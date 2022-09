Με αριθμό ρεκόρ συμμετοχών, εμπλουτισμένο πρόγραμμα και φυσική παρουσία αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλλιτεχνών και επισκεπτών, επιστρέφει δυναμικά η Art Athina. Η μεγαλύτερη ετήσια εικαστική διοργάνωση στην Ελλάδα, που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας, θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στη φετινή έκθεση που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης συμμετέχουν 80 χώροι τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, του οποίου τη διεύθυνση έχει η Σταματία Δημητρακοπούλου, περιλαμβάνει 15 ενότητες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα τομέων και ενδιαφερόντων της σύγχρονης εικαστικής σκηνής.

Σταθερά το πρόγραμμα συνθέτουν οι ενότητες Main, που αποτελεί και το βασικό εκθεσιακό πρόγραμμα της Αrt Athina. Highlights με νέες γκαλερί από το εξωτερικό, ύστερα από πρόσκληση της καλλιτεχνικής διευθύντριας της φουάρ, Σταματίας Δημητρακοπούλου. Feature με γκαλερί από το εξωτερικό που επιλέγει προσκεκλημένος ανεξάρτητος επιμελητής -για το 2022 είναι η ανεξάρτητη επιμελήτρια Kate Carusο από τη Βρετανία που ζει στο Λος Άντζελες. Projects με ανεξάρτητους χώρους τέχνης. Design με ελληνικές και διεθνείς συμμετοχές. Talks, συζητήσεις με προσκεκλημένους καλλιτέχνες, διευθυντές μουσείων και καταξιωμένους επιμελητές. ​ Film & New Media Space με αφιέρωμα στους πρωτοπόρους της ελληνικής video art από τις δεκαετίες του '80 και '90 καθώς και αρχειακό υλικό από παλαιότερες διοργανώσεις της Αrt Athina, σε συνεργασία με το αρχείο της ΕΡΤ.

Art Athina X Daata, όπου σε συνεργασία με την βρετανική διαδικτυακή πλατφόρμα Daata διοργανώνεται ένα πρόγραμμα προβολών ανοιχτό στο κοινό. Kids' Educational Program σχεδιασμένο από τον μη κερδοσκοπικό διεθνή κοινωνικό φορέα Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA, για παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών, εφήβους και τους συνοδούς τους.

Στην ενότητα Art Athina All Year Round που αφορά σε δράσεις και συνεργασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εντάσσονται το Art Athina Artist Residency Program στο πλαίσιο του οποίου διεθνείς καλλιτέχνες, που εκπροσωπούνται από γκαλερί που εκθέτουν στις ενότητες Feature και Highlights της Art Athina, μένουν στην Αθήνα για 30 ημέρες και δημιουργούν έργα που θα εκτεθούν στο Ζάππειο. Η δράση φέτος υλοποιείται σε συνεργασία με την αλυσίδα ξενοδοχείων Brown Hotels. Το Art Athina Educational Program που πραγματοποιήθηκε για πέμπτη χρονιά με τη συμμετοχή φοιτητών από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υπό την ευθύνη της επιμελήτριας Δάφνης Πολίτη και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και της πρωτοβουλίας Make Or Break. Tα Αrt Athina Podcasts διαθέσιμα στο Spotify.

Η Art Athina ως θεσμός που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα των εικαστικών εκτός από τις σταθερές θεματικές που συνθέτουν το πρόγραμμα της, φέτος εντάσσει και νέες κατηγορίες που διευρύνουν το πεδίο των ενδιαφερόντων της, αλλά και αφουγκράζονται τις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία στον χώρο των εικαστικών.

Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο αυτό, η Art Athina φιλοξενεί μια έκθεση με έργα που είναι αποκλειστικά NFT και τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί σε άλλη διοργάνωση, ενώ μέσα από την κατηγορία Art Athina Pavilions συνδέει τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης με εκείνον της αρχιτεκτονικής. Επιπλέον καθιερώνεται από φέτος το βραβείο της Art Athina για νέο καλλιτέχνη σε συνεργασία με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά.

Η φετινή Art Athina είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στην καθιερωμένη της μορφή μετά την πανδημία, χωρίς ωστόσο τα δύο προηγούμενα χρόνια να διακόψει τους δεσμούς της με το φιλότεχνο κοινό παρά τις δύσκολες συνθήκες που επιβλήθησαν λόγω του Covid-19. To 2020 υλοποιήθηκε ψηφιακά μέσω Διαδικτυακής πλατφόρμας και το 2021 προχώρησε σε μια υβριδική λύση με το συνδυασμό της ψηφιακής έκθεσης και της συνεπτυγμένης παρουσίασης έργων τέχνης σε φυσικό χώρο, στο lobby του ξενοδοχείου King George, στην πλατεία Συντάγματος.

Οι συμμετέχουσες αίθουσες στο πρόγραμμα της Αrt Athina για το 2022 στις επιμέρους ενότητες έχουν ως εξής:



Main:



Tο βασικό εκθεσιακό πρόγραμμα της Art Athina, με γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό που εκτείνεται στους κεντρικούς χώρους του Ζαππείου Μεγάρου.

Συμμετέχουν οι: a.antonopoulou.art, agathi-kartalos,Alibi Gallery, Allouche Benias Gallery, Alma Contemporary Art Gallery, Anna Pappas Gallery, Argo Gallery, Art Appel Gallery, Artower Agora, Αrt Zone 42, Astrolavos art galleries, Athens Art Gallery, CAN Christina Androulidaki gallery, Citronne Gallery, Crux Galerie, Cube Gallery, Dio Horia, DL gallery, ekfrasi - yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, EPsilon Art Gallery, Ersi Gallery, Gallery 7, Gallery ArtPrisma, Genesis Gallery, Hot Wheels Athens, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Let Them Eat Cake / M.A.M.A. contemporary, Lola Nikolaou Gallery, Melas Martinos, Mihalarias Art, Papatzikou Gallery, Peritechnon Karteris art gallery, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Technohoros art gallery, The Blender Gallery, The Breeder, zina athanassiadou gallery, Zoumboulakis Galleries

Highlights:

Η κατηγορία Highlights παρουσιάζει στην Art Athina νέες γκαλερί από το εξωτερικό, ύστερα από πρόσκληση της καλλιτεχνικής διευθύντριας της φουάρ, Σταματίας Δημητρακοπούλου. Μέρος της κατηγορίας Highlights είναι οι γκαλερί Voloshyn και Ya Gallery από το Κίεβο. Η Art Athina αναλαμβάνει το κόστος συμμετοχής του περιπτέρου, υποστηρίζοντας την σημαντική εικαστική της Ουκρανίας και την ανάδειξη των σύγχρονων καλλιτεχνών της.

Συμμετέχουν οι: Christian Andersen (Copenhagen), Chris Sharp gallery (Los Angeles, Mexico City), Fitzpatrick gallery (Paris), High Art (Paris), Harkawik (Los Angeles), M + B (Los Angeles), Artbeat (Tbilisi), Sophie Tappeiner (Vienna), South Parade (London), UNA (Piacenza, Milano), Voloshyn gallery (Kiev), Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Center (Kiev), Zeller van Almsick (Vienna)

Feature:

Κάθε χρόνο, η Art Athina προσκαλεί έναν ανεξάρτητο επιμελητή να παρουσιάσει την κατηγορία Feature, καλώντας γκαλερί από το εξωτερικό. Φέτος καλεσμένη είναι η ανεξάρτητη επιμελήτρια Kate Carusο από τη Βρετανία που ζει στο Λος Άντζελες και η οποία επέλεξε τις παρακάτω αίθουσες τέχνης: Arusha gallery (Edinburgh),Bianca D'Alessandro (Copenhagen), Ciaccia Levi (Paris), Et Al. (SF), Ginny on Frederick (London), Larder (Los Angeles), Laveronica gallery (Modica), Luce Gallery (Turin), Matthew Brown (Los Angeles), Moskowitz Bayse (Los Angeles), The Valley (Taos, Mexico)

Projects:

Επιλεγμένοι ανεξάρτητοι χώροι τέχνης παρουσιάζουν το πρόγραμμα τους σε μια ειδική κατηγορία στην Art Athina 2022. Συμμετέχουν: Aetopoulos, Arch, Alkinois, Callirrhoë, Sealed Earth Ceramic Studio and Gallery, SECCMA TRUST, TheIntermission x Balice Hertling

Design:

H Αrt Athina 2022 παρουσιάζει την κατηγορία Design, όπου οι γκαλερί Αntiqua και Carwan παρουσιάζουν τοπρόγραμμα τους, ενώ οι designers Objects Of Common Interest με έδρα τη Νέα Υόρκη, επιμελούνται μια ομαδική έκθεση με διεθνείς designers.

Art Athina Pavilions:

Για πρώτη φορά, η Art Athina παρουσιάζει την κατηγορία Art Athina Pavilions. Πρόκειται για εξωτερικές αρχιτεκτονικές κατασκευές μπροστά από την είσοδο του επιβλητικού Ζαππείου Μεγάρου, προσβάσιμες από το κοινό καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην Art Athina 2022, συμμετέχουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία LOT Office for Architecture και Point Supreme.

Η αθηναϊκή φουάρ διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας BeBest. Η εκδήλωση έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" 2014-2020.

Art Athina 2022

16-19 Σεπτεμβρίου

Ζάππειον Μέγαρο

Ώρες λειτουργίας:

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου: Μόνο με προσκλήσεις

Σάββατο 17 έως Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου: 12.00-21.00

Είσοδος:

Εισιτήριο: 10€​

Μειωμένο: 7€ (φοιτητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας και άτομα άνω των 65 ετών) ​

​

Δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ, μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας με ​ παρουσίαση της αντίστοιχης κάρτας, μέλη της AICA και παιδιά έως 18 ετών ​​

Για γκρουπ επισκεπτών άνω των 15 ατόμων, η χρέωση είναι 7€ / άτομο.