Γιαγιάδες καλλιεργούν ντομάτες στο Θεσσαλικό κάμπο με... Βάγκνερ. Ένα πρωτότυπο, επίκαιρο και γεμάτο χιούμορ ελληνικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Η σκηνοθέτης Μαριάννα Οικονόμου παρουσιάζει το νέο της ντοκιμαντέρ «Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες» στο πλαίσιο του Culinary Cinema της Μπερλινάλε, το τμήμα του φεστιβάλ που προβάλλει ταινίες στην ενότητα «τροφή για σκέψη», γύρω από τις απολαύσεις αλλά και τις σκοτεινές πλευρές της διατροφής.

Σε ένα χωριό του θεσσαλικού κάμπου που αργοπεθαίνει, δύο ξαδέλφια και πέντε γυναίκες, αποφασίζουν να κάνουν μια νέα αρχή. Με λίγη βοήθεια από τη μουσική του Βάγκνερ που παίζουν στα χωράφια και τις ιστορίες που διηγούνται για να πάρουν κουράγιο, επιχειρούν να διεισδύσουν στην παγκόσμια αγορά με τη βιολογική καλλιέργεια ενός παλιού σπόρου ντομάτας.

Με χιουμοριστική και ποιητική διάθεση, η ταινία μιλάει για την δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων, την σημασία να βλέπει κανείς την ζωή με διαφορετική ματιά και να επαναπροσδιορίζεται σε δύσκολους καιρούς.

H παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 15.30 (κινηματογράφος Cubix) και την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στις 22.00 (κινηματογράφος Gropius Bau).

H ταινία θα παρουσιαστεί επίσης σε market screenings για τους εκπροσώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Kέντρο Kινηματογράφου και τη γερμανική εταιρεία διανομής Rise and Shine.

Τo ντοκιμαντέρ «Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες («When Tomatoes Met Wagner») είναι μια παραγωγή της STEFI&Lynx (Σπύρος Μαυρογένης) και της ΑΝΕΜΟΝ Productions (Ρέα Αποστολίδη και Γιούρι Αβέρωφ), σε συμπαραγωγή με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την Cosmote TV, και με την υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe - Media της ΕΕ, της 2|35 και της ΕΡΤ. Η ανάπτυξη της ταινίας έγινε στο «Docs in Progress 2018» του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου απέσπασε το βραβείου καλύτερου ντοκιμαντέρ, καθώς και στην διεθνή αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του 'Αμστερνταμ, IDFA Forum 2018.

Στην Ελλάδα, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα τον Μάρτιο 2019 στους κινηματογράφους από το CineDoc καθώς και στο κανάλι COSMOTE HISTORY HD της COSMOTE TV. Η Μαριάννα Οικονόμου σπούδασε ανθρωπολογία, φωτοδημοσιογραφία και παραγωγή βίντεο στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά ως φωτογράφος και ερευνήτρια σε ελληνικά και ξένα έντυπα, κανάλια και οργανισμούς.

Από το 2000 ασχολείται με το ντοκιμαντέρ όπου εκτελεί παραγωγές για την ΕΡΤ (Μαθήματα-Παθήματα, Οικολογικά Ημερολόγια) και σκηνοθετεί ντοκιμαντέρ σε συμπαραγωγή με ξένα κανάλια (BBC, ARTE, YLE) που συμμετέχουν σε διεθνή φεστιβάλ («Το Σχολείο», «Για μια θέση στο χορό», «Οδός Σφακτηρίας», «Bells, Threads and Miracles», «'Ακουσέ με», «Food for Love»). Η τελευταία της ταινία, «Ο πιο μακρύς δρόμος» βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Λειψίας, και ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

To Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου θα πραγματοποιηθεί 7 με 17 Φεβρουαρίου 2019.

