Με μια γεμάτη ταράτσα ξεκίνησαν χθες οι προβολές για το 6ο Ταράτσα Film Festival Λάρισας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας και θα συνεχιστούν σήμερα με την ταινία “Supreme authentic” ( Audrey Estrougo Γαλλία —2021 — 112′ — Βιογραφικό δράμα ) από το Γαλλόφωνο Φεστιβάλ Ελλάδας .

Αύριο 1 Ιουλίου το Ταράτσα Film Festival θα βρίσκεται στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ (Πατρόκλου & Ασκληπιού) με βραβευμένες ταινίες από το 14ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Artfools Λάρισας , το Σάββατο 2 Ιουλίου στο Κλίμαξ και την Κυριακή 3 Ιουλίου στο Καφενείο η Γη όπου θα προβληθούν βραβευμένες ταινίες από το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας . Συγκεκριμένα :

Παρασκευή 1 Ιουλίου – ΙΕΚ ΑΚΜΗ

o CAMILLE AND I της Marie Cogné – Γαλλία, 18’

Η Καμίλ και η Μαρί είναι ερωτευμένες. Όλοι όμως έχουν κάτι να πουν για τη σχέση τους.

o EDDERKOPPEN του Shokat Harjo – Νορβηγία, 10’

Δύο Πακιστανοί πρόσφυγες που διαμένουν σε ένα ξενοδοχείο στο Όσλο βρίσκονται στην παρέα μιας μυστηριώδους και σαγηνευτικής γυναίκας. Το ποτό και η κουβέντα τούς παρασύρουν σε μια ευχάριστη νύχτα, η οποία, όμως, θα έχει αναπάντεχη κατάληξη.

o I’M NOT TELLING YOU ANYTHING, JUST SAYIN της Sanja Milardovic – Κροατία, 18’

Η Zrinka, κινηματογραφίστρια, φτάνει στη γενέτειρά της για λίγες μέρες για να κάνει ανίχνευση τοποθεσίας. Μένοντας στο σπίτι της μητέρας της, Tanja, διαπιστώνει πως σκέψεις ταλαιπωρούν την τελευταία. Την παίρνει, λοιπόν, μαζί της στις καθημερινές της βόλτες για να μάθει τί την βασανίζει.

o SOLAR ECLIPSE των Alireza Ghasemi, Raha Amirfazli – Ιράν, 14’

Η Saaghi και οι δύο φίλες της έχουν έρθει στο μεγαλύτερο πάρκο της Τεχεράνης για να βγάλουν φωτογραφίες από την ολική έκλειψη που ανακοινώθηκε αργότερα το απόγευμα. Καθώς κάνουν βόλτες και κουβεντιάζουν για αγόρια και πάρτι, οι τρεις ατίθασες κοπέλες θα βρεθούν κάποια στιγμή σε ένα απόμερο σημείο του πάρκου.

o VALLEY OF THE WOLF των Antonio Valerio Frascella, Lamia Sabic, Gabriela Forfotă – Ρουμανία, 9’

Κάτω στην κοιλάδα, προς το τέλος μιας ζωής, οι αναμνήσεις και τα όνειρα σμίγουν με τα αστέρια.

o THE BLIND WRITER του Γιώργου Σηφιανού – Γαλλία, 10’

Μπροστά στην πολυπλοκότητα του κόσμου, προκύπτουν αιώνια ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, πολιτικά και μεταφυσικά:

-Ποιος δημιούργησε το σύμπαν;

-Ο Θεός.

-Και ποιος δημιούργησε τον Θεό;

o OBSERVING THE TARDIGRADES της Sofia Silkina – Ρωσία, 4’

Το έτος είναι 2020. Ένα 10χρονο κορίτσι διασκεδάζει όσο καλύτερα μπορεί κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων. Της λείπει τρομερά ο έξω κόσμος. Μια μέρα, ο πατέρας της της παίρνει ένα μικροσκόπιο ελπίζοντας ότι θα την αποσπούσε από τη ζοφερή πραγματικότητα της απομόνωσης.

o ELEVATOR ALONE της Αναστασίας Παπαδοπούλου – Ελλάδα, 4’

Τέσσερα άτομα και ο χρόνος που περνούν σε ένα ασανσέρ. Εμπνευσμένο από την καθημερινότητα και τη διαφορά στη συμπεριφορά των ανθρώπων όταν είναι μόνοι, σε αντίθεση με την κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά που υιοθετούν όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο και ιδιαίτερα στο περιορισμένο και πάντα άβολο περιβάλλον ενός ασανσέρ.

Σάββατο 2 Ιουλίου – Κλίμαξ :

o A SUMMER PLACE της Αλεξάνδρας Ματθαίου, με τις Μαίρη Μηνά, Aurora Marion – 21’ Το καλοκαίρι είναι η μόνιμη νοοτροπία στη Λεμεσό – μια κάποτε μικρή παραθαλάσσια πόλη της Κύπρου που έχει μετατραπεί σε ολιγαρχικό παράδεισο της Μεσογείου.

Όντας μέλος και θύμα του μετασχηματισμού αυτής της πόλης ως στυλίστρια τροφίμων, η

Τίνα βιώνει κατάθλιψη. Την ημέρα των γενεθλίων της είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τα πάντα, έως ότου μια ασυνήθιστη συνάντηση της αλλάζει τη ζωή.

o ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ ΤΙΠΟΤΑ της Βαγγελιώς Σουμέλη, με τις Ρομάνα Λόμπατς, Μαρίνα Αργυρίδου – 5’ Η Μαριαλένα μιλάει με την αδερφή της στο τηλέφωνο, καθώς ετοιμάζονται να πάνε στην κηδεία της μητέρας τους.

o HORSEPOWER του Σπύρου Σκάνδαλου, με τους Ιωάννα Κολλιοπούλου, Αλέξανδρο Βαρδαξόγλου, Κώστα Νικούλι, Αλεξάνδρα Χασάνι – 15’

Η Μαξ, μια νέα καλλιτέχνις, δεν μπορεί να κορυφώσει. Εκθέτει ένα γλυπτό και η παρέα της την κοροϊδεύει. Προσπαθώντας να ξεμπλοκάρει τη σεξουαλικότητά της, χάνεται στις φαντασιώσεις της, όπου κρύβεται ένα μαύρο άλογο.

o ΑΜΥΓΔΑΛΗ της Μαρίας Χατζάκου, με τις Παναγιώτα Γιαγλή, Εύα Σαμιώτη,

Ντόνα Πετροπούλου – 22’

Δύο αδερφές, η Άννα και η Μελίνα, περνούν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού στο εξοχικό τους, στη Νέα Μάκρη. Η Άννα κάνει πάρτι για την ενηλικίωση της και το μόνο που θέλει είναι να περάσει την ημέρα της με την Μαρία, το καλοκαιρινό της φλερτ. Η Μελίνα αγαπάει εμμονικά την Άννα και δεν καταλαβαίνει γιατί δεν είναι καλεσμένη στο πάρτι. Ξέρει όμως ότι ως partycrasher μπορεί να κάνει αυτό το βράδυ αξέχαστο για την μεγάλη της αδερφή.

o LAST VISIT του Σπύρου Αλιδάκη, με τους Μαρία Σκουλά, Αμαλία Μουτούση, Στεφανία Γουλιώτη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γιάννη Σαβουιδάκη, Βάλια Παπαχρήστου – 14’ Το Last Visit είναι ένας φόρος τιμής στον Λευτέρη Βογιατζή (1945 – 2013), ο οποίος αποτελεί έναν αδιαμφισβήτητο σταθμό στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Μέσω αυτής της περίεργα ονειρικής περιήγησης επιστρέφει για μια τελευταία φορά στον αγαπημένο του θεατρικό χώρο, το «Θέατρο» της Οδού Κυκλάδων, αποχαιρετώντας φίλους και συνεργάτες.

o ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ του Άρη Καπλανίδη, με τις φωνές των Κωνσταντίνας Γεωργαντά, Μαρίας Διακοπαναγιώτου, Σπύρου Μαργαρίτη, Γιάννη Οικονομίδη, Ζωής Ρηγοπούλου, Γιώργου Νινιού – 12’ Μια μεσήλικη γυναίκα παρατηρεί τον μικρόκοσμο μιας αθηναϊκής γειτονιάς από το μπαλκόνι της με μικτές αντιδράσεις από όσους -διαρκώς- παρατηρεί, ώσπου δεν είναι πια εκεί και αυτός ο μικρόκοσμος αλλάζει για πάντα.

Κυριακή 3 Ιουλίου – Καφενείο η ΓΗ:

o MOTORWAY 65 της Εύης Καλογηροπούλου, με τους Έλλη Τρίγγου, Αργύρη Πανταζάρα, Ξένια Ντάνια – 15’

Το Motorway 65 βρίσκεται στην άκρη της πόλης, μέσα στο αστικό βιομηχανικό περιβάλλον του Ασπρόπυργου, όπου ζουν πολλοί μετανάστες και πολλοί Έλληνες Πόντιοι από τη Ρωσία. Το Motorway 65 είναι σαν μια διαδοχή μικρών εκρήξεων ζωής κατά μήκος του μεγάλου αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στην Αθήνα.

o ΌΛΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ της Μέμης Κούπα, με τους Άννα Καλαιτζίδου, Κώστα Μπερικόπουλο, Νάσια Συντέτα, Αναστάση Λαουλάκο, Ορέστη Τζιόβα, Χρήστο Κραγιόπουλο – 15’ Στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορεί ένα πλάσμα της νύχτας που προστατεύει τους ευάλωτους. Είναι αστικός μύθος ή υπάρχει στ’ αλήθεια; Στη διάρκεια μιας νύχτας, οι χαρακτήρες της ταινίας που θα διασταυρωθούν μαζί του θα πλησιάσουν ο ένας τον άλλο και, για πρώτη φορά μετά από καιρό, θα κοιμηθούν.

o Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ του Βασίλη Καλαμάκη, με τους Γιώργο Πυρπασόπουλο, Γιώργο Μακρή, Δημήτρη Καπετανάκο – 8’

Αθήνα,17 Νοεμβρίου 1973. Μετά την τριήμερη κατάληψη του Πολυτεχνείου, το δικτατορικό καθεστώς αποφασίζει να επέμβει στρατιωτικά για να καταστείλει τις διαδηλώσεις που απείλησαν την κυριαρχία του. Παρακολουθούμε τα τελευταία λεπτά που διαδραματίστηκαν μέσα στο άρμα που εισέβαλε στο Πολυτεχνείο γκρεμίζοντας την κεντρική πύλη του.

o BRUTALIA, ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ του Μανώλη Μαυρή, με τις Έλσα Λεκάκου, Κόρα Καρβούνη, Χαρά Μάτα Γιαννάτου – 26’

Πανομοιότυπα κορίτσια ντυμένα με στρατιωτικά ρούχα εργάζονται κοπιωδώς. Μια μητριαρχική οικογένεια. Μια ολιγαρχική κοινωνία. Τι θα γινόταν αν αντικαθιστούσαμε τις μέλισσες με ανθρώπους;

o ΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ της Άρτεμις Αναστασιάδου, με τους Μαργιάννα Καρβουνιάρη, Βασίλη Κουτσογιάννη – 23’ Δύο αδέλφια, ένα ξόρκι, πληγωμένα τοπία κι ένα αναπόφευκτο φευγιό. Πρόκειται για μια ιστορία μετανάστευσης ή για το χρονικό μιας εξαφάνισης;

Έναρξη προβολών : 21.00

Είσοδος ελεύθερη !

Τηλέφωνο κρατήσεων : 6946770148 Facebook/& Instagram : taratsa film festival larisas