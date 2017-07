Το Θέατρο της Αιγάνης αποτελεί ένα πολιτισμικό επίτευγμα για την περιοχή μας. Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, έχει χωρητικότητα πλέον των πεντακοσίων θέσεων και η θέα του είναι προς τη θάλασσα του Αιγαίου. Λειτούργησε για πρώτη φορά πέρυσι, δημιουργώντας εξαρχής μια δυναμική που έδειξε ότι ο πολιτισμός είναι πάντα το ζητούμενο και ότι οι πολίτες κατευθύνονται – ενστικτωδώς - προς την πηγή του. Το θέατρο της Αιγάνης λοιπόν είναι πηγή πολιτισμού και προσφέρει το «ζητούμενο», σε μια εποχή που οι άνθρωποι – εξαιτίας της οικονομικής κρίσης – έχουν γίνει πιο εκλεκτικοί. Η ανταπόκριση του κόσμου στις περσινές μας εκδηλώσεις και ειδικά στη συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, με την οποία έγινε το grandopening του θεάτρου μας, ήταν παραπάνω από ενθουσιώδης.

Γι' αυτό λοιπόν, φέτος, προχωρούμε στην ίδρυση ενός νέου θεσμού που θα βασιστεί στη λειτουργία του Θεάτρου Αιγάνης. Η ιδιαίτερη και μοναδική τοπογραφία της περιοχή μας (βρίσκεται ανάμεσα σε δύο τούνελ), αποτελεί έμπνευση για μας, ώστε, αξιοποιώντας το νεόδμητο Θέατρο μας, να εισάγουμε στα πολιτιστικά δεδομένα, ένα νέο θεσμό, το Tunnel Festival Αιγάνης, το οποίο θα κάνει την πρεμιέρα του, στις 27 Ιουλίου 2017.

Το πρόγραμμα του Tunnel Festival Αιγάνης 2017 περιλαμβάνει ένα σύνολο εκδηλώσεων, οι οποίες θα προσφέρουν μια σειρά ποιοτικών καλλιτεχνικών επιλογών στους κατοίκους και στους παραθεριστές κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

• Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 (Ώρα Έναρξης: 21:00): Δύο Ταινίες Ντοκιμαντέρ με θέμα την Κοινωνική Οικονομία

1. The Power of Community

2. Together

(Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας

• Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 (Ώρα Έναρξης: 21:00): Γιώργος Κωνσταντίνου: το μεγαλείο της κωμωδίας ,

Το 1ο Tunnel Festival Αιγάνης τιμά τον ηθοποιό Γιώργο Κωνσταντίνου (εκδήλωση)

• Σάββατο 29 Ιουλίου 2017 (Ώρα Έναρξης: 21:00): Συναυλία του Βαγγέλη Γερμανού

(στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Με Θέα στο Αιγαίο, διοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας)

• Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 (Ώρα έναρξης: 21:00): Η αρπαγή τη Βασιλαρχόντισσας του Νίκου Σαμαρίνα, Μουσικοθεατρικό έργο​

Σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Τεμπών

• Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 (Ώρα έναρξης: 21:00): Έντεχνη μουσική με τον τσελίστα Γιώργο Ζαφείρη και την μπάντα του

• Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 (Ώρα έναρξης: 21:00): Μάνα, απόψε θα μιλήσω για σένα, Ο Λάκης Λαζόπουλος σχεδιάζει και υλοποιεί, ειδικά για το Θέατρο Αιγάνης, μια συγκινητική θεατρική παράσταση, αφιερωμένη στη μάνα.

• Τρίτη 8 Αυγούστου 2017: Αιμοδοσία

• Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017: Το Σεντούκι, δραματοποιημένα παραμύθια από το θέατρο Λάρισας Μέθεξις με τους Κατερίνα Γκονέλα και Γιάννη Μαγκούτα

• Σάββατο 12 Αυγούστου 2017: 3ο Αντάμωμα Αιγανιωτών

• Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017: Γίνε Κομίστας, σχεδιασμός κόμικς με το γραφίστα Χρήστο Γώγο

• Σάββατο 19 Αυγούστου 2017: Καραμέλες Ούζου, Θεατρική κωμωδία του Γιάννη Γαλανόπουλου με τους Σταύρο Νικολαίδη, Δημήτρη Καμπόλη και Γιάννη Γαλανόπουλο.

Σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Τεμπών

• Σάββατο 26 Αυγούστου 2017 (Ώρα έναρξης: 21:00): Μουσική Μέθεξις, Βραδιά Βινυλίου με τον Γιάννη Μαγκούτα

• Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017: Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα, από την θεατρική ομάδα Πλαταμώνα-Παντελεήμωνος.

• Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017: Περιπέτειες από σημείο σε σημείο, πρόγραμμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης με την Χάιδω Πανταζή

• Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017: Έκθεση έργων του δημιουργικού εργαστηρίου Κοχύλι στο Βουνό και του ζωγράφου Γιώργου Βροντινού.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Νίκος Αρτινός