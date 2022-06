Οι Λέσχες Πολιτισμού σε Ηπειρώτικα, Λιβαδάκι, Πυροβολικά παρουσιάζουν την εκδήλωση «Μουσική επίδειξη σαν Παραμύθι: Η τέχνη, σε έναν γυάλινο πύργο (στον μουσικό μας πλανήτη)!» με την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 19:00 στην πλατεία Δημοτικής Πινακοθήκης (Αναψυκτήριο).

Από τα τμήματα κιθάρας, αρμονίου και μουσικοκινητικής αγωγής της Νατάσας Νικούλη και του Αχιλλέα Σίμου.

Τι σχέση μπορεί να έχει μια ιστορία φαντασίας με το τραγούδι «Τα παιδιά ζωγραφίζουν» του συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου;

Οι φωνές μας, τα κρουστά μας, τα πιάνα και οι κιθάρες μας, θα χρειαστούν στη μάχη που ξεκινά…

Σκοπός της εκδήλωσης, μικροί και μεγάλοι να παρακολουθήσουν μια μουσικοθεατρική εκδήλωση με θέμα την αξία της τέχνης στη ζωή μας, η οποία θα ολοκληρωθεί με ένα όμορφο δρώμενο.

Θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια των μαθητών μας μέσα από 35 παρουσιάσεις μουσικών κομματιών με 41 παιδιά από τα τμήματα κλασικής κιθάρας, αρμονίου και μουσικοκινητικής αγωγής.

Συμμετέχουν οι μαθητές:

Γιώργος Καράμπαλης, Σταύρος Καράμπαλης, Μάρθα Χρυσικού, Αιμιλία Σκυλονάσιου, Νάσια Παρλακίδη, Σοφία Ανδρέου, Γιώργος Ζαγορίτης, Ιωάννα Γκέκα, Νίκος Ντίνας, Θωμάς Σαμαντόπουλος, Ειρήνη Ζητούδη, Σοφία Παλάσκα, Θεοφανία Ακριβοσούλη, Κυριάκος Τσόγκας, Ευάγγελος Πατσιούρας, Μάριος Κουσιωρής, Δημήτρης Μεταξάς, Δημήτρης Μπάρμπας, Άγγελος Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος Παρλακίδης, Ευαγγελία Λιάπη, Θέλια Πέρρου, Στέλιος Σταβάρας, Νίκος Πλασάτης, Αθανασία Τεντολούρη, Έλενα Αποστολίδη, Δημοσθένης Κακαές, Αγγελίνα Κουρνούτη, Κωνσταντίνος Στεργιώτης, Λυδία Διαβάτη, Μαρία Ντίνα, Ευαγγελία Πατσιούρα, Φανή Κολοκούρη, Μαρία Σκυλονάσιου, Ευτυχία Ντράχα, Εβελίνα Παλαιοκώστα, Ειρήνη Καραγεώργου, Αρετή Καραγεώργου, Κατερίνα Κουρνούτη, Κατερίνα Ντάβαρου, Ανδριάνα Κοπελιά

Φιλική συμμετοχή: Τζανής Λεονταρίδης



Σενάριο & επιμέλεια παραγωγής: Αχιλλέας Σίμος Κιθάρα & Μουσικοκινητική Έκφραση

Με την υποστήριξη: Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής μουσικής Μελωδία και Καλλιτεχνική Ομάδα Παιδαγωγών Κινούμενα Σχέδια

Ευχαριστούμε:

Πόρτεγο Otherside (The other side coffee)

Μικρός Κόσμος Το Χαλαρό Καφενείο

Μουσικές Διαδρομές

Στίλβη Alternative Coffee Bar

ΚΔΑΠ Brainfit (Παίζω – Μαθαίνω – Διασκεδάζω)

Lockstock Barrel (Everything you need - Κύπρου 102)

Kyvos Inc. (Ιδέα – Εικόνα – Επικοινωνία)

​