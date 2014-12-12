Λέσχες πολιτισμού Δ.Λαρισαίων: Τα προγράμματα της φετινής χρονιάς
Λάρισα | 27 Σεπ 2022, 14:54
Ο πολιτισμός είναι έκφραση του ανθρώπου και βασικό στοιχείο παιδείας. Αποτελεί δε δύναμη, ενέργεια, προοπτική. Αυτή τη δύναμη επιχειρούμε κι εμείς να διοχετεύσουμε, μέσα από τις πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Κέντρων και των Λεσχών Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, που υλοποιούνται στις συνοικίες της πόλης μας και στις Κοινότητες του Δήμου μας.
Δεν θεωρούμε τον πολιτισμό πολυτέλεια. Αντίθετα πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει όχημα για αλλαγή κλίματος, μέσον για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την προσφορά μιας δημιουργικής διεξόδου από τα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και αδιέξοδα.
Επιδίωξή μας είναι, όχι απλά η διασκέδαση, αλλά η αληθινή ψυχαγωγία και η επιμόρφωση των ανθρώπων που συμμετέχουν στις δράσεις των Λεσχών Πολιτισμού.
Το 1983 πρωτολειτούργησαν οι Λέσχες Πολιτισμού στον Δήμο Λαρισαίων και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να αποτελούν ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
Τα προγράμματα που υλοποιούνται απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες και αφορούν ένα μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων, όπως:
Αγιογραφία, Ζωγραφική, Αργυροχρυσοχοΐα-Μεταλλοτεχνία, Πηλοπλαστική, Μπατίκ, Ψηφιδωτό, DIY crafts, Εναλλακτικό κόσμημα, Βιτρώ, Κοπτική-ραπτική, Μουσική Προπαιδεία, Αρμόνιο, Ακορντεόν, Κιθάρα, Θεατρικό παιχνίδι, Παιδική Λογοτεχνία, Παραδοσιακοί χοροί, Latin, Zumba, Anti -stress dance
Πληροφορίες:
Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο - Ρούσβελτ 59, τηλ. 2410 625121,
email : adhm7@larissa.gov.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2022-2023
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Ηρ.Πολυτεχνείου & 23ης Οκτωβρίου)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 6973220127
ΠΑΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 6974 109957
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ -ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 6946 107991
ΑΡΜΟΝΙΟ -ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΜΠΙΣΔΑ ΑΡΓΥΡΩ 6945 627927
ΚΙΘΑΡΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932 983121
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6938 913617
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΕΝΗΛ)
ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 6981 452373
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΠΑΙΔ)
ΓΕΛΛΑΛΗ ΤΡΥΓΩΝΑ 6909 943416
LATIN
ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 6980 246542
ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 6984887435
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κάρλας 47 & Λαζαρίδη)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΠΕΣΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6977 511826
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΨΗΦΙΔΩΤΟ
ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783
ΚΙΘΑΡΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6983671734
LATIN
ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 6980 246542
ΑΡΜΟΝΙΟ -ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 6976679674
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΓΕΛΛΑΛΗ ΤΡΥΓΩΝΑ 6909 943416
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ( 12ο Δημ.σχολείο) )
ΓΕΛΛΑΛΗ ΤΡΥΓΩΝΑ 6909 943416
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σ.ΖΙΑΖΙΑ -ΧΑΡΑΥΓΗ (Τέρμα Ροδόπης)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΑΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 6974 109957
ΑΡΜΟΝΙΟ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΥΣΑ 6937 611458
ΚΙΘΑΡΑ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 6983 440385
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6937 547778
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 6981452373
ZUMBA ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 6947 726027
ZUMBA kids
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 6947 726027
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.ΚΡΑΓΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (Χατζημιχάλη 62)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6932 487728
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6937 547778
ΚΙΘΑΡΑ
ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6944 557899
ΑΡΜΟΝΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 6976679674
ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ (Μανώλη Ανδρονίκου 27)
ΚΙΘΑΡΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932 983121
ΑΡΜΟΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΑΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6981855771
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (14ο Λύκειο -15ο Γυμνάσιο)
ΒΑΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6936 852785
ΠΑΙΔΙΚΗ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (14ο Λύκειο -15ο Γυμνάσιο)
ΒΑΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6936 852785
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (44o Δημοτικό σχολείο)
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 6945 366056
ΑΡΜΟΝΙΟ-ΠΙΑΝΟ (44o Δημοτικό σχολείο)
ΝΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6946689789
ΛΕΣΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΟ)
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6932 487728
ΜΠΕΣΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6977 511826
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΨΗΦΙΔΩΤΟ
ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΛΑΣΗ ΒΙΛΜΑ 6936653052
ANTI-STRESS DANCE
HELKA HORVATH ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 6977825057
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΡΜΟΝΙΟ
ΒΑΔΑΣΗ ΒΑΣΩ 6936 915391
ΚΙΘΑΡΑ
ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6977 776508
ΛΕΣΧΗ ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟY (Παλαιολόγου & Ξανθίππης)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 6973 220127
ΑΡΜΟΝΙΟ
ΤΣΙΠΛΑΚΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ 6944 796973
ΚΙΘΑΡΑ
ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 6984 339689
ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΒΑΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6936 852785
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6937 547778
ΛΕΣΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Β΄ Σώμα Στρατού & Γιαταγάνα)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΑΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6936852785
ΚΙΘΑΡΑ
ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6944 557899
ΑΡΜΟΝΙΟ
ΝΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6946689789
ΛΕΣΧΗ ΛΙΒΑΔΑΚΙ (Νικολούλη 7)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΠΑΙΔ+ΕΝΗΛ)
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΘΥΜIΟΣ 6946 324744
ΑΡΜΟΝΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΝΑΤΑΣΑ ΝΙΚΟΥΛΗ 6937 735254
ΚΙΘΑΡΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ 6977 776508
ZUMBA kids (25ο Δημοτικό σχολείο)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 6947 726027
ΛΕΣΧΗ ΝΕΡΑΙΔΑΣ (Σκοπάδων 41)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ενηλ-παιδ)
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 6946 324744
ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ενηλ-παιδ)
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 6946 324744
ΜΠΑΤΙΚ- ΒΙΤΡΩ
ΜΠΕΣΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6977 511826
ΑΡΜΟΝΙΟ
ΤΑΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6981855771
ΚΙΘΑΡΑ
ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 6984 339689
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 6977 526599
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΜΠΑΣΙΑ ΒΑΓΙΑ 6981 937212
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (16ο Δημ.σχολείο)
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 6945 366056
ΛΕΣΧΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Ευριπίδου & Τσαρουχά)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ 6947 273783
ΑΡΜΟΝΙΟ- ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 6977 526599
ΚΙΘΑΡΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932 983121
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΓΕΛΑΛΗ ΤΡΥΓΩΝΑ 6909 943416
ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6976684232
ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (Μανουσάκη 68 & Αεθλίου)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6982 774135
DO IT YOURSELF
ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6982 774135
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6982 774135
ΚΙΘΑΡΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932 983121
ΑΡΜΟΝΙΟ
ΒΑΔΑΣΗ ΒΑΣΩ 6936 915391
LATIN
ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 6980 246542
ΛΕΣΧΗ ΕΡΓΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ (Ωρολογοπούλου & Αραχωβίτου)
ΑΡΜΟΝΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 6976 679674
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΥΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΛΑΣΗ ΒΙΛΜΑ 6936653052
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 6945 366056
ZUMBA (26o Δημοτικό σχολείο)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 6947 726027
ΛΕΣΧΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ (Ήρωνος 14)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6976 919851
ΜΠΑΤΙΚ
ΜΠΕΣΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6977 511826
ΚΙΘΑΡΑ
ΣΙΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6942 233343
ΑΡΜΟΝΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΜΠΙΣΔΑ ΑΡΓΥΡΩ 6945 627927
ΛΕΣΧΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (Μύρων 5-7)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΓΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6977 786337
ΚΙΘΑΡΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932 983121
ΑΡΜΟΝΙΟ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ- ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΥΣΑ 6937 611458
ΛΕΣΧΗ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ (Ακαδημίας 26)
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6976919851
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 6981 452373
ΑΡΜΟΝΙΟ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 6977 526599
ΛΕΣΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λαγού & Κραννώνος)
ANTI-STRESS DANCE
HELKA HORVATH MARKOPOYLOY 6977 825057
ΚΙΘΑΡΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 6932983121
ΑΡΜΟΝΙΟ -ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΟΝΙΑ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ 6976 679674
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 6945 366056
ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ (18ο Δημ.σχολείο)
ΑΡΜΟΝΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΝΑΤΑΣΑ ΝΙΚΟΥΛΗ 6937 735254
ΚΙΘΑΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΣΙΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6942 233343
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΙΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6942 233343
ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 6945 366056
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4ο Δημ.σχολείο)
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΜΠΑΣΙΑ ΒΑΙΑ 6981 937212
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΝΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6982 774135
DO IT YOURSELF (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΛΠ)
ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6982 774135
ΚΙΘΑΡΑ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 6983 440385
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΓΡΑΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 6938 689857
ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6976 456841
ΚΑΚΑΒΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 6972 095699
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΠΑΙΔ)
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΘΥΜΙΟΣ 6946 324744
ΚΙΘΑΡΑ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6942 086956
ΑΡΜΟΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΑΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6981855771