Ο πολιτισμός είναι έκφραση του ανθρώπου και βασικό στοιχείο παιδείας. Αποτελεί δε δύναμη, ενέργεια, προοπτική. Αυτή τη δύναμη επιχειρούμε κι εμείς να διοχετεύσουμε, μέσα από τις πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Κέντρων και των Λεσχών Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, που υλοποιούνται στις συνοικίες της πόλης μας και στις Κοινότητες του Δήμου μας.

Δεν θεωρούμε τον πολιτισμό πολυτέλεια. Αντίθετα πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει όχημα για αλλαγή κλίματος, μέσον για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την προσφορά μιας δημιουργικής διεξόδου από τα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και αδιέξοδα.

Επιδίωξή μας είναι, όχι απλά η διασκέδαση, αλλά η αληθινή ψυχαγωγία και η επιμόρφωση των ανθρώπων που συμμετέχουν στις δράσεις των Λεσχών Πολιτισμού.

Το 1983 πρωτολειτούργησαν οι Λέσχες Πολιτισμού στον Δήμο Λαρισαίων και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να αποτελούν ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες και αφορούν ένα μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων, όπως:

Αγιογραφία, Ζωγραφική, Αργυροχρυσοχοΐα-Μεταλλοτεχνία, Πηλοπλαστική, Μπατίκ, Ψηφιδωτό, DIY crafts, Εναλλακτικό κόσμημα, Βιτρώ, Κοπτική-ραπτική, Μουσική Προπαιδεία, Αρμόνιο, Ακορντεόν, Κιθάρα, Θεατρικό παιχνίδι, Παιδική Λογοτεχνία, Παραδοσιακοί χοροί, Latin, Zumba, Anti -stress dance



Πληροφορίες:

Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο - Ρούσβελτ 59, τηλ. 2410 625121,

email : adhm7@larissa.gov.gr

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2022-2023

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Ηρ.Πολυτεχνείου & 23ης Οκτωβρίου)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 6973220127

ΠΑΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 6974 109957

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ

ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ -ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 6946 107991

ΑΡΜΟΝΙΟ -ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΠΙΣΔΑ ΑΡΓΥΡΩ 6945 627927

ΚΙΘΑΡΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932 983121

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6938 913617

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΕΝΗΛ)

ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 6981 452373

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΠΑΙΔ)

ΓΕΛΛΑΛΗ ΤΡΥΓΩΝΑ 6909 943416

LATIN

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 6980 246542

ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 6984887435



 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κάρλας 47 & Λαζαρίδη)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΜΠΕΣΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6977 511826

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΨΗΦΙΔΩΤΟ

ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783

ΚΙΘΑΡΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6983671734

LATIN

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 6980 246542

ΑΡΜΟΝΙΟ -ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 6976679674

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΓΕΛΛΑΛΗ ΤΡΥΓΩΝΑ 6909 943416

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ( 12ο Δημ.σχολείο) )

ΓΕΛΛΑΛΗ ΤΡΥΓΩΝΑ 6909 943416



 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σ.ΖΙΑΖΙΑ -ΧΑΡΑΥΓΗ (Τέρμα Ροδόπης)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΠΑΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 6974 109957

ΑΡΜΟΝΙΟ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΥΣΑ 6937 611458

ΚΙΘΑΡΑ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 6983 440385

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6937 547778

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 6981452373

ZUMBA ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 6947 726027

ZUMBA kids

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 6947 726027

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.ΚΡΑΓΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (Χατζημιχάλη 62)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6932 487728

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6937 547778

ΚΙΘΑΡΑ

ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6944 557899

ΑΡΜΟΝΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 6976679674



 ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ (Μανώλη Ανδρονίκου 27)

ΚΙΘΑΡΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932 983121

ΑΡΜΟΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΑΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6981855771

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (14ο Λύκειο -15ο Γυμνάσιο)

ΒΑΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6936 852785

ΠΑΙΔΙΚΗ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (14ο Λύκειο -15ο Γυμνάσιο)

ΒΑΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6936 852785

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (44o Δημοτικό σχολείο)

ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 6945 366056

ΑΡΜΟΝΙΟ-ΠΙΑΝΟ (44o Δημοτικό σχολείο)

ΝΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6946689789

 ΛΕΣΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΟ)

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6932 487728

ΜΠΕΣΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6977 511826

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΨΗΦΙΔΩΤΟ

ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ

ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΛΑΣΗ ΒΙΛΜΑ 6936653052

ANTI-STRESS DANCE

HELKA HORVATH ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 6977825057

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΡΜΟΝΙΟ

ΒΑΔΑΣΗ ΒΑΣΩ 6936 915391

ΚΙΘΑΡΑ

ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6977 776508



 ΛΕΣΧΗ ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟY (Παλαιολόγου & Ξανθίππης)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 6973 220127

ΑΡΜΟΝΙΟ

ΤΣΙΠΛΑΚΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ 6944 796973

ΚΙΘΑΡΑ

ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 6984 339689

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΒΑΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6936 852785

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6937 547778

 ΛΕΣΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Β΄ Σώμα Στρατού & Γιαταγάνα)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΒΑΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6936852785

ΚΙΘΑΡΑ

ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6944 557899

ΑΡΜΟΝΙΟ

ΝΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6946689789



 ΛΕΣΧΗ ΛΙΒΑΔΑΚΙ (Νικολούλη 7)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΠΑΙΔ+ΕΝΗΛ)

ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΘΥΜIΟΣ 6946 324744

ΑΡΜΟΝΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΝΑΤΑΣΑ ΝΙΚΟΥΛΗ 6937 735254

ΚΙΘΑΡΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ 6977 776508

ZUMBA kids (25ο Δημοτικό σχολείο)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 6947 726027

 ΛΕΣΧΗ ΝΕΡΑΙΔΑΣ (Σκοπάδων 41)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ενηλ-παιδ)

ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 6946 324744

ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ενηλ-παιδ)

ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 6946 324744

ΜΠΑΤΙΚ- ΒΙΤΡΩ

ΜΠΕΣΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6977 511826

ΑΡΜΟΝΙΟ

ΤΑΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6981855771

ΚΙΘΑΡΑ

ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 6984 339689

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 6977 526599

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΜΠΑΣΙΑ ΒΑΓΙΑ 6981 937212

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (16ο Δημ.σχολείο)

ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 6945 366056

 ΛΕΣΧΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Ευριπίδου & Τσαρουχά)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΟ

ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783

ΑΡΜΟΝΙΟ- ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 6977 526599

ΚΙΘΑΡΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932 983121

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΓΕΛΑΛΗ ΤΡΥΓΩΝΑ 6909 943416

ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6976684232



 ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (Μανουσάκη 68 & Αεθλίου)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6982 774135

DO IT YOURSELF

ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6982 774135

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6982 774135

ΚΙΘΑΡΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932 983121

ΑΡΜΟΝΙΟ

ΒΑΔΑΣΗ ΒΑΣΩ 6936 915391

LATIN

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 6980 246542

 ΛΕΣΧΗ ΕΡΓΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ (Ωρολογοπούλου & Αραχωβίτου)

ΑΡΜΟΝΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 6976 679674

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΥΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΛΑΣΗ ΒΙΛΜΑ 6936653052

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 6945 366056

ZUMBA (26o Δημοτικό σχολείο)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 6947 726027

 ΛΕΣΧΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ (Ήρωνος 14)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6976 919851

ΜΠΑΤΙΚ

ΜΠΕΣΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6977 511826

ΚΙΘΑΡΑ

ΣΙΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6942 233343

ΑΡΜΟΝΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΠΙΣΔΑ ΑΡΓΥΡΩ 6945 627927



 ΛΕΣΧΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (Μύρων 5-7)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΓΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6977 786337

ΚΙΘΑΡΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932 983121

ΑΡΜΟΝΙΟ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ- ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΥΣΑ 6937 611458

 ΛΕΣΧΗ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ (Ακαδημίας 26)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6976919851

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 6981 452373

ΑΡΜΟΝΙΟ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 6977 526599



 ΛΕΣΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λαγού & Κραννώνος)

ANTI-STRESS DANCE

HELKA HORVATH MARKOPOYLOY 6977 825057

ΚΙΘΑΡΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932983121

ΑΡΜΟΝΙΟ -ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΟΝΙΑ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ 6976 679674

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 6945 366056

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ (18ο Δημ.σχολείο)

ΑΡΜΟΝΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΝΑΤΑΣΑ ΝΙΚΟΥΛΗ 6937 735254

ΚΙΘΑΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΣΙΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6942 233343

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΣΙΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6942 233343

 ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 6945 366056

 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4ο Δημ.σχολείο)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΜΠΑΣΙΑ ΒΑΙΑ 6981 937212

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΝΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6982 774135

DO IT YOURSELF (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΛΠ)

ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6982 774135

ΚΙΘΑΡΑ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 6983 440385

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΓΡΑΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 6938 689857

ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6976 456841

ΚΑΚΑΒΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 6972 095699

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΠΑΙΔ)

ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΘΥΜΙΟΣ 6946 324744

ΚΙΘΑΡΑ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6942 086956

ΑΡΜΟΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΑΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6981855771