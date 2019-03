Πέμπτη ημέρα (Παρασκευή 15/3) στο 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, ξεκινάει το Ελληνικό διαγωνιστικό, ενώ παράλληλα συνεχίζεται το Διεθνές Διαγωνιστικό.

Ήδη ξεκίνησαν να έρχονται Έλληνες και ξένοι σκηνοθέτες ταινιών μικρού μήκους, καθώς το διαγωνιστικό αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι του Φεστιβάλ. Παράλληλα συνεχίζονται τα αφιερώματα «Νέοι Έλληνες σκηνοθέτες» με προσκεκλημένο τον βραβευμένο σκηνοθέτη Άγγελο Φραντζή, ο οποίος μετά την προβολή της ταινίας του «Ακίνητο Ποτάμι» θα συνομιλήσει με το κοινό, ενώ στο Ρουμάνικο Κινηματογράφο θα προβληθεί η ατμοσφαιρική ταινία «Σονάτα σε κλειστό δωμάτιο».

Στο Γαλλικό Ινστιτούτο, οι Γάλλοι μικρομηκάδες θα προβάλουν τη σύγχρονη ματιά της γαλλικής κοινωνίας, ενώ ένα ενδιαφέρον μεταμεσονύκτιο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο «Σεϋχέλλες» με τίτλο «Ερωτισμός και βία στον κινηματογράφο».

Οι ταινίες:

Σονάτα σε κλειστό δωμάτιο (2016), Adrian Sitaru, 89΄| Ρουμανία.

Ο Βίκτωρ είναι ένας ηλικιωμένος άνδρας, συνταξιούχος γυναικολόγος, ο οποίος απολαμβάνει ένα οικογενειακό δείπνο μαζί με τα τέσσερα παιδιά του και τους συντρόφους τους. Όμως, η όμορφη ατμόσφαιρα θα χαλάσει όταν ο μεγαλύτερος γιος του, ο Κόσμα, γιατρός και ο ίδιος, θα αναφέρει πως ο Βίκτωρ, πριν από το 1989 και σύμφωνα με στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, κατέδιδε στην αστυνομία γυναίκες που ήθελαν να κάνουν έκτρωση. Βραβείο C.I.C.A.E. Φεστιβάλ Κιν/φου Βερολίνου 2016, Επίσημο Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Κιν/φου Μπουένος Άιρες 2016 .

Ακίνητο ποτάμι (2018), Άγγελος Φραντζής, 129’

Η υπόθεση της ταινίας περιστρέφεται γύρω από ένα ζευγάρι, την Άννα και τον Πέτρο, οι οποίοι μετακόμισαν πρόσφατα από την Ελλάδα στη Σιβηρία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του Πέτρου. Με έκπληξη ανακαλύπτουν ότι η Άννα είναι έγκυος παρότι για μήνες δεν έχουν ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Victoria Cinemas

16:30 – 18:15 Ελληνικό διαγωνιστικό

Η γυναίκα στο δωμάτιο, του Ρωμανού Παπαϊωάννου, 17:00΄

Lucy, του Σταμάτη Γιαννούλη, 16:27΄

Παρεμπιπτόντως, του Κωνσταντίνου Οικονόμου, 15:00΄

Δωμάτιο, του Κωνσταντίνου Κατσιαμπούλα, 7:21΄

Yawth, των Δημήτρη Τσακαλέα και Λήδας Βαρτζιώτη, 10:08΄

Διάβαση, του Νίκου Μαθιού, 5:20΄

Χορεύετε;, του Κώστα Αντάραχα, 15:54΄

18:30 – 20:30 Νέοι Έλληνες Κινηματογραφιστές

Άγγελος Φραντζής :«Ακίνητο ποτάμι» 2018 (120΄)

20:30 – 21:30 Συζήτηση με το σκηνοθέτη

Xατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

16:00 – 18:00 Διεθνές Διαγωνιστικό

Rocco, του Gerard Nogueira, Ισπανία, 9:00΄

A Young Girl, της Jeannice Adriaansens, Βέλγιο, 16:30΄

Nowhere Yet, του Gabriel Bagnaschi, Ηνωμένο Βασίλειο, 9:25΄

Remnants, Emre Gulcan, Τουρκία, 19:18΄

Aurora, του Diego Fandos, Ισπανία, 10:00΄

Embers, του Stephanos Minoglou, Ηνωμένο Βασίλειο, 10:47΄

Wall Calls, της Katharina Bintz, Γερμανία, 8:51΄

The loony boxer, του Paolo Strippoli, Ιταλία, 20:00΄

The Smell of Petrol, του Branko Tomovic, Ηνωμένο Βασίλειο, 12:00΄

Portrait Wang Bing, του Tobi Sauer, Γερμανία, 5:12΄

Blood is Spirit, του Rupert Gruber, Γερμανία, 15:20΄

Edith and Henry της Clémence Lebatteux, Γαλλία, 14:08΄

The Boy at the Platform 3, του Michael Daniel Vetter, Γερμανία, 17:03΄

Bootyfull, τουFrançois Barbier, Γαλλία, 13:00΄

Under Mom’s Skirt, της Sarah Heitz de Chabaneix, Γαλλία, 12:10΄

Spect of dust, του Léopold Kraus, Γαλλία, 19:15΄

Tomatic, του Christophe Saber, Γαλλία, 20:00΄

Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Ρουμάνικος Κινηματογράφος

20:30 – 22:00 Σονάτα σε κλειστό δωμάτιο, του Adrian Sitaru (2016), 89΄).

Γαλλικό Ινστιτούτο

17:00 – 19:40 Σύγχρονοι Γάλλοι Μικρομηκάδες

Πολυχώρος Σεϋχέλλες

10:00-14:00 «Ερωτισμός και βία στον κινηματογράφο»

Ομιλητής: Άκυς Μητσούλης

Όλες οι προβολές είναι με ελεύθερη είσοδο.