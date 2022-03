21 τραγουδιστές από την Λάρισα ενώθηκαν για να μεταδώσουν το μήνυμα της αγάπης, της ισότητας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, ερμηνεύοντας το εμβληματικό τραγούδι της δεκαετίας του 1980 "We Are The World".

Το μουσικό τους εγχείρημα είναι διαθέσιμο στο youtube και όπως σημειώνει ο Λαρισαίος παραγωγός του Γιώργος Μπαζάνης,

"Την αυγή του 2022, 21 τραγουδιστές από τη Λάρισα/Ελλάδα ήρθαν «μαζί σαν ένας» και έκαναν ένα remake αυτού του εμβληματικού μουσικού κομματιού.

Το μήνυμα που δίνει αυτό το τραγούδι είναι ένα μήνυμα αγάπης, ισότητας, ειρήνης και αλληλεγγύης.

Τέσσερα πράγματα που ο κόσμος χρειάζεται πολύ σήμερα.

Ελπίζω να σου αρέσει!".

Το βίντεο είναι του Δημήτρη Βάλλα της lifeoffilm.gr και οι Λαρισαίοι ερμηνευτές είναι οι εξής:

Γιώργος Μπαζάνης, Γιάννης Σακκάς, Γιάννης Κοτσερίδης, Αποστόλης Βελεσιώτης, Αποστόλης Φωτιάδης, Ρούλα Πικουλα, Φάνης Μπουχλαριώτης, Χριστίνα Σακκά, Μαριάννα Ζάχου, Εβίτα Θεοδωροπούλου, Τάσος Λυτρίδης, Αλέξανδρος Τσιωνας, Κώστας Παναγούλης, Στέλιος Παπακώστας, Χρήστος Παπαχρήστος, Φάνης Νικόπουλος, Αρετή Παπαναστασίου, Κατερίνα Κεχαγιά, Κώστας Μιχάλης, Iris Loar και Πάνος Μπαντικούδης.