Ανοικτό κάλεσμα στις νέες και τους νέους της Λάρισας να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης, που διοργανώνει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με τον Δήμο, απεύθυναν ο δήμαρχος Απ. Καλογιάννης και η πρόεδρος του Δ.Σ. Νεολαίας κ. Φωτεινή Μυσιρλή, ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΛ κ. Β. Μόρας και ο αντιδήμαρχος Παιδείας και δια βίου Μάθησης κ. Δημ. Δεληγιάννης.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και με στόχο όπως τόνισε η Μυσιρλή να γίνει θεσμός για την πόλη της Λάρισας. Θα διεξαχθεί στον

Μύλο του Παππά από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2022.και θα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές ταινιών μικρού μήκους, ομιλίες και workshops. Επίσης έχουν προγραμματιστεί και προ φεστιβαλικές εκδηλώσεις.

Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας (#eyy2022), υλοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βιου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και της Unicef.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, υπογράμμισε με έμφαση ότι η δημοτική αρχή επιζητά τον διάλογο με τη νεολαία και τις συνέργειες με τους φορείς της πόλης στοχεύοντας στη θεσμοθέτηση του Φεστιβάλ. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και καινοτόμο δράση, το μοναδικό φεστιβάλ τέτοιου χαρακτήρα που πραγματοποιείται στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, τονίζοντας τη σύμπραξη 20 και πλέον φορέων που μετέχουν στις εκδηλώσεις, αλλά και την στήριξη από τη Unicef.

Η κα. Φωτεινή Μυσιρλή, αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, τονίζοντας ότι στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι να καταστεί ο θεσμός βιώσιμος. Η κα. Μυσιρλή, απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους νέους, ασχέτως μορφωτικού επιπέδου, οικογενειακής κατάστασης κλπ γιατί όπως τόνισε χαρακτηριστικά στο Φεστιβάλ θέλουμε να εκφραστούν όλοι.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΛ Βαγγέλης Μόρας, εξέφρασε τη χαρά του που το Φεστιβάλ δίνει χώρο στον αθλητισμό και σε αθλητικές δράσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ΔΗΚΕΛ θα στηρίξει ενεργά το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας.

Παρόντες στην συνέντευξη τύπου ήταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, ο αντιδήμαρχος Παιδείας και δια βίου Μάθησης κ. Δημ. Δεληγιάννης, η προισταμένης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου κ. Στ. Μπαξεβάνου, και εκπρόσωποι φορέων της πόλης που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Pre- Festival Events

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 & ώρα 21:30 (Κεντρική Πλατεία)

Θεατρική Παράσταση «..και Γεννιόμαστε Ξανά»

Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας- ΟΚΑΝΑ, Εργαστήρι Ζωής

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 & ώρα 18:00 (Δημοτική Πισίνα Νεάπολης)

Τουρνουά Beach Volley

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας & ΔΗ.Κ.Ε.Λ.

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 & ώρα 21:15 (Κεντρική Πλατεία)

Βραδινή Ποδηλατάδα

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας & ΔΗ.Κ.Ε.Λ.

Συμμετοχή φορέων/ Festival’s Kiosks

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας & Unicef

Άγγελοι της Χαράς

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)- Περιφερειακό Παράρτημα Θεσσαλίας

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Λαρισαίων – Διεύθυνση Παιδείας

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Στήριξη

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης “Καινοτομία”

Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Νεολαία ΣΥ.ΡΙΖ.Α Λάρισας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Joist Innovation Park

Make Use & LoudMouse Crew

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

19:00 – 21:00 (Κεντρική Σκηνή, Προαύλιος χώρος του Μύλου)

«Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας: η κινητήριος δύναμη της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα κοινά»

Κεντρική Εναρκτήρια Ομιλία

21:30 – 23:00 (Πλατεία Λαμπρούλη, Λόφος Φρουρίου)

Τελετή έναρξης: Συναυλία με τους ONIRAMA

Συνδιοργάνωση: UNICEF, Δήμος Λαρισαίων, Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

18:30 – 19:30 (Προαύλιος Χώρος του Μύλου)

Ελάτε να χορέψουμε παραδοσιακά, εργαστήριο παραδοσιακών χορών

Σύνδεσμος Σαμαριναίων Λαρίσης και Περιχώρων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

19:00 – 19:45 (Αίθουσα εργαστηρίων Ι, Ισόγειο)

Βιογραφικά Κόμικς και Προσωπική Έκφραση

LoudMouse Crew

19:00 – 20:00 (Αίθουσα εργαστηρίων ΙΙΙ, 3ος όροφος του Μύλου)

Εργαστήρι εκφραστικής γραφής και δημιουργικής γραφής

Teach me how to Greek

19:30 – 20:30 (Προαύλιος χώρος του Μύλου)

ΣυμΒΙΩΝΩ, ΣυνΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΣυμΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩ

Κ.Δ.Α.Π.Α.με.Α Στήριξη

19:30 – 20:30 (Προαύλιος χώρος Μουσείου Κούκλας)

Φροντίζω τον χώρο μου με το ΜΑΚΕ USE KIT

MAKE USE

19:30 – 21:30 (Προαύλιος Χώρος του Μύλου)

Παίζουμε και μαθαίνουμε με την «Κατασκήνωση στην Πόλη»

Διεύθυνση Παιδείας Δήμου Λαρισαίων

20:00 – 21:00 (Αίθουσα εργαστηρίων Ι, Ισόγειο)

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)- Περιφερειακό Παράρτημα Θεσσαλίας / Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων

20:30 – 21:30 (Προαύλιος χώρος Μουσείου Κούκλας)

Εργαστήρι Μουσικών Οργάνων/ Εργαστήρι ορχήστρας ανακύκλωσης

Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ)

20:30- 22:30 (Θερινός Κινηματογράφος)

Θεατρική παράσταση «12 άβολες καρέκλες»

Θεατρική ομάδα Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, Σκηνοθεσία: Χριστίνα Βράκα

21:00 – 22:30 (Προαύλιος χώρος του Μύλου)

Αστροπαρατήρηση στην πόλη

Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris

22:30 – 00:00 (Προαύλιος Χώρος του Μύλου)

DJs, Music Event

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

18:30 – 20:00 (Αμφιθέατρο, 2ος Όροφος του Μύλου)

Στρογγυλή τράπεζα με θέμα “Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση: Επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα”

Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ)

19:00 – 20:00 (Αίθουσα εργαστηρίων Ι, Ισόγειο)

“Η στέγαση ως κοινωνικό δικαίωμα”: Το παράδειγμα του συνεταιριστικού εγχειρήματος

κοινωνικής στέγασης “La borda” στη Βαρκελώνη

Νεολαία Σύριζα Λάρισας

19:00 – 20:30 (Θερινός Κινηματογράφος)

Ουσιαστική ισότητα των φύλων στην τοπική-πολιτική ζωή

Ανοιχτή συζήτηση

19:30 – 20:30 (Αίθουσα εργαστηρίων ΙΙΙ, 3ος όροφος του Μύλου)

“Εργαστήρι κίνησης & σύνδεσης με το περιβάλλον”

Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ)

20:00 – 21:00 (Αμφιθέατρο, 2ος Όροφος του Μύλου)

Επιτυχία στο χώρο εργασίας: δεξιότητες και ψυχική ευεξία

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED)

20:15 – 21:15 (Αίθουσα εργαστηρίων Ι, Ισόγειο)

Σχεδιάστε την δική σας επιχείρηση!

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης “Καινοτομία”

20:30- 22:30 (Θερινός Κινηματογράφος)

Θεατρική παράσταση «12 άβολες καρέκλες»

Θεατρική ομάδα Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, Σκηνοθεσία: Χριστίνα Βράκα

20:30 – 21:30 (Αίθουσα εργαστηρίων ΙΙΙ, 3ος όροφος του Μύλου)

Προβολή ταινιών μικρού μήκους

21:00 – 22:30 (Προαύλιος χώρος του Μύλου)

Αστροπαρατήρηση στην πόλη

Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris

22:00 – 00:00 (Προαύλιος Χώρος του Μύλου)

Τελετή λήξης: Local Bands, Music Event

Τέλμα, Εναλλάξ, Secret theory