Συνεχίζονται οι Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κιλελέρ με τη νεανική συναυλία της Josephine που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 21:30 στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας.

Η Josephine, ιδιαίτερα αγαπητή κυρίως στο νεανικό κοινό, έγινε γνωστή από τη συμμετοχή στον ελληνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι “Dancing Night” το 2014. Έχει λάβει μέρος επίσης στο show “Your Face Sounds Familiar”.

Τον Δεκέμβριο του 2020 αναδείχτηκε νικήτρια του διαγωνισμού Just the 2 of Us ως ντουέτο με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Κιλελέρ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.