Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Κουκλοθεάτρου και της Παγκoσμιας Ημέρας για το Σύνδρομο Down, προσκαλούνται όλα τα παιδιά της πόλης για να γιορτάσουμε μαζί την πολύ ξεχωριστή αυτή μέρα στο Κουκλοθέατρο στο Μύλο, την Τρίτη 21 Μαρτίου και ώρες 17.00 έως 20.00, στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Λάρισας και την υποστήριξη του Συλλόγου Ατόμων με Σύνδρομο Down «Ο ΚΥΚΝΟΣ».

Οι δράσεις της γιορτής ξεκινούν με παράσταση του έργου «Ο Σπιθοβολάκης» για τα παιδιά του Συλλόγου Ατόμων με Σύνδρομο Down «Ο ΚΥΚΝΟΣ» και τους συνοδούς τους, καθώς και για τα παιδιά των KΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Λαρισαίων στο Κουκλοθέατρο στο Μύλο.

Παράλληλα, στον προαύλιο χώρο από τις 17.00 έως 20.00, θα πραγματοποιείται ανοιχτή κατασκευή κούκλας για όλα τα παιδιά της πόλης.

Η μέρα είναι αφιερωμένη στη μουσική και στο «(πολύ ξεχωριστό) Χρωμόσωμα 21». Τα παιδιά με την καθοδήγηση παιδαγωγών, σχηματίζοντας ομαδούλες των 21 ατόμων, θα μάθουν τα πάντα για το πολύ ξεχωριστό χρωμόσωμα 21, θα κατασκευάσουν τις δικές τους 21 κούκλες μουσικούς ανά ομάδα, θα ζωγραφίσουν τα δικά τους 21 μουσικά όργανα και θα τις εμψυχώσουν στο… πεντάγραμμο, δημιουργώντας τις δικές τους μικρές αυτοσχέδιες ορχήστρες.

Η κουκλογιορτή θα συνεχιστεί μετά… μουσικής, από την (αληθινή) Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων. Από τις 19.00 - 20.00 θα συνοδεύει τα παιδιά στην ενασχόλησή τους με την κατασκευή και εμψύχωση κούκλας, σε ένα ατέλειωτο «πεντάγραμμο ανοικτό κουκλοθέατρο».

Οι επισκέπτες μπορούν να ξεναγούνται στο Μουσείο Κούκλας, που θα είναι ανοικτό για μικρούς και μεγάλους όλες τις ώρες της εκδήλωσης.

Κάποιες από τις κούκλες του Μουσείου μάλιστα – οι πιο άτακτες- θα βγουν για να συναντήσουν τα παιδιά που θα βρίσκονται στο προαύλιο του Μύλου.

Την Τρίτη 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου, η πόλη μας θα γεμίσει κούκλες! Γιατί το όνομα «Τιριτόμπα » γεννήθηκε από τις νότες ενός φανταστικού πενταγράμμου και εξακολουθεί να ζει και να γιορτάζει με κούκλες, χρώματα, σώματα και μουσική.

Γιατί η Λάρισα αγαπάει το κουκλοθέατρο.