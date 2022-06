Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 στο Δημοτικό Σχολείο Γόννων πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus+ KA1 με κωδικό σύμβασης 2020-1-EL01-KA101-078242 και τίτλο «The Neurolinguistic Approach to Teaching and the Influence of a Successful Educational System, Create a School Open to Life» που υλοποιεί το σχολείο.

Η Δ/ντρια του σχολείου κ. Κωνσταντίνα Μπούτου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την ευρωπαϊκή τροχιά στην οποία κινείται το Δημοτικό Σχολείο Γόννων, καθώς από το 2016 μέχρι σήμερα το σχολείο έχει υλοποιήσει τρία ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ KA1 και 6 κινητικότητες για σκοπούς επιμόρφωσης στο σύνολο. Ανέφερε τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο σχολείο, αποτέλεσμα επιρροής από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών έργων καθώς επίσης και το θετικό αντίκτυπο που ασκούν τα προγράμματα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο σχολείο γενικότερα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι δύο κινητικότητες που πραγματοποιήθηκαν το σχολικό έτος 2021-2022.

Ο κ. Γεώργιος Αλεξανδρής και η κ. Παρασκευή Τσιούρβα παρουσίασαν το υλικό από την 1η κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας το Νοέμβριο του 2021, με θέμα επιμόρφωσης «Το εκπαιδευτικό Σύστημα της Ιρλανδίας». Αναλύθηκε η ιστορία και ο πολιτισμός της Ιρλανδίας, η επιρροή που ασκούν στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και οι διαφορές μεταξύ ιρλανδικού και ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Δ/ντρια του σχολείου κ. Κωνσταντίνα Μπούτου και η κ. Αποστολίνα Σαΐτη παρουσίασαν το υλικό από τη 2η κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στη Μαρτινίκα της Καραϊβικής τον Απρίλιο του 2022 με θέμα επιμόρφωσης «Neuroeducation and coaching». Παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και νέες τεχνικές καθοδήγησης της μαθησιακής διαδικασίας, με επίκεντρο τον εγκέφαλο. Παρουσιάστηκαν τεχνικές παιχνιδοποίησης και τεχνικές προγύμνασης του εγκεφάλου οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν μέσα και έξω από το περιβάλλον της τάξης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν γονείς καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων. Την Α/θμια Εκπ/ση Λάρισας εκπροσώπησε η Κωνσταντίνα Χατζημίχου-Καλούση, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Λάρισας, το Δήμο Τεμπών ο κ. Βασίλης Σίμος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γόννων, ο κ. Βασίλης Καραβιδές τον Πολιτιστικό Σύλλογο – Λαογραφικό Μουσείο Γόννων και ο κ. Δημήτρης Γουγουλιάς το σωματείο “Δίκτυο Δέλτα Πηνειού-Τεμπών” και το blog https://www.perataria.gr/.

Το υλικό που έχει αναπτυχθεί από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχει υλοποιήσει το Δημοτικό Σχολείο Γόννων αυτά τα χρόνια, υπάρχει σε έντυπη μορφή και είναι διαθέσιμο σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι αυτό το υλικό θα οδηγήσει στην εφαρμογή νέων τεχνικών διδασκαλίας και θα βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των μαθητών/τριών μας.