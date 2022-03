Ενδείξεις ότι ο covid-19 γίνεται ενδημική νόσος εκπέμπουν οι μεταλλάξεις «Ο» και «Ο2» σύμφωνα με τον καθηγητή πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη.

Μιλώντας στο ethnos.gr εκτιμά ότι αν και ο ιός γίνεται ακόμη πιο μεταδοτικός είναι λιγότερο επικίνδυνος και θανατηφόρος. Και ενδεικτικό, όπως είπε, είναι ότι δεν έχουμε πλέον θανάτους γιατρών στα νοσοκομεία.

«Η «Ο» και «Ο2» αυτό που κάνουν είναι να προκαλούν αυτό το μπούκωμα στους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο τελειώνουν οι πανδημίες. Αυτή είναι η πορεία. Έτσι βλέπουμε και το σήμερα με την Όμικρον. Δεν μπορούμε, όμως, να προσδιορίσουμε χρονικά πότε θα έρθει το οριστικό τέλος της. Βαίνουμε, ωστόσο, προς μια κανονικότητα» παρατηρεί ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ υπενθύμισε ότι και στην πανδημική γρίπη του 2009 που ήταν σε έξαρση, το 2010 καταγράφονταν ξανά περιστατικά αλλά η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη.

«Υπολογίζω ότι και του χρόνου θα έχουμε πάλι περιστατικά covid σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Η άνοιξη και το καλοκαίρι θα κυλήσουν oμαλά και το φθινόπωρο θα έχουμε πάλι κάποιες μολύνσεις, σε αυτό το βαθμό που είναι σήμερα και κυρίως σε ηλικιωμένους».

Το προφίλ των ασθενών στα νοσοκομεία

Περιγράφοντας την επιδημιολογική κατάσταση στα νοσοκομεία ο κ. Γουργουλιάνης επισημαίνει ότι πλέον στα τμήματα νοσηλεύονται άνθρωποι κυρίως μεγάλης ηλικίας, πάνω από 70-75 χρονών με πάρα πολλές συννοσηρότητες οι οποίοι είναι ευάλωτοι.

«Πρέπει να το κάνουμε σαφές ότι έχουμε πλέον στα νοσοκομεία, κυρίως, ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους με χρόνια προβλήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει νέος άνθρωπος. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που μπαίνουν στα νοσοκομεία και είναι με κορονοϊό και όχι από κορονοϊό. Εισάγονται στα νοσοκομεία λόγω των προβλημάτων υγείας και των χρόνιων παθήσεων που αντιμετωπίζουν (όπως νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ΧΑΠ), έκαναν τεστ για να υποβληθούν σε κάποια επέμβαση και βγήκαν θετικοί.

«Και αυτό κάνει ακόμη δυσκολότερη την δουλειά μας όταν κάνεις χειρουργεία ή ακτινοθεραπείες καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος της μεταδοτικότητας του ιου. Πρέπει να διαχειριστούμε τα περιστατικά που είναι με κορονοϊό».

Δεν είναι ευθύνεται ο κορονοϊός για την αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία σε αυτή την φάση

Επικαλούμενος τα στοιχεία του ΕΟΔΥ ο κ. Γουργουλιάνης παρατηρεί ότι αυξάνονται οι ηλικιωμένοι ασθενείς που μπαίνουν στα νοσοκομεία τελευταία. Και σε αυτό συμβάλλει και ο κορονοϊός αλλά δεν είναι το κύριο πρόβλημα ο ιός σε αυτήν την φάση. Παρατηρώντας την σημερινή κατάσταση στα νοσοκομεία τονίζει ότι η εικόνα είναι αντίστοιχη με τα νοσοκομεία της Αμερικής.

«Στην Αμερική έχουν υπολογίσει ότι αυτή η κατηγορία ασθενών αποτελούν τους μισούς από τους αρρώστους που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Εκτιμώ ότι και στα νοσοκομεία της χώρας μας οι ηλικιωμένοι με συννοσηρότητες και covid είναι οι μισοί. Καθώς αυξήθηκαν οι εμβολιασμοί έχουμε πολύ λιγότερους ασθενείς με πνευμονία και βέβαια διασωληνώσεις. Αυτά τα δύο χρόνια άλλαξε ο ιός που δεν φαίνεται να προκαλεί τόσο σοβαρή νόσο, αλλάξαμε και σχεδόν όλοι εμείς που είμαστε περισσότερο προστατευμένοι».

Όπως εξηγεί ο κ. Γουργουλιάνης οι ηλικιωμένοι ασθενείς με συννοσηρότητες και covid εισάγονται στα νοσοκομεία αλλά δεν διασωληνόνται γιατί η κατάστασή τους πιθανότατα δεν θα βελτιωθεί από την νοσηλεία τους στην μονάδα. «Μπαίνουν στα νοσοκομεία για το πρόβλημά τους και όχι για τον κορονοϊό. Για αυτό και έχουμε λιγότερες διασωληνώσεις. Σε κάθε περίπτωση οι θάνατοι θα είναι λιγότεροι σιγά σιγά».

Τι λέει για την κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τάσσεται υπέρ της κατάργησης του πιστοποιητικού εμβολιασμού σε σύντομο χρονικό διάστημα, υποστηρίζοντας ότι η άρση του μέτρου κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Ο κ. Γουργουλιάνης προτρέπει τους πολίτες να μην ασχολούνται με τα κρούσματα και να βλέπουν τα πραγματικά δεδομένα, τονίζοντας ότι και τα προηγούμενα πανδημικά κύματα χαρακτηρίζονταν από παράλληλη αύξηση των διαγνώσεων, των εισαγωγών και των διασωληνώσεων.

Υπέρ της κατάργησης των self test στα σχολεία

Τάσσεται, παράλληλα, υπέρ της κατάργησης των self test στα σχολεία τα οποία όπως λέει έχουν μια σημασία για να προστατέψουν τον παππού και τη γιαγιά. «Κάποιοι πρέπει να κάνουν test για να προστατέψουν τους ευάτλωτους στο περιβάλλον τους. Αρκετά παιδιά έχουν κολλήσει. Νομίζω ίσως και όλα να έχουν κολλήσει, δεν νοσούν όμως, και τα περιστατικά στα νοσοκομεία δεν είναι από παιδιά. Επομένως τι νόημα έχει να κάνει κάποιος self test στα παιδιά όταν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αφορούν τους μεγάλους με τις συννοσηρότητες; Νομίζω πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά. Τα self test έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και αντιμετώπισαν την πανδημία, αλλά σε αυτή τη φάση με μια ήπια μετάλλαξη, νομίζω πως είναι άστοχο και πρέπει να σταματήσει».

