ΕΜΕ Λάρισας: Την Παρασκευή η βράβευση των αριστούχων μαθητών στα μαθηματικά
Λάρισα | 07 Σεπ 2022, 22:13
Πανηγυρική εκδήλωση βράβευσης των μαθητών που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς «ΘΑΛΗΣ», «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας το σχολικό έτος 2021-2022 διοργανώνει το τοπικό παράρτημα της ΕΜΕ την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Θεσσαλίας και του Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Πρόκειται για την πρώτη δημόσια μεγάλη εκδήλωση της ΕΜΕ, μετά την περιπετειώδη διετία της πανδημίας, όπου παρά τις δυσκολίες οι διαγωνισμοί του ιστορικού επιστημονικού σωματίου διεξάγονταν κανονικά προάγοντας τη μαθηματική σκέψη και το κριτικό πνεύμα.
Εκτός των βραβεύσεων των διακριθέντων μαθητών στους διαγωνισμούς θα υπάρξουν δύο ακόμα απονομές.
- Οι υποτροφίες στη μνήμη του αείμνηστου μαθηματικού Θανάση Ανάλατου που αθλοθετήθηκαν από τις ανιψιές του Αθηνά και Τόνια Τέγου και αφορούν τους δύο πρώτους σε μόρια Λαρισαίους εισαχθέντες στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.
- Τιμητική διάκριση στον ερευνητικό μαθηματικό όμιλο των μαθητών του 14ου Λυκείου Λάρισας που παρουσίασε σειρά εργασιών σε ημερίδες τοπικές, περιφερειακές και εθνικής εμβέλειας που οργανώθηκαν από την ΕΜΕ και άλλους φορείς.
Η διοίκηση της ΕΜΕ Λάρισας ευχαριστεί θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό για τη διαρκή και αμέριστη υλική και ηθική υποστήριξη της Περιφέρειας στις δράσεις του παραρτήματος καθώς και τον διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Θεσσαλίας κ. Βασίλη Χατζηκαμαγιάννη.
Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών είναι τα εξής:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ <<ΘΑΛΗΣ 2021-2022>>
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ), ΓΕΡΑΣΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ (5ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ), ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ)
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ), ΑΙΟΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ (ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ), ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (14Ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ), ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1(ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ), ΚΟΥΡΝΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ), ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ), ΣΥΡΙΝΙΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ)
A’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ), ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (14Ο ΓΕΛ), ΝΤΑΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ)
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΜΠΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ (ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ), ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ)
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΚΑΕΣ ΒΑΪΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ), ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2Ο ΓΕΛ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ <<ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021-2022>>
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΗΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΠΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΗΝΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΕΜΜΕΝΟΥΗΛ, ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΛΛΑ ΜΥΡΤΩ, ΠΛΕΞΙΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΗΑΝΔΡΑ, ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΑΚΑΛΗ ΗΛΙΑΝΑ, ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΛΕΝΗ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΜΑΡΘΑ, ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΔΟΥΒΛΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΛΙΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ, ΛΑΖΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ-ΕΥΘΥΜΙΑ, ΛΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΟΜΠΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΒΙΔΑ ΑΓΛΑΪΑ, ΒΡΑΧΝΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΜΑΡΙΤΙΑΝΑ, ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΡΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΥΡΓΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΥΡΟΥ ΒΑΪΑ
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΡΟΔΑΝΘΗ, ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΗΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΤΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΡΑΣΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ,ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΛΙΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΠΡΕΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΜΥΡΤΩ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ, ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΟΥΝΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΩΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΑΝΑΗ,ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ,ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ,ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΛΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΛΚΙΒΙΗ, ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΙΤΑ , ΤΣΑΜΠΑΛΗ ΙΟΥΛΙΑ, ΈΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ, ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΛΥΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΑΛΙΩΡΑ ΕΒΕΛΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΓΙΤΣΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΟΥΝΤΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΙΝΑ ΚΑΛΥΨΩ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΟΥΚΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΆΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΖΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ , ΠΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΚΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΙΟΥΠΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑ
Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΒΑΤΖΑΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΟΥΤΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ν.ΡΑΠΤΟΥ
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΔΑΧΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ, ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΛΕΒΗ, ΓΚΡΙΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΑΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΤΑΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ, ΜΠΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΠΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΡΑΧΝΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΒΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ-ΒΟΥΝΑΤΣΗ ΜΥΡΤΩ, ΨΑΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΤΣΑΚΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΟΥΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΚΕΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΠΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ, ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΑΓΑΡΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΠΙΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΝΤΟΒΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ, ΚΥΤΟΥΔΗ ΖΩΗ, ΜΙΧΟΥ ΟΛΓΑ
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΤΖΑΜΠΥΡΑΣ ΚΩ/ΝΟΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΟΒΑ ΧΑΡIΚΛΕΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΤΣΑΤΣΑΦΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, ΓΙΟΣΙΠΟΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΤΡΑΚΗ ΖΩΗ, ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΚΟΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΜΗΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΛΙΑΛΙΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ, ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΜΑΓΡΙΖΟΥ ΛΙΖΗ
Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΛΙΑΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΑΡΙΑΝΔΗ
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΦΗΚΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΑΙΟΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΣΥΡΙΝΙΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ
Επιτυχόντες 16ου Διαγωνισμού <<Παιχνίδι και Μαθηματικά>>
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΠΙΡΔΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΣΚΥΛΟΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΠΟΥΜΠΑ ΘΩΜΑΗ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΑΜΑΡΑ ΡΟΔΑΝΘΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΡΙΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΠΑΝΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΑΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΛΗΣ, ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΞΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΑΝΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΤΣΙΛΙΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΠΡΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ, ΜΠΟΥΤΛΑ ΗΛΙΑΝΑ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΡΙΚΑΙΤΗ, ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΜΑΡΘΑ, ΚΑΤΕΒΑ ΕΛΕΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ, ΝΤΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΡΑΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΑΡΓΩΣΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΔΑΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΓΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΙΟΛΙΟΥ ΖΩΗ, ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΣΥΛΒΗΣ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΚΟΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΑΤΟΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΞΕΝΟΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΣΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΑΤΖΗ ΒΑΪΑ, ΧΟΤΖΑ ΕΒΕΛΙΝΑ
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΟΥΒΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΥ ΟΛΙΑΝΝΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΓΑΠΗ
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΛΙΑΒΑΤΗ ΛΥΔΙΑ, ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΛΑΣΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΣΙΑΧΤΣΙΡΑ ΖΩΗ, ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΝΤΟΥΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΗΛΙΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΔΟΥΦΕΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΖΑΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΜΗΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΙΚΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΣΙΩΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΣΙΔΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΖΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΚΑΤΣΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΡΕΝΤΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΥΛΤΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΕΥΑ, ΟΒΤΣΙΝΙΚΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΠΑΝΟΥΡ, ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΠΑΝΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΠΕΡΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΜΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΘΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΤΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΚΙΤΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΣΠΑΧΙΟΥ ΛΕΝΤΙΟΝ, ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΧΑΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΤΣΗΣ ΙΑΣΩΝ, ΝΤΕΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ, ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΡΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ
32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΣΚΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΝΙΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ, ΓΚΑΤΖΩΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΑΓΑΘΗ-ΜΑΡΙΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΚΑΚΑΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ, ΤΑΛΑΧΟΥΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΠΙΤΣΟΛΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ, ΓΕΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΥΡΟΥ ΒΑΪΑ, ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΧΑΪΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΖΟΥΚΑ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΑΛΑΝΤΕΪ ΚΡΙΣΤΙΑΝ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΒΡΑΓΚΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΖΙΑΣ ΠΕΡΣΗΣ, ΝΤΙΝΑΣ ΕΥΘΥΝΙΟΣ, ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΪΑ, ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΒΑΣΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΟΡΕΣΤΕΙΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΛΙΓΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ, ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΧΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΑΦ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΗΣ, ΧΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΜΑΡΓΚΕΓΚΑΙ ΜΙΚΑΕΛΑ, ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΙΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΖΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΔΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΛΑΛΟΥΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΖΕΪΒΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΓΙΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΛΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΒΛΕΤΣΗ ΑΝΝΑ, ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΚΟΥΚΟΥΝΑΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΕΡΣΙ ΕΤΝΑ, ΠΑΓΩΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΑΡΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΛΑΒΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ" ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΟΙΧΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΔΑΜΟΣ, ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΒΑΛΕΝΗ, ΜΑΓΡΙΖΟΥ ΛΙΖΗ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ, ΚΑΤΣΑΜΠΕΛΑ ΛΕΩΝΗ, ΒΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΙΑΓΚΟΥ ΡΕΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ" ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΚΑΝΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΛΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΜΠΙΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΥΤΟΥΔΗ ΖΩΗ, ΜΙΧΟΥ ΟΛΓΑ, ΠΑΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΣΙΟΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΡΙΣΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΚΟΥΤΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΦΩΛΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ" ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΠΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΤΖΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΤΙΝΑ ΚΑΛΥΨΩ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ