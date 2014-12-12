Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Οι υποψήφιοι των εκλογών στις 16 και 17 Οκτωβρίου
Λάρισα | 19 Σεπ 2022, 14:59
Σήμερα το μεσημέρι έγινε από το ΔΣ του ΙΣΛ η ανακήρυξη των υποψηφίων μετά από λεπτομερή έλεγχο, όπως προβλέπει ο Ν. 4512/2018 περί Ιατρικών Συλλόγων .
Οι παρατάξεις που κατέθεσαν συνδυασμούς είναι δύο (2):
Α. ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ν.Ι.ΚΙ.-ΙΣΛ) και
Β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Οι υποψήφιοι ανά συνδυασμό είναι:
Α) ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ν.Ι.ΚΙ.-ΙΣΛ)
1. Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1 ΒΑΪΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
3 ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΕΡΓΙΟΣ)
4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΓΟΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ
6 ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
7 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8 ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
9 ΚΙΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
10 ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11 ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
12 ΜΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
13 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14 ΜΠΑΝΙΑ ΑΝΘΗ
15 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16 ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
17 ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
18 ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19 ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ ΖΩΗ
20 ΞΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
22 ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23 ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24 ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
25 ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26 ΧΑΤΕΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2. Υποψήφιοι για το Πειθαρχικό Συμβούλιο:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΙΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΗ:
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2 ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΓΑΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΚΑΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5 ΚΑΤΣΑΒΑ ΑΝΝΑ
6 ΜΙΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΝΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
10 ΠΑΓΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΠΑΠΑΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΙΛΩΤΑΣ
12 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
1 ΓΚΑΣΔΡΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2 ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
3 ΠΑΠΑΛΑΓΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
4 ΠΑΠΠΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5 ΠΛΗΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. Υποψήφιοι για Εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ.:
1 ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4 ΓΚΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΚΑΝΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6 ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑ ΑΝΝΑ
7 ΚΟΜΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8 ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10 ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΜΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
13 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
14 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16 ΡΗΓΑ-ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
17 ΡΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18 ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19 ΤΣΟΥΡΗΣ ΖΗΣΗΣ
20 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
1. Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
4 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
5 ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 ΖΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
7 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
8 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
11 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12 ΚΡΕΣΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΤΖΑΝΗΣ
14 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
15 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
16 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
17 ΜΠΟΥΣΔΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19 ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΠΙΠΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
23 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
24 ΤΣΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25 ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
26 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. Υποψήφιοι για το Πειθαρχικό Συμβούλιο:
1 ΒΑΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
4 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
5 ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ
6 ΨΥΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
1 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
2 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3 ΓΚΟΡΝΤΕΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. Υποψήφιοι για Εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ.:
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3 ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4 ΖΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
5 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
6 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΚΡΕΣΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΤΖΑΝΗΣ
10 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
11 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
12 ΜΠΟΥΣΔΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΠΙΠΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
19 ΤΣΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ