στο δεύτερο βιβλίο της σειράς «Gray Man» του Mark Greaney. Ένα φρενήρες ανάγνωσμα.

Ο Κορτ Τζέντρι είναι καταδικασμένος σε μια αποστολή απαγωγής, έχοντας να αντιμετωπίσει τους αδίστακτους εργοδότες του από τη μια πλευρά και τους πρώην φίλους-προδότες του από την άλλη.

Εξαιρετικοί χαρακτήρες, έξυπνοι διάλογοι, συναρπαστικές σκηνές καταδίωξης, αμείωτη, αδυσώπητη δράση κι απρόβλεπτες ανατροπές.

Βρήκα εξαιρετική την ενδοσκόπηση και την ανάπτυξη του βασικού χαρακτήρα. Δρούσε κινηματογραφικά σ’ ένα πολύ καλά γραμμένο τελικό αποτέλεσμα. Οι γνώσεις του συγγραφέα για όπλα, πυροβολικό και κατασκοπευτικές συσκευές υψηλής τεχνολογίας είναι άπιαστες!

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Η ΔΟΥΛΕΙΆ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GRAY MAN!

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο επαγγελματίας δολοφόνος Κορτ Τζέντρι προδόθηκε από τους χειριστές του στη CIA. Για να επιβιώσει, έπρεπε

να σκοτώσει τους παλιούς του συμπολεμιστές. Τώρα, ως δολοφόνος με το κωδικό όνομα Γκρίζος Άνθρωπος, είναι ο καλύτερος επαγγελματίας δολοφόνος της αγοράς. Αλλά όταν ένας παλιός σύντροφός του -που ο Κορτ νόμιζε ότι ήταν νεκρός- επιστρέφει για να τον στοι χειώσει, η ίδια του η ζωή μπαίνει στο στόχαστρο. Ο άντρας ζητάει από τον Κορτ να αναλάβει μια αποστολή διαφορετική από αυτές που έχει συνηθίσει: αντί για μια δύσκολη δολοφονία, η δουλειά αφορά μια σχεδόν αδύνατη απαγωγή. Και ο Κορτ πρέπει να επιστρέψει το στόχο του στην ίδια ομάδα της CIA που τον είχε προδώσει.

Με τους αδίστακτους εργοδότες του από τη μια πλευρά, τους πρώην φίλους του από την άλλη και μια καταδικασμένη αποστολή στη μέση, ο Κορτ Τζέντρι, κυριολεκτικά, θα σκότωνε για να βγει ζωντανός από αυτή την κατάσταση. Από το συγγραφέα που συνέχισε το έργο του Tom Clancy και δημιούργησε νέες περιπέτειες με πρωταγωνιστή τον υπερκατάσκοπο Jack Ryan.

Συγγραφέας: Mark Greany

ISBN: 978-960-623-463-7

Αρ. σελίδων: 488

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Anubis

https://anubis.gr/product/o-epomenos-stochos/?fbclid=IwAR1rYxbwIqllfFlihJiOv2EYR4kOJajHUJYRjZfVtRaNxKw-PL38EfF47cQ

5- Η Graphic Novel «Το Κουκλόσπιτο» είναι ο δεύτερο τόμο της σειράς The Sandman του πολυγραφότατου και αγαπημένου μου συγγραφέα Neil Gaiman. Συγκεντρώνει τα τεύχη 9 ως 16. Η μετάφραση έγινε από τον Ηλία Τσιάρα. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis και συστήνεται για ηλικίες 13+

Οι δύο πρώτοι τόμοι το: «Πρελούδια και Νυχτωδίες» και «Το Κουκλόσπιτο», αποτελούν την πρώτη σεζόν της σειράς The Sandman και εισάγει τους αναγνώστες στο σκοτεινό και μαγευτικό κόσμο των ονείρων και των εφιαλτών.

Πρόκειται για αμάγαλμα μύθου και σκοτεινής φαντασίας. Ενδιαφέρουσες ιστορίες-παραμύθια για το θάνατο, τη φιλία, την ύπαρξη, μύθοι, αρχέτυπα, θρησκεία, θρύλοι, πολλά νοήματα και χιούμορ. H σειρά θυμίζει μυθολογία, με πολύπλοκους χαρακτήρες και λυρισμό, την οποία προσπαθούν να φέρουν στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη εδώ και δεκαετίες με παταγώδη αποτυχία. Χρειάστηκε η συμβολή και η συνεργασία τριών οραματιστών (Allan Heinberg, David Goyer, και Neil Gaiman) και ενός γενναιόδωρου budget από το Netflix για να επιτευχθεί αυτό το επικό πόνημα.

Μια δυσλειτουργική οικογένεια εφτά αθανάτων οντοτήτων, των Destiny, Death, Dream, Destruction, Desire, Despair και Delirium, οι οποίοι προσωποποιούν έννοιες και καταστάσεις που επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή.

Οι Μορφέας (Dream of the Endless), Death, Lucifer Morningstar, Corinthian, Lucienne, John Dee, Cain, Abel και πολλοί ακόμη μας καλούν στον σαγηνευτικό τους σύμπαν.

Δεν μπορείς να το αποφύγεις, μόνο να ενδώσεις...

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ένας αξεπέραστος σύγχρονος μύθος…

Μία από τις πιο δημοφιλείς και επιτυχημένες σειρές κόμιξ όλων των εποχών, το βραβευμένο αριστούργημα του Neil Gaiman The Sandman έθεσε τον πήχη για ιστορίες λυρικής φαντασίας που στοχεύουν σε ένα πιο ώριμο κοινό στη σύγχρονη βιομηχανία των graphic novels. Εικονογραφημένη από τους πιο χαρισματικούς καλλιτέχνες, η σειρά είναι ένα πλούσιο μείγμα μοντέρνας και αρχαίας μυθολογίας, όπου συνυπάρχουν αρμονικά η σύγχρονη λογοτεχνία, το ιστορικό δράμα και οι θρύλοι.

«Το Κουκλόσπιτο», που περιλαμβάνει τα τεύχη #9-16 της σειράς The Sandman, ακολουθεί μια νεαρή κοπέλα, τη Ρόουζ Γουόκερ, καθώς

εκείνη ανακαλύπτει το εκπληκτικό μυστικό της ταυτότητάς της. Συνοδοιπόρος στο ταξίδι της Ρόουζ είναι ο Βασιλιάς των Ονείρων, για τον

οποίο η ύπαρξή της αποτελεί ταυτόχρονα ένα σαγηνευτικό μυστήριο αλλά και μια τεράστια απειλή.

Συγγραφέας: Neil Gaiman

ISBN: 978-960-623-385-2

Αρ. σελίδων: 232

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Anubis

https://anubis.gr/product/to-koyklospito/

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: O Neil Gaiman (Neil Richard MacKinnon Gaiman, όπως είναι το πλήρες του όνομα) είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους και δημοφιλείς Βρετανούς συγγραφείς της γενιάς του. Έχει γράψει βιβλία, κόμιξ, graphic novels, σενάρια για ταινίες και σειρές, θεατρικά και δοκίμια για τη λογοτεχνία. Ο Gaiman είναι ο δημιουργός και ο σεναριογράφος του διεθνούς αριστουργήματος THE SANDMAN, που γνώρισε ευρεία λογοτεχνική καταξίωση όταν το τεύχος #19 (“A Midsummer Night’s Dream”) κέρδισε το World Fantasy Award for Short Fiction το 1991.

Το πρόσφατο έργο της σειράς, το THE SANDMAN: OVERTURE, κέρδισε το 2016 το Hugo Award for Best Graphic Fiction. Βρίσκεται επίσης στη λίστα των New York Times ως ο συγγραφέας best seller μυθιστορημάτων, διηγημάτων, σεναρίων και graphic novels για όλες τις ηλικίες.

Κάποια από τα πλέον διάσημα έργα του είναι το American Gods, το οποίο απέσπασε τα βραβεία Hugo, Nebula, Bram Stoker και Locus, το The Graveyard Book, που είναι το πρώτο βιβλίο που κέρδισε τόσο το Newbery όσο και το Carnegie Medal, και το The Ocean at the End of the Lane, που κέρδισε τον τίτλο του Book of the Year για το 2013 στα National Book Awards του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το βιβλίο του με τίτλο Norse Mythology είναι μια διασκευή των μύθων του Σκανδιναβικού Πάνθεου και των γιγάντων όπως καταγράφονται στις έμμετρες Eddas, ενώ πρόσφατα διασκεύασε το Good Omens, το μυθιστόρημα που συνέγραψε μαζί με τον Sir Terry Pratchett, σε μια σειρά έξι επεισοδίων για το BBC και τα Amazon Studios.

Επιπρόσθετα από τις δουλειές του στη λογοτεχνία και την τηλεόραση, ο Gaiman είναι καθηγητής Καλών Τεχνών στο Bard College. Έχει τέσσερα παιδιά και είναι παντρεμένος με τη συγγραφέα και καλλιτέχνιδα Amanda Palmer.

6- Ένα ακόμη Graphic Novel μεταφέρεται στο Netflix «The Umbrella Academy: «Η Σουίτα της Αποκάλυψης» του συγγραφέα Gerard Way. Η μετάφραση έγινε από τον Νίκο Καμπουρόπουλο. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis. Ένα comic γεμάτο από σκηνές δράσης και θέαμα.

Τα πρώτα έξι τεύχη της σειράς μαζεμένα σε έναν τόμο, μαζί με ανέκδοτες μικρές ιστορίες. To 2006 κέρδισε το βραβείο της καλύτερης αυτοτελούς σειράς και το 2019 μεταφέρθηκε στην πλατφόρμα του Netflix.

Στα μέσα του εικοστού αιώνα γεννήθηκαν σαράντα τρία παιδιά με υπερδυνάμεις. Το παράδοξο της γέννησής τους ήταν πως καμία από τις μητέρες των παιδιών δεν έφερε σημάδι εγκυμοσύνης. Ο εκατομμυριούχος εφευρέτης Ρέτζιναλντ Χάργκριβς -που στην ουσία είναι ένας μεταμφιεσμένος εξωγήινος- αποφάσισε να υιοθετήσει εφτά από αυτά τα χαρισματικά παιδιά, να τα εκπαιδεύσεις, με απώτερο σκοπό να σώσει τον κόσμο από μια μελλοντική ακαθόριστη απειλή.

Όμως, ο Σερ Χάργκριβς παρά τα πλούτη του και την εξαιρετικά υψηλή νοημοσύνη του, δεν τους προσέφερε ποτέ την ευκαιρία να ζήσουν ευτυχισμένοι σαν μια δεμένη οικογένεια κι αυτό είχε ψυχολογικές επιπτώσεις για όλους.

Αυτά τα παιδιά αποτέλεσαν τα μέλη της The Umbrella Academy… Η οποία μια δεκαετία αργότερα διαλύεται κι ο καθένας τραβάει το δικό του μονοπάτι. Κόντρες, οι εγωισμοί, οι τσακωμοί και η θλίψη για το παρελθόν. Ώσπου ο ξαφνικός θάνατος του Ρέτζιναλντ θα επανενώσει τα παιδιά στην επερχόμενη απειλή… Villains και Space Boy τι ρόλο θα παίξουν;

Χιούμορ και φαντασία σε μια εναλλακτική και δυσλειτουργική υπερηρωική ομάδα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Μια πολύ διαφορετική ομάδα υπερηρώων

Ένα ανεξήγητο παγκόσμιο γεγονός, σαράντα τρία ασυνήθιστα παιδιά γεννήθηκαν ξαφνικά από γυναίκες που δεν είχαν δείξει προηγούμενα σημάδια εγκυμοσύνης. Ο εκατομμυριούχος εφευρέτης Ρέτζιναλντ Χάργκριβς υιοθέτησε επτά από τα παιδιά• όταν ερωτήθηκε γιατί το έκανε αυτό, αποκρίθηκε μόνο: “Για να σώσουν τον κόσμο.” Αυτά τα επτά παιδιά αποτελούν την Ακαδημία της Ομπρέλας, μια προβληματική οικογένεια υπερηρώων με παράξενες δυνάμεις. Περίπου μία δεκαετία μετά την πρώτη τους αποστολή η ομάδα διαλύεται, όταν όμως ο Χάργκριβς πεθαίνει απροσδόκητα, τα αδέρφια ξανασμίγουν, πάνω στην ώρα για να σώσουν τον κόσμο ξανά.

Σε ιδέα και σενάριο του Gerard Way από το Doom Patrol και μέλους των My Chemical Romance, το κόμιξ έχει εικονογραφηθεί από το βραβευμένο καλλιτέχνη Gabriel Bá (Two Brothers, Daytripper), το χρώμα έβαλε ο βραβευμένος με Eisner καλλιτέχνης Dave Stewart και το αυθεντικό εξώφυλλο της σειράς το σχεδίασε ο πολυβραβευμένος με Eisner James Jean. Σε αυτή την έκδοση, μαζί με τις σύντομες ιστορίες Mon Dieu! και But the Past Ain’t Through with You θα βρείτε επίσης και ένα εκτενές αφιέρωμα με προσχέδια που παρουσιάζουν έργα των Way, Bá.

Συγγραφέας: Gerard Way

ISBN: 978-960-623-435-4

Αρ. σελίδων: 192

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Anubis

https://anubis.gr/product/the-umbrella-academy-i-soyita-tis-apokalypsis/

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Γεννήθηκε ως Gerard Arthur Way στο Νιου Τζέρσεϋ στις 9 Απριλίου 1977 κι ανατράφηκε ως Καθολικός στο Belleville του New Jersey, μαζί με τον Michael James Way, τον μικρότερο αδερφό του, από τους γονείς τους Donald Way και Donna Lee. Ο Gerard Way είναι Αμερικανός με βάση την εθνικότητα, αλλά και ιταλική και σκωτσέζικη κληρονομιά, λόγω του ότι ο πατέρας του είναι ο μισός Σκωτσέζος και η μητέρα του Ιταλίδα.

Ο Gerard είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και συγγραφέας κόμικς. Ο ενθουσιασμός του για το τραγούδι ξεκίνησε όταν ήταν μικρό παιδί. Έλαβε πολλές ενθαρρύνσεις από τη μητέρα του γιαγιά, την Έλενα Λι Ρους. Η καθημερινή ενθάρρυνσή της τον έκανε να ερωτεύεται περισσότερο το τραγούδι, το γράψιμο και το σχέδιο. Σύμφωνα με τον Gerard, ήταν η μόνη πηγή έμπνευσής του, ενώ μεγάλωνε. Τον δίδαξε να τραγουδά, να γράφει, να σχεδιάζει και να παίζει, που τελικά οδήγησε στο πάθος του για αυτές τις Τέχνες να αυξηθούν. Πήρε την πρώτη κιθάρα του στην ηλικία των οκτώ, η οποία ήρθε ως δώρο από τη γιαγιά του.

Ο Gerard παρακολούθησε το γυμνάσιο του Belleville στη χώρα Essex και αποφοίτησε το 1995. Ήταν στο γυμνάσιο που έγραψε το πρώτο του κόμικ Στις φτερούγες του Raven το 2013. Ομοίως, έπαιξε το ρόλο του Peter Pan ενώ στην τέταρτη τάξη στο δημοτικό σχολείο. Αφού αποφοίτησε από το γυμνάσιο, επέλεξε να ακολουθήσει το όνειρό του στην Τέχνη και ζήτησε να σπουδάσει στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών στη Νέα Υόρκη. Αποφοίτησε από το σχολείο τέχνης το 1999 με πτυχίο στην Καλών Τεχνών.

Το 2001, έκανε την πρακτική άσκηση στο Cartoon Network, επίσης τον ίδιο χρόνο, ίδρυσε τη ροκ μπάντα My Chemical Romance με τον αδελφό του Michael Way ως τον μπασίστα της μπάντας. Εκτός από το τραγούδι, ο Gerard παίζει το πιάνο και ρυθμική κιθάρα. Το είδος μουσικής του μπορεί να περιγραφεί καλύτερα ως εναλλακτικό rock, pop punk, emo και post-hardcore. Η μπάντα πήγε στην εκτέλεση, κυκλοφορώντας singles και άλμπουμ για χρόνια μέχρι να διαλυθούν το 2013.

Το 2014, ο Gerard ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει συμφωνία με Warner Bros ως σόλο καλλιτέχνη. Την ίδια χρονιά, ο Way κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ στούντιο ως σόλο καλλιτέχνη που ονομάστηκε Ελαφρύς Άλεν. Ο Gerard Way είδε το πρώτο χέρι κατά τη διάρκεια της επίθεσης 9/11 ενώ εργαζόταν Cartoon Network. Η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου τον οδήγησε να δει λόγους για να εξερευνήσει τον κόσμο έξω από το υπόγειο ενός κωμικού συγγραφέα και να εκπληρώσει τους στόχους του ως τραγουδιστής.

Ο Gerard Way είναι παντρεμένος απ’ τις 3/9/2007 με την Σκωτσέζα καλλιτέχνη και μουσικό Lindsay Ann Ballato. Η Lindsay γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1976 στο Dunoon του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Βρετανίδα κυριαρχεί στο όνομα της σκηνής Lyn-z. Είναι γνωστό για το γεγονός ότι είναι μπασίστα της αμερικανικής ροκ μπάντα Αδιαμφισβήτητη αυταπάτη. Η Ann μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν 17 χρονών, στη Νέα Υόρκη, για να μελετήσει Τέχνη και Εικονογράφηση στο Ινστιτούτο Pratt. Στις 27/5/2009, καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, Bandit Lee Way. Ο Gerard Way είναι ένας προσοδοφόρος λογοτέχνης και μουσικός με εκτιμώμενη καθαρή αξία 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Τελευταία, ο Way φαίνεται να επενδύει περισσότερο από το χρόνο του για την παραγωγή των κόμικς του και επίσης να εστιάζει στη γυναίκα και το παιδί του. Κατοικεί στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες.