Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “BE-PART” πραγματοποιείται την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Ίωνος Δραγούμη 1), ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Ανοικτές και Βιώσιμες Πόλεις – Συμπεριληπτικά Συμβούλια Νεολαίας”.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των Τοπικών Αρχών για το Έργο BE-PART, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δράσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιό του, αλλά και η παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις επικείμενες εκπαιδευτικές δράσεις.

Σκοπός του προγράμματος “BE-PART” είναι η πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω της ενίσχυσης του διακοινοτικού διαλόγου των νέων σε τοπικό και θεσμικό επίπεδο. Η ενίσχυση των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων και η δημιουργία νέων, βάσει των αρχών της συμπερίληψης, αποτελεί στόχο του έργου. Ο Δήμος Λαρισαίων μαζί με τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στο έργο σε δράσεις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και πιλοτικές.

Το ευρωπαϊκό έργο BE PART ‘Breaking silos, promoting youth-led intercommunal dialogue against xenophobia at local level’, συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» (REC PROGRAMME 2014 – 2020) με βασικούς εταίρους την ΕΕΤΑΑ, την Action Aid και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.