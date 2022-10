Συνεχίζοντας την παράδοση του στην διοργάνωση ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το Γυμνάσιο Φαλάνης φιλοξενεί αυτές τις ημέρες τρεις Ισπανούς καθηγητές από τη Βαλένθια.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

"Η καθηγήτρια Αγγλικών κα Άννα Μπουενβεντούρα Μπαρμπέρα, η φιλόλογος κα Πιλάρ Φερναντεζ – Φερναντεζ ντε Λαρέα και ο μαθηματικός κ. Όσκαρ Γκουστάβο Σάντσο Χουαν του Κολεγίου Pureza de Maria Grao επισκέπτονται το σχολείο μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Step by step to the future classroom».

Κατά την εδώ παραμονή τους είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν υποδειγματικές διδασκαλίες καθηγητών του Γυμνασίου Φαλάνης με γλώσσα εργασίας τα αγγλικά, ενώ δίδαξαν και οι ίδιοι αντικείμενα της ειδικότητας τους.

Επίσης ενημερώθηκαν από τον διευθυντή του Γυμνασίου κ. Αλέξης Καλέση για την γενικότερη λειτουργία και εκπαιδευτική φιλοσοφία του Γυμνασίου Φαλάνης αλλά και την ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής μας. Τον συντονισμό της επίσκεψης είχε η φιλόλογος κα Μελίνα Χοπαλάκη.

Ήταν μια πολύ χρήσιμη εμπειρία που ενισχύει όχι μόνο την εξωστρέφεια του σχολείου, αλλά βοηθά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν εμπειρίες, να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τα εκπαιδευτικά συστήματα μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και τους μαθητές να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους για την εκπαίδευση στην Ευρώπη."