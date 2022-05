Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς και με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων διοργανώνουν σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για την οστεοπόρωση, το διήμερο Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαΐου 2022.

Κύριος στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση γύρω από την οστεοπόρωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της. Η δράση απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα σοβαρό θέμα υγείας.

Οι εξετάσεις μέτρησης της οστεοπόρωσης θα γίνουν:

• Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, ώρες: 5.30-7.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Στομίου

• Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 και ώρες: 10:00-1.00 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Χρυσαλλίδα» στην Αγιά.

υπό την ιατρική επίβλεψη των κυρίων Διονύσιου Παρίδη, Χειρ. Ορθοπαιδικού και του κου Ριζούλη Ανδρέα, Ενδοκρινολόγου.

Πληροφορίες και κλείσιμο ραντεβού στα τηλέφωνα: Για το Στόμιο: 2495094163 Για την Αγιά: 2494350121 έως 26 Μαΐου εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9πμ έως 1μμ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους

1. Η πρόσκληση στην εκδήλωση αφορά άτομα κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα θέμα υγείας που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις.

2. Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν άτομα που είναι πλήρως εμβολιασμένα ή νοσήσαντες με πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα πρεσβεύει πως η ενημέρωση αποτελεί την αρχή της πρόληψης και της σωστής αποκατάστασης και συμβουλεύει τόσο τους νέους όσο και τους μεγαλύτερους να παρακολουθούν θέματα υγείας ακόμη κι αν δεν τους αφορούν άμεσα.

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO).

Ο Σύλλογος αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο το οποίο σαν κύριο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την πρόληψη και την σκελετική υγεία. Η δράση του Συλλόγου επεκτείνεται τόσο μέσα στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας με επιστημονικά σωματεία που ασχολούνται με την οστεοπόρωση καθώς και με το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής. Ο Σύλλογος σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς διεξάγει επιδημιολογικές και άλλες μελέτες προκειμένου να συγκεντρωθούν και να επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο.

Ο Σύλλογος επίσης δραστηριοποιείται στην διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και στην έκδοση εντύπων.

Αποτέλεσμα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα να κατακτήσει την πρώτη θέση για την εξέχουσα πορεία του, μεταξύ 186 χωρών, στο Παγκόσμιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνωμένων Πολιτειών τον Δεκέμβριο του 2007 καθώς και το 1ο βραβείο μεταξύ 212 χωρών για τη δημιουργία της καλύτερης καμπάνιας δημοσιοποίησης (Best Media Campaign), στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Συλλόγων για την Οστεοπόρωση που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, στις 31/5 – 2/6/2013.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2086698, 6979252570 email: info@osteocare.gr, URL: www.osteocare.gr

www.facebook.com/osteocaregr

www.youtube.com/osteoporosisgr

www.twitter.com/osteocaregr

www.instagram.com/petalouda_team