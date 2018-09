Η παράσταση "The Greatest Show" της Σχολής Χορού Burn the floor, αφιερωμένη στα 10 χρόνια λειτουργίας της, επιστρέφει στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, μετά την επιτυχία της τον περασμένο Ιούνιο, το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στις 21:00, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

H παράσταση είναι βασισμένη στo ομώνυμo αμερικάνικο μιούζικαλ που βγήκε στις αίθουσες τα περσινά Χριστούγεννα με τίτλο "The Greatest Showman". Βασικός πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο διάσημος Αυστραλιανός ηθοποιός Xιου Τζάκμαν, ενώ το θέμα της ταινίας βασίζεται στο πώς δημιουργήθηκε το πρώτο τσίρκο από τον οραματιστή Β. Τ Μπάρνουμ, προκαλώντας με την φαντασία του παγκόσμια αίσθηση.

Επιμέλεια παράστασης: Χρήστος Κατούνας

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μάριος Μιλτιάδου

Αφήγηση: ο ηθοποιός Δημήτρης Φωτίου

Κείμενα: Χρήστος Κατούνας & Iουλιανός Μάνης

Απόδοση στίχων στα ελληνικά – τραγούδι: η σοπράνο & μέλος της Γυναικείας Χορωδίας «InDonnation» Έλενα Γκατζά

Συμμετέχουν οι 350 μαθητές της σχολής και τους συνοδεύουν οι 20 καθηγητές της Burn the Floor.

Χορογραφούν (με αλφαβητική σειρά): Βαΐτση Δήμητρα, Ζλεντίδης Βασίλης, Ιριτζιάν Σεργγέι, Κανέλλης Νίκος, Κατούνας Χρήστος, Κόκκαλη Σταυρούλα, Κόκκοτας Αναστάσης (Prince Kayammer), Λεοντάρης Δημήτρης, Mπλιζιώτης Κωνσταντίνος, Νάρη Ελένη, Νταϊλιάνη Δήμητρα, Πισσάς Απόστολος, Ρηγάκης Αλέξανδρος, Σαίτη Αλεξάνδρα-Ιωάννα, Στεργιούλη Μαραντίνα, Στρατή Ελεάννα, Τσχβαράτζε Μάριος.

Είσοδος ελεύθερη.