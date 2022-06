Την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022, στον αύλειο χώρου του σχολείου , πραγματοποιήθηκε ημερίδα όπου και έγινε η παρουσίαση των σχολικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων-δραστηριοτήτων του σχολικού έτους 2021-2022, στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων τους στην σχολική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα παρακάτω προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων:

· Πολιτιστικά προγράμματα (2),

o «Η ντοπιολαλιά της Βερδικούσας», Συντονίστρια: Αργυροπούλου Ρόζα ΠΕ02,με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πλούτου της ελληνικής γλώσσας.

o «Μία Σελίδα για τον Καθένα!», Συντονιστής: Νάκας Δημήτριος ΠΕ86, με στόχο την ηλεκτρονική καταχώριση των βιβλίων και τη λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης

· Αγωγής υγείας (1):

o «Πες ΌΧΙ στις εξαρτήσεις!», Συντονίστρια Παπαγιάννη Βασιλική ΠΕ02, με στόχο την ενημέρωση και την πρόληψη των αρνητικών επιδράσεων των εξαρτήσεων.

· Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(1):

o «Ηλεκτρονικά Απόβλητα και Περιβάλλον», Συντονιστής: Παναγιώτου Νικόλαος ΠΕ86, με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και τη μείωση του αποτυπώματός μας στον πλανήτη.

Επίσης, παρουσιάστηκαν και τα παρακάτω Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

· ERASMUS+/ ΔΡΑΣΗ KA1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων με τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και κωδικό 2020-1-EL01-KA101-078563, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 3 επιμορφωτικές κινητικότητες:

o Πράγα από τις 29/11/2021 – 3/12/2021, στην οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Παναγιώτου Νικόλαος(ΠΕ86- Διευθυντής, Νάκας Δημήτριος. (ΠΕ 86).

1η. “Game-Based Learning and Gamification” .

Η επιμόρφωση αφορούσε εκπαιδευτικές πρακτικές, χρήση Κωδικών QR στη διδασκαλία, κριτική και δημιουργική σκέψη μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια, χρήση παιχνιδιών και στρατηγικές για ενίσχυση της μάθησης , εξωτερική δραστηριότητα για ενεργή μάθηση, προγραμματισμό μέσα από βιντεοπαιχνίδια, οnline παιχνίδια προσομοίωσης για ενίσχυση της μάθησης, χρήση κινητών συσκευών για την υποστήριξη της μάθησης καθώς και ψηφιακή αφήγηση και εύρεση πηγών για όλα τα μαθήματα. Εκτός αυτών οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με τον πολιτισμό της Πράγας και ξεναγήθηκαν στα αξιοθέατά της.

o Δουβλίνο από τις 28/03/21 – 2/04/2022, στις οποίες συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Παναγιώτου Νικόλαος(ΠΕ86- Διευθυντής, Παπαγιάννη Βασιλική (ΠΕ02), Πλασταρά Σοφία (ΠΕ02) και Κόκουβα Αρετή (ΠΕ02)

2η. “Creativity and Innovation in the classroom” .

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν πάνω στις προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των δημιουργικών μεθόδων και των καινοτόμων λύσεων μέσα στην τάξη, απέκτησαν την ικανότητα σχεδιασμού της διδασκαλίας σύμφωνα με τις τεχνικές χαρτογράφησης, την «οπτική» σκέψη, τις «οπτικές» στρατηγικές διδασκαλίας, τη δημιουργική. Εξασκηθήκαν στην χρήση καινοτόμων μεθόδων: Οπτικοί πόροι: VTS, διαδικτυακά οπτικά υλικά : Google, Youtube, Wordclouds. Τέλος, απέκτησαν δεξιότητες διαχείρισης των Τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαίδευση: κουίζ, έγκυρα παιχνίδια, αίθουσα διδασκαλίας, πλατφόρμες διαχείρισης και διεύθυνσης, διαδικτυακά χαρτοφυλάκια

3η. “Soft skills”.

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν πάνω στην εμβάθυνση και στην κατανόηση των “soft skills” και στην εφαρμογή τους μέσα από δραστηριότητες των ικανοτήτων τους σε ευρείες περιοχές, όπως η ηγεσία, η ικανότητα δημιουργίας σχέσεων, η αυτοεπίγνωση, η δημιουργικότητα, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η επικοινωνία. Επίσης, επιμορφώθηκαν στο πώς να μεταμορφώνουν τις επικρατέστερες θεωρίες της επικοινωνίας και της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης σε προσωπικές εμπειρίες στην τάξη.

Η κινητικότητα στο Δουβλίνο παράλληλα με τις επιμορφωτικές δράσεις περιελάμβανε και πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα του Δουβλίνου, καθώς και ημερήσιες εκδρομές στην ιρλανδική επαρχία.

· ERASMUS+ / KA229- Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

με τίτλο “Let’s Share Our Heritage” και κωδικό 2919-1-RΟ01-ΚΑ229-063255_3, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω κινητικότητες

H 3η κινητικότητα στο Rovinari της Ρουμανίας, από τις 13/03/ 2022 έως τις 19/03/2022.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν δυο μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί. Αρχικά, ξεναγήθηκαν στο σχολικό συγκρότημα “Gheorghe Tatarescu” στο Rovinari της Ρουμανίας, συμμετείχαν σε δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από αυτό και παρακολούθησαν παραδοσιακούς χορούς και δρώμενα από μαθητές του ρουμάνικου σχολείου. Στη συνέχεια, περιηγήθηκαν στην πόλη του Targu Jiu, επισκέφτηκαν σημαντικά αξιοθέατα και μνημεία της περιοχής και ξεναγήθηκαν στο μουσείο σύγχρονης τέχνης της πόλης Targu Jiu. Τέλος, οι μαθητές συνεργάστηκαν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας e-Tweening. Στόχος της κινητικότητας ήταν η ανάδειξη της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου και μέσω αυτού οι μαθητές να γνωρίσουν, να διδαχθούν, να αποκομίσουν εμπειρίες και να διασκεδάσουν.

H 5η κινητικότητα, στην Αττάλεια της Τουρκίας, από τις 21/05/2002 έως τις 28/05/2022.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν έντεκα μαθητές/-τριες και δύο εκπαιδευτικοί. Έφτασαν στον προορισμό τους διασχίζοντας τα παράλια της Μ. Ασίας οδικώς από τα Δαρδανέλια, κάνοντας έτσι ένα οδοιπορικό στις Χαμένες Πατρίδες. Επισκέφθηκαν τις αρχαίες ελληνικές πόλεις Περγές, Άσπενδο και Πισιδία. Τα παιδιά και οι συνοδοί τους εντυπωσιάστηκαν από το πλήθος των αρχαίων ελληνικών μνημείων και ναών, ελληνικών επιγραφών, αγαλμάτων, ελληνιστικών σαρκοφάγων και βυζαντινών εικόνων που συνάντησαν τόσο στους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους όσο και στο αρχαιολογικό μουσείο της Αττάλειας, από τον ναό του Απόλλωνα ,το αρχαίο θέατρο στην πόλη «Σιδέ» και αρχαίο θέατρο στην αρχαία πόλη της Ασπένδου όπου παρακολούθησαν ένα διάσημο τουρκικό χορευτικό σόου με την ονομασία: «AnatolianFire». Παράλληλα, έμειναν ενθουσιασμένοι από την επίσκεψη σε φυσικές ομορφιές της πόλης της Αττάλειας, όπως οι καταρράχτες και η διαδρομή στην παλιά πόλη.

Συμμετείχαν, επίσης, σε διαθεματικές δραστηριότητες που είχε οργανώσει το σχολείο υποδοχής και ήρθαν σε επαφή με την παραδοσιακή τουρκική μουσική και χορό, το θέατρο με παραδοσιακές μορφές τέχνης και με την τοπική παραδοσιακή κουζίνα. Οι μαθητές, μέσα από τη γνωριμία τους με διαφορετικό πολιτισμό από τον δικό μας, εκτίμησαν την αξία του δικού μας πολιτισμού και ταυτόχρονα ενίσχυσαν την κοινωνική και πολιτιστική τους ανεκτικότητα. Οι εμπειρίες αλλά και οι γνώσεις που αποκόμισαν βελτίωσαν τον τρόπο που τα παιδιά μας βλέπουν τη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα που τα περιβάλλει.

Η 4ης κινητικότητα στο πλαίσιο της οποίας το σχολείο υποδέχτηκε από τις 09/05/2022 έως τις 13/05/2022 τους εταίρους από τις χώρες: Κροατία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία.

Στο εγχείρημα της υποδοχής και της φιλοξενίας συνέβαλαν εκπαιδευτικοί, μαθητές καθώς και ο Σύλλογος Γονέων. Οι εταίροι συμμετείχαν σε διαθεματικές δραστηριότητες που είχε οργανώσει το σχολείο μας και ήρθαν σε επαφή με την φύση, με την παραδοσιακή μουσική και τον χορό, καθώς και με την τοπική παραδοσιακή κουζίνα. Επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, τα Μετέωρα και ξεναγήθηκαν στην πόλη της Λάρισας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές/-τριες μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Εράσμους βελτίωσαν τη γνώση τους σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και πολυμορφία, ενίσχυσαν τη δεξιότητα χρήσης ξένων γλωσσών και χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο, τέλος, προωθήθηκαν οι αξίες της συμπεριληπτικότητας, της ανεκτικότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής.

Ευελπιστούμε αυτά τα προγράμματα κινητικότητας να συνεχίζουν να τα αγκαλιάζει η εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί η συμμετοχή των παιδιών μας σε αυτά προσφέρει μοναδικές εμπειρίες και αναπτύσσει το πνεύμα της συνεργασίας και της φιλίας μεταξύ των λαών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και μέλη της τοπικής κοινότητας.

Οι παιδαγωγικές ομάδες των προγραμμάτων.