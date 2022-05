Ένα συνέδριο για τα Πάρκα Καινοτομίας στο JOIST της Λάρισας

Ένα συνέδριο με θέμα “Τα Πάρκα Καινοτομίας ως Μοντέλα Ενίσχυσης των Περιφερειακών Οικοσυστημάτων”, πρόκειται να διεξαχθεί στις 19 Μαΐου, στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST της Λάρισας (Βαλτετσίου & Τριπόλεως, 41336, Λάρισα).

Το συνέδριο που είναι ανοιχτό στο κοινό, παρουσιάζει το ρόλο των Πάρκων Καινοτομίας στη μεταφορά της γνώσης, της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο μοντέλο συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη.

Άλλωστε οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και η ανάγκη υιοθέτησης και προσαρμογής πρακτικών ψηφιακού μετασχηματισμού στη ζωή μας είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Στην εκδήλωση αναδεικνύονται καλές πρακτικές από δυναμικούς τομείς της οικονομίας όπως της Ψηφιακής Υγείας και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ενώ την ημέρα εκείνη το JOIST θα είναι ανοιχτό για συζήτηση, δικτύωση, και ξεναγήσεις στους χώρους του.

Το πρόγραμμα των εργασιών, τα θέματα και οι ομιλητές

Παρουσιαστής

Μιχάλης Στάγκος (Co-Founder, L-Stone Capital & Industry Disruptors Game Changers)

10:30 - 11:00​

| Εγγραφές & Networking​

11:00 - 11:20 ​

| Καλωσόρισμα​

11:20 - 11:40

| Ο Ρόλος της Καινοτομίας στις Τοπικές Οικονομίες

Ομιλητής:

Χρίστος Δήμας (Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων)

11:40 - 12:40

| Ανάπτυξη Τοπικών Οικοσυστημάτων Καινοτομίας

Συντονιστής:

Μιχάλης Στάγκος (Co-Founder, L-Stone Capital & Industry Disruptors Game Changers)

Ομιλητές:

Κωνσταντίνος Αγοραστός (Περιφερειάρχης Θεσσαλίας)

Δημήτρης Τζοβάρας (Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ερευνητής Α' Βαθμίδος)

Χρυσή Βιτσιλάκη (Πρυτάνισσα Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Χαράλαμπος Μπιλλίνης (Αντιπρύτανης & Καθηγητής Ιολογίας – Ιογενών Νοσημάτων στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

Antony Cassano (Business Development Director at Uni Systems)

Γεώργιος Ρουπακιάς (Πρόεδρος Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών)

12:40 - 13:00

| Διάλειμμα για καφέ

13:00 - 14:15

| Round Table: Η Συμβολή των Πάρκων Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Το Πάρκο Καινοτομίας JOIST και Αντίστοιχα Παραδείγματα από την Ευρώπη

Συντονίστρια:

Kristina Eskenazi (Chairwoman of Health & Life Sciences Cluster Bulgaria, Cofounder of AI Cluster Bulgaria, Bulgarian Employer Associasion for Innovative Technology (BRAIT) & Bulgarian Innovation Forum)

Ομιλητές:

André H. R. Domin (PhD, CEO of Technologiepark Heidelberg GmbH & Technologieförderung Heidelberg GmbH)

Federico Mena (Head of Staff & Operations at EIT Digital)

Aureliusz Gorski (Founding Executive Director at Venture Cafe Warsaw Foundation & Co-founder at CIC Warsaw Innovation Campus)

Νίκος Ευθυμιάδης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Thess INTEC AE)

Todor Mladenov (Executive Director of Sofia Tech Park (since 05.2018)

Σπύρος Μαζαράκης (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ) & Γενικός Διευθυντής του Cluster Pleiades IoT by Unisystems)

Τάσος Βασιλειάδης (Ιδρυτής του Πάρκου Καινοτομίας JOIST & Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας)

14:15 - 15:00

| Διάλειμμα για γεύμα

15:00 - 16:00

| Turning Digital: Ο Τομέας της Ψηφιακής Υγείας και το Οικοσύστημα της

Συντονιστής: Γιώργος Μέγας (Συντονιστής του EIT Health HUB, Κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΕΚΤ)

Ομιλητές:

Δημήτρης Βλαχάκης (Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής, Ερευνητής Β’ Βαθμίδος στην Ιατρική Ακριβείας, Συνεργαζόμενος Ερευνητής στις Νευροεκφυλιστικές Επιστήμες & Επισκέπτης Καθηγητής Βιοπληροφορικής)

Παναγιώτης Βλάμος (Πρόεδρος Δ.Σ. Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου στο Εργαστήριο Βιοπληροφορικής & Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Γεώργιος Δαφούλας (Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΚΕ-ΠΘ & Κλινικός Συντονιστής Υπηρεσιών Ψηφιακής Υγείας etrikala AE/ CitiesNet AE Δήμων Κεντρικής Ελλάδας)

Γεώργος Δημητρίου (Cluster Manager at Hellenic Digital Health Cluster)

16:00 - 17:00

| Turning Digital: Ο Τομέας της Εκπαίδευσης και οι Νέες Τεχνολογίες

Ομιλητές:

Έλενα Ζαγλαρίδου (Υπεύθυνη Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας)

Σταύρος Πιτσικάλης (EduTech DIH, Π.Δ.Β.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης - Εμπειρογνώμονας σε Θέματα Ε.Ε.Κ. & Αναδυόμενων Τεχνολογιών), Σύμβουλος Ι.Ε.Π., Συντονιστής Επιστημονικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Μαθητείας (ΕΕΜ) & Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΜΕΕ)

Tom Kolokithas (President of VRARA Greece)

17:00

| After Conference Party

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

16:00 - 17:30​

| Microsoft Workshop | Η Ώρα του Κώδικα: Παιγνιώδης Προγραμματισμός με τη Βοήθεια του Minecraft | Νίκος Καλοσκάμης, Καθηγητής Πληροφορικής, ΜΙΕ Expert, Trainer & Fellow, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα - Λιναρδάτου

14:20 - 15:20​

| Innovators Networking

18:00 - 22:00​

| Lino3D: H Καινοτομία του 3D Printing & 3D Scanning Χρησιμοποιώντας Τεχνολογίες Αιχμής

18:00 - 22:00​

| Έκθεση | Από τον Τροχό στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύντομη Ιστορία της Καινοτομίας - Μέρος Ι

18:00 - 22:00​

| Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Πώς Μπορούμε να Επωφεληθούμε από την Εικονική & Επαυξημένη Πραγματικότητα στον Τομέα της Υγείας και της Εκπαίδευσης;

Σταύρος Πιτσικάλης, EduTech DIH, Π.Δ.Β.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης - Εμπειρογνώμονας σε Θέματα Ε.Ε.Κ. & Αναδυόμενων Τεχνολογιών), Σύμβουλος Ι.Ε.Π., Συντονιστής Επιστημονικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Μαθητείας (ΕΕΜ) & Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΜΕΕ) & Ιλόνα-Ελευθερία Ουασίτσα, EduTech DIH, Π.Δ.Β.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονική Συνεργάτιδα - Εμπειρογνώμονας σε Θέματα Καινοτομίας στην Εκπαίδευση.

Το πάρκο

Το JOIST είναι το πιο πρόσφατο εγχείρημα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – iED και αποτελεί το μεγαλύτερο Πάρκο Καινοτομίας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κάτω από τη στέγη του JOIST, τα μέλη του μπορούν να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρία, χτίζοντας ένα οικοσύστημα συνεργατών. Σε κάθε συστάδα ξεχωριστά, αλλά συνδυάζοντας και τις τέσσερις, το Πάρκο Καινοτομίας JOIST καλλιεργεί έναν «οικισμό» όπου οι επιχειρήσεις, τα συνδεδεμένα ιδρύματα και οι ενδιαφερόμενοι διασυνδέονται προκειμένου να αυξήσουν τα επίπεδα καινοτομίας και παραγωγικότητάς τους, ώστε να εξελιχθούν σε πρωταγωνιστές σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Για επικοινωνία: info@joistpark.eu

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr