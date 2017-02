Ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων από το Δήμο Τυρνάβου και τους διοργανωτές του καρναβαλιού και του Μπουρανί. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από σήμερα Κυριακή 12 Φεβρουαρίου και θα κορυφωθούν με την μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών την Κυριακή 26 του μηνός καθώς και με το γνωστό διονυσιακό δρώμενο του Μπουρανί που θα λάβει χώρα την Καθαρά Δευτέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Κυριακή 12.02.2017

- Συνάντηση χορευτικών παραδοσιακών χορών στην Κεντρική πλατεία Τυρνάβου, 11:30 πμ.

- Μπαλταφάν με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου στο κέντρο ‘ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ’ στις 11:00πμ.

- Μπαλταφάν με το 2ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου στο café Hangover στις 11:00πμ.

- Μπαλταφάν με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου στο κέντρο ‘ΤΟΥΜΠΑ’ στις 5:00μμ.

- Μπαλταφάν με το Νηπιαγωγείο Αργυροπουλίου στο café Valentino στις 4:00μμ.

- Το κέντρο Ξένων Γλωσσών Κολίτσα διοργανώνει αποκριάτικο πάρτυ στο café ΘΕΜΑ. Σας περιμένουμε με πολλά δώρα και εκπλήξεις στις 4:00μμ.

- Μουσικό πάρτυ της Φιλαρμονικής του Δήμου Τυρνάβου και κοπή πίτας στο χώρο της Φιλαρμονικής στις 6:00μμ.

Τρίτη 14.2.2017

- Μπαλταφάν με τον A΄ Παιδικό Σταθμό Τυρνάβου στο café Hangover στις 4:00μμ.

- RABASAKI NIGHT στο café Block 10. Αγίου Βαλεντίνου και το γιορτάζουμε με Ραβασάκι πάρτυ. Ελάτε να ερωτευτείτε με τις πιο κλασικές και αγαπησιάρικες μουσικές.

- Ρομαντική Βραδιά με τους Ελένη Μπαρδάνη (φωνή), Θέμη Σαμαντζή (πιάνο-φωνή) και Δημήτρη Κατσαβάκη (κιθάρα-φωνή) στην Οδό Ονείρων.

Τετάρτη 15.2.2017

- Μπαλταφάν με το 2ο Δημοτικό Σχολείο στο café Hangover στις 4:00μμ.

Τσικνοπέμπτη 16.02.2017

- Tα μέλη του ΚΑΠΗ Τυρνάβου τσικνίζουν με μουσική στο χώρο του ΚΑΠΗ, 11:00πμ.

- Τσικνίζουμε στο ‘ΜΑΚΡΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙ’ από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ.

- Ελάτε να τσικνίσουμε στο CUCCI με ζωντανή ρεμπέτικη και λαϊκή ορχήστρα από τις 12.00 το μεσημέρι.

- Η AMSTEL τσικνίζει στο café ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ και σας προσφέρει τη δεύτερη μπύρα δωρεάν. Μαζί μας για πρώτη φορά στον Τύρναβο άντρας χορευτής συνοδευόμενος από δύο αιθέριες υπάρξεις που υπόσχονται πολλά… 10:30μμ

- ΒΒQ Party!!! Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει γι αυτό τσικνίζουμε, πίνουμε και χορεύουμε στο café Block 10.

- Σας περιμένουμε όλους να τσικνίσουμε και να διασκεδάσουμε παρέα με την αγαπημένη μας μπάντα ‘Ερωσυτεχνες’ και το Χρήστο Τσουλούφα με το κλαρίνο του να μας ξεσηκώσουν μέχρι το πρωί στο café ΘΕΜΑ στις 6:00μμ.

- Γιορτάζουμε με ρακόμελο και live ρεμπέτικη μουσική στο café Groupie!

- Τσικνίζουμε και χορεύουμε με τους Βαγγέλη Πέγιο, Γιώργο Αγγέλη και Ράνια Χελιδώνη στο café Hangover στις 11:30μμ.

- Μετά το τσίκνισμα ελάτε για λίκνισμα. «ΓΙΑΦΚΑ live» Οι Β. Κουτσώνας, Β. Μπακογιάννης, Γ. Πασαλίδου, Μ. Λύτρα, Ά. Αγγέλου, Α. Σινιάκου (φωνές), Γ. Νταναβάρας (μπάσο), Ζ. Μανίκας (μπουζούκι), Τ. Μακροστέργιος (τύμπανα) και Γ. Ντόνας (πλήκτρα) σας περιμένουν.

- Τσικνίζουμε με τους: Λαΐδου Ειρήνη (φωνή), Δημήτρη Μπουρνάκα (κιθάρα-φωνή) και Αποστόλη Σακκά (μπουζούκι) στην Οδό Ονείρων.

Παρασκευή 17.02.2017

- Μπαλταφάν με το 3ο Δημοτικό Σχολείο και 4ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου στο café Hangover στις 4:00πμ.

- A Night to Remember με special guest DJ PLATON-S. Ο resident dj του Oil Bar/Volos για μια αξέχαστη βραδιά στο café Block 10!

- «ΓΙΑΦΚΑ live». Διασκεδάστε μέχρι το πρωί με την ορχήστρα μας

Σάββατο 18.02.2017

- Μπαλταφάν με το 6ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου στο café Hangover στις 11:00πμ.

- Μπαλταφάν με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα στο κέντρο ‘ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ’ στις 5:30μμ.

- Λουλουδοκατάσταση. Μια ξεχωριστή βραδιά με το Γ. Μικερτζή και την ορχήστρα του στο café ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ, 11:00μμ

- The School Project Maske Edition. Το ΓΕΛ Τυρνάβου παρτάρει σε στυλ αποκριάτικο με διαγωνισμό στολής και πλούσια δώρα στο café Block 10!

- Παρουσίαση Στολής ‘POPEYE και OLIVE’. Παιδιά στην κρίση-Hangover coffee bar. Από νωρίς το απόγευμα…!!!

- «ΓΙΑΦΚΑ live». Διασκεδάστε μέχρι το πρωί με την ορχήστρα μας

Κυριακή 19.02.2017

- Ζωγραφίζοντας την Αποκριά. Διαγωνισμός ζωγραφικής από το βιβλιοπωλείο ΙΔΕΕΣ του κ. Τάσου Ψύρρα. Κεντρική πλατεία Τυρνάβου, 11.00πμ.

- Μπαλταφάν με το 5ο – 7ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου στο café Hangover στις 10:30πμ.

- Μπαλταφάν με το Δημοτικό Σχολείο Δένδρων-Πλατανουλίων στην ταβέρνα ‘ΒΛΑΧΟΣ’ στα Πλατανούλια στις 4:30μμ

- Μπαλταφάν με το 4ο Δημοτικό Σχολείο στο κέντρο ‘ΤΟΥΜΠΑ’ στις 5:30μμ.

- Μπαλταφάν με το Δημοτικό Δαμασίου στο café Magazino στις 6:00μμ.

- Μπαλταφάν με το Νηπιαγωγείο Πλατανουλίων στην Ταβέρνα Χρήστου Παπαγεωργίου στα Πλατανούλια στις 6:00μμ.

- Συναυλία με τους ΙΜΑΜ BAILDI στην Κεντρική πλατεία Τυρνάβου, 6:00μμ.

- ALL STAR GAME. Οι Carnavalistas φοράνε τα μπασκετικά τους και κατεβαίνουν στο πιο All Star Party με DJ KONSTANTINO ZIOGA και Sexy Dance Show στο café Block 10!

- Live στο CUCCI. Ελληνική λαϊκή βραδιά με του Δημήτρη Μαρογιάννη και Ηρώ Ηλιοπούλου.

- Το μοναδικό μουσικό σχήμα του Φώτη Σιανίδη θα είναι κοντά μας για μια υπέροχη λαϊκή - έντεχνη βραδιά στο café ΘΕΜΑ στις 9:00μμ.

Δευτέρα 20.02.2017

- Τρελοκατασκευές με κλόουν και ζογκλέρ, τραγούδια, ζαβολιές στη Δημοτική βιβλιοθήκη Αμπελώνα 5:00 – 7:00μμ.

- Το ‘ΦΑΛΗΡΟ’ μετακομίζει στον Τύρναβο στο café ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ. Ο Μιχάλης Παπαματθαίου η Βάσια Τζιανή και το επιτελείο τους σας υπόσχονται ατέλειωτα νυχτοπερπατήματα… 10:00μμ

Τρίτη 21.02.2017

- Μαυροκαρβουνιάρηδες ενωθείτε στους πιερότους σαν βρεθείτε! Γρίφοι και παζλ με τα νηπιαγωγεία του Τυρνάβου και το εργαστήρι Παίγνιος Παραμυθάς-Ζαρόγιαννου Σταυρ. Στην κεντρική πλατεία Τυρνάβου, 11:00πμ.

- Κλαρινοκατάσταση στο café ΘΕΜΑ με το Γίαννη Ζιάκο, Λένα Ζέττα και Σούλη Γκιουλέκα για να μας σηκώσουν όλους στα τραπέζια, στις 9:00μμ.

Τετάρτη 22.02.2017

- Happening με κλόουν και παιχνίδια για τα παιδιά στην κεντρική πλατεία Αμπελώνα στις 11.00πμ.

- Τρελοκατασκευές με κλόουν και ζογκλέρ, τραγούδια, ζαβολιές στη Δημοτική βιβλιοθήκη Αμπελώνα 5:00 – 7:00μμ.

- …Και επειδή τα νυχτοπερπατήματα δεν έχουν τέλος συνεχίζουμε με τα ‘9/όγδοα’, Σταύρος Φωτιάδης, Μαριέττα Βίτσου, Νίκος Μπάος και όλο το επιτελείο του γνωστού νυχτερινού κέντρου είναι μαζί μας στο café ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ για μια μοναδική βραδιά, 10:00μμ

- JUNIOR PAPPA. Ο πρωτοπόρος dj/producer της house μουσικής στην Ελλάδα για μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς tech-house στο café Block 10!

- Παρουσίαση στολής από το café ΘΕΜΑ music bar. Έφυγε το BREXIT Έρχεται το GREXIT, ΟΙ Μεθυσμένοι Άγγλοι Στρατιώτες δίνουν τις τελευταίες οδηγίες πριν τη μεγάλη ‘μαχη’ στις 9:00μμ.

- Σε αποκριάτικο party με καλεσμένο το σταθμό Musica Radio με τους παραγωγούς του, αναβιώνουμε τη γιορτή St.Patrick΄s day στον Τύρναβο!!!! Ντυθείτε όλοι και 10-12 προσφέρουμε με τη μία μπύρα +1 ΔΩΡΟ στο café Groupie

Πέμπτη 23.02.2017

- Μπαλταφάν με το Νηπιαγωγείο και Παιδικό Σταθμό Δαμασίου στο café Magazino στο Δαμάσι στις 6:00μμ.

- Μπαρμπαριά στα Δένδρα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δένδρων η ‘ΑΡΓΙΣΣΑ’ στις 6:00μμ.

- Μια ξεχωριστή βραδιά θα μας χαρίσει η μπάντα του Α. Μαλάκου και του Φ. Νικόπουλου στο café ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ. 10:30μμ.

- Β’ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ. Γιατροί, Νοσοκόμες, Σφηνάκια σε ‘σύριγγες’ και πολύ τρέλα! Η AMSTEL προσφέρει τη δεύτερη μπύρα δωρεάν 1+1. Τα υπόλοιπα στη Β΄ πτέρυγα ψυχιατρικής του Block 10!

- Ποντιακή και λαϊκή βραδιά με την ορχήστρα του Θοδωρή Κυριλίδη στο CUCCI.

- Ας βάλουμε όλοι λίγη φαντασία και ας δώσουμε ραντεβού στο νέο στέκι της πόλης για ένα απίθανο πάρτυ μασκέ. Φορέστε τις στολές σας και ετοιμαστείτε να παρτάρουμε στο café ΘΕΜΑ στις 9:00μμ.

- Το μεγαλύτερο πάρτυ που έγινε ποτέ με τους καλτ τραγουδιστές Μπίγαλη και Πωλίνα σε ΄90s ρυθμούς στο café Groupie

Παρασκευή 24.02.2017

- Αποκριάτικο πάρτυ του Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών ‘ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ’ Κ. Εφραιμίδου-Μάικου & Κ. Μπλάντα στο café CUCCI στις 4:30μμ

- Masgue Party από το Φροντιστήριο Αγγλικών Π. Μίγα – Α. Λουλέ στο café Hangover στις 4:30μμ.

- Μουσικές jazz και swing με τους Μ. Μαντέ (σαξόφωνο-κλαρινέτο), Δ. Τσιλικόπουλο (ηλ. κιθάρα), Κ. Μίτιν (τύμπανα), Κ. Ανυφαντή (μπάσο και Οτίλια (φωνή). Χορευτικές εκπλήξεις! Κεντρική πλατεία Τυρνάβου στις 7.00μμ.

- Οι Σαμολαδαίοι στο CUCCI με λαϊκούς και παραδοσιακούς ρυθμούς.

- Ο «Οίκος Εποχής Σούλα» και το ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ διοργανώνουν το πιο καυτό κι ερωτικό party της χρονιάς. Strip show με το << Villa Erotica>> στις 11:00μμ.

- KONSTANTINOS PILATOS. Δυο μέρες πριν τη μεγάλη παρέλαση και γιορτάζουμε με τον έναν και μοναδικό dj Konstantino Pilato! Ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα των parties σε Λάρισα και άλλες πόλεις για ακόμα μια φορά στον Τύρναβο στο café Block 10!

- Επειδή μια φορά δεν είναι ποτέ αρκετή ο Φώτης Σιανίδης θα είναι ξανά κοντά μας με ένα live, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα του με νέους καλλιτέχνες και υπόσχεται πολλά στο café ΘΕΜΑ στις 9:00μμ.

- Παρουσίαση στολής των τρελών Ιρλανδών σε ξέφρενους αποκριάτικους ρυθμούς στο café Groupie!

- Ο POPEYE δίνει δώρο μια φιάλη στην καλύτερη μεταμφίεση. Παιδιά στην κρίση - Hangover coffee bar στις 11:00μμ.

- Ξενυχτάμε μαζί σας στο ‘ΜΑΚΡΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙ’

- «ΓΙΑΦΚΑ live». Διασκεδάστε μέχρι το πρωί με την ορχήστρα μας

Σάββατο 25.02.2017

- Μοντέρνος χορός στην Κεντρική πλατεία Τυρνάβου, 5.30μμ. Απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής από το βιβλιοπωλείο ΙΔΕΕΣ του κ. Τάσου Ψύρρα

- Πάρτυ μασκέ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δένδρων Η ΑΡΓΙΣΣΑ στην ταβέρνα Αργυρίου στις 9:00μμ.

- Όλοι καλά να είμαστε μόνο μια χάρη θέλω, πάμε όλοι μαζί να κάνουμε το μαγαζί μπ… Τα λόγια είναι περιττά!!! Café ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ στις 11:00μμ.

- Έχοντας μπει ήδη σε ρυθμούς Τυρναβίτικου Καρναβαλιού σας περιμένουμε στο café ΘΕΜΑ για μια αξέχαστη βραδιά Latin-Disco με τον μοναδικό Pano.K στα desk στις 10:00μμ.

- Από τα πιο πετυχημένα party του Groupie café Κιτσartτρελα party, ντυνόμαστε ρόμπες με μουσικές από το DJ Jibo.

- Cucci bar. Ξεφαντώστε σε ρυθμούς καρναβαλιού μέχρι το πρωί με τους djs.

- Για μια μοναδική εμφάνιση ο Κώστας Καραφώτης με το επιτελείο του σε ένα full live πρόγραμμα στο café Hangover στις 11:30μμ. Ώρα λήξης…ΑΓΝΩΣΤΟ!!!

- Αποκριάτικο Γλέντι με τους Β.Πέγιο (κλαρίνο) Αγγέλη Γ. (τραγούδι) Ντάγκαλο Γ. (μπουζούκι-τραγουδι) Καραγιώργο Χ. (πλήκτρα) στο ‘ΚΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ’ στις 10:00μμ. Είσοδος ελεύθερη

- Ξενυχτάμε στο ρυθμό της πόλης ‘ΜΑΚΡΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙ’

- «ΓΙΑΦΚΑ live». Διασκεδάστε μέχρι το πρωί με την ορχήστρα μας

- Ζωντανή μουσική με τους: Τάκη Πλατσά (μπουζούκι), Πάνο Κράια (φωνή), Χρήστο Καλαμπούκα (κιθάρα-λάουτο) και Σάκη Ζώζια (βιολί) στην Οδό Ονείρων.

Κυριακή 26.02.2017

- Παραδοσιακοί χοροί από τον Χορευτικό Σύλλογο Λευκίμμης Κέρκυρας «ΦΑΕΘΩΝ» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαριλάου στην Κεντρική Πλατεία Τυρνάβου στις 12.00.

- Το μουσικό σχήμα PARANAUE μας ξεσηκώνει στους δρόμους της κεντρικής παρέλασης, 5.30μμ.

- Η Μεγάλη Παρέλαση στις 6.30μμ.

- Οι PARANAUE εμφανίζονται στην κεντρική εξέδρα στην πλατεία του Τυρνάβου μετά την παρέλαση και μας ξεσηκώνουν.

- Τα χάλκινα παίζουν στους δρόμους και στην πλατεία της πόλης μέχρι το πρωί!

- Τρελές Καταστάσεις στο café ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ… Δύο DJ μαζί μπαίνουν στο κλίμα της πόλης και ξεφαντώνουμε μέχρι το πρωί!!!

- ANTETONPOULO#NBAVOTE. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Οι προπονήσεις τελείωσαν, το ματς αρχίζει! Εκατοντάδες Carnavalistas θα παρελάσουν στους δρόμους του Τυρνάβου και θα καταλήξουν στο café Block 10 παρτάροντας ως το πρωι!

- H μεγάλη Παρέλαση έφτασε… δίνουμε ραντεβού από νωρίς στο κάστρο μας με τη μεθυσμένη αγγλική φρουρά του café ΘΕΜΑ που ετοιμάζεται πριν την αναχώρηση. Μετά την παρέλαση επιστέφουν στο οχηρό τους και το γκρεμίζουν μέχρι το πρωί!!!

- Μεγάλη Παρέλαση!!! Οι τρελοί Ιρλανδοί του café Groupie ξαναέρχονται. Ετοιμαστείτε να γεμίσουμε το δρόμο της παρέλασης με πράσινο και να εντυπωσιάσουμε με τα μεγάλα μας καπέλα.

- Μετά την παρέλαση τα σπάμε στο CUCCI με λαϊκούς και oriental ρυθμούς.

- Θα περάσουμε ένα πραγματικό !Hangover! στο café Hangover music bar…

- ‘ΜΑΚΡΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙ’ από το μεσημέρι μέχρι το ξημέρωμα. Ξενυχτάμε γιατί η νύχτα είναι μεγάλη.

- «ΓΙΑΦΚΑ live». Διασκεδάστε μέχρι το πρωί με την ορχήστρα μας

- Ζωντανή μουσική με τους: Ελένη Μπαρδάνη (φωνή), Θέμη Σαμαντζή (πιάνο-φωνή), Πάνο Κράια (φωνή) και Δημήτρη Κατσαβάκη (κιθάρα-φωνή) στην Οδό Ονείρων.

Καθαρή Δευτέρα 27.02.2017

- Το παραδοσιακό έθιμο του Μπουρανί αναβιώνει στον Προφήτη Ηλία με το Σύλλογο Γαϊτανάκι Μπουρανί και το χορευτικό τμήμα του Μορφωτικού Συλλόγου Τυρνάβου, 11:00πμ. Και από το μεσημέρι και μετά το Γαϊτανάκι Μπουρανί συνεχίζει στην πλατεία Αγοράς με δρώμενα και πειράγματα της ημέρας.

- Τυρναβίτικα έθιμα και το δρώμενο του Μπουρανί στην Κεντρική πλατεία Τυρνάβου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τυρνάβου,11:00πμ.

- Οι PARANAUE στους δρόμους της πόλης του Τυρνάβου σε ένα ρυθμικό και χορευτικό show, 1.00μμ.

- Ορχήστρα με χάλκινα περιδιαβαίνει τους δρόμους της πόλης. Χορεύουμε σε παραδοσιακούς ρυθμούς και διασκεδάζουμε στο κλίμα της ημέρας.

- Κούλουμα, χοροί και τραγούδια στην Κεντρική πλατεία Αμπελώνα.

- Παραδοσιακά Κούλουμα – Γαϊτανάκι, χοροί και τραγούδια σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Τυρνάβου.

- Και τώρα…??? Τι γίνεται τώρα…??? Τώρα μας σηκώθηκε την έχουμε μεγάλη… τη διάθεση για χορό και πάλι. Μπουρανί στο café ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ.

- Του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνω εγώ το δούλο γι’αυτό ANTE TON ΜΠ….! Μπουρανί στο café Block 10 εκεί που τα μ… παίρνουν αέρα!

- Γιορτάστε την Σαρακοστή στο CUCCI με τσίπουρο, κρασί και εκλεκτά μεζεδάκια.

- Μπρε μπρε μπρε το μπουρανί και το ΘΕΜΑ θα καεί. Από το Μεσημέρι ξεκινάμε δυνατά με την αγαπημένη μας μπάντα ‘ΕΡΩΣΥΤΕΧΝΕΣ’ και το κλαρίνο του Χρήστου Τσουλούφα να μας ξεσηκώσει μέχρι αργά το βράδυ στο café ΘΕΜΑ music bar.

- Και τελειώνουμε σε ρυθμούς house μουσικής με καλεσμένη ένα από τα καλύτερα ονόματα , DJ Ms Leuki στο café Groupie.

- Κλείνουμε το αποκριάτικο πρόγραμμα μας με ένα άκρως ανεβαστικό live από νωρίς το μεσημέρι με τους αγαπημένους μας Νίκο Σκούφα και Ηρώ Ηλιοπούλου στο café Hangover στις 4:00μμ.

- ‘ΜΑΚΡΗ ΣΟΥΒΛΑΚΙ’ με τσιπουράκι και νηστήσιμα μεζεδάκια από τα χεράκια της μαμάς…

- Οδός Ονείρων με καλό φαγητό και τσίπουρο.

- «ΓΙΑΦΚΑ live». Διασκεδάστε με την ορχήστρα μας από νωρίς το μεσημέρι.