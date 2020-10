Διαδικτυακά διεξάγεται φέτος από τις 10 έως τις 17 Οκτωβρίου 2020, το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Art Fools.

Οι κινηματογραφόφιλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις ταινίες μέσα από το site του Φεστιβάλ ( iffl.gr ) σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη αναρτηθεί τόσο στο site όσο και στη σελίδα fb του φεστιβάλ ( international film festival of Larissa).

Οι προβολές, διάρκειας 2 περίπου ωρών ανά ημέρα θα ξεκινούν στις 8 μ.μ. και οι ταινίες θα παραμένουν ανοιχτές για ένα 10ήμερο.

Τα αποτελέσματα σύμφωνα με την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. και τα βραβεία θα σταλούν στους νικητές ταχυδρομικά.

Την πρώτη ημέρα έναρξης των προβολών διαδικτυακό χαιρετισμό θα απευθύνουν οι συντελεστές και μέλη της οργανωτικής και κριτικής επιτροπής. Αρκετοί από τους σκηνοθέτες έστειλαν μικρό πρόλογο των ταινιών τους και θα προηγηθεί της προβολής της ταινίας τους.

«Ευχή όλων» δήλωσε στη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου η πρόεδρος του Φεστιβάλ Αλεξάνδρα Σαρτζή «είναι να είναι το τελευταίο διαδικτυακό φεστιβάλ και το 13ο, αφιερωμένο στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, να γίνει ζωντανά».

Νίκος Λιούπας, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει για ακόμη μία χρονιά το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ArtFools, μια μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση που έχει αγαπηθεί από τους κινηματογραφόφιλους και αποτελεί θεσμό για την πόλη της Λάρισας.

Φέτος, λόγω της υγειονομικής κρίσης το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί διαδικτυακά, τηρώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας για τους σκηνοθέτες και τις ταινίες τους. Οι συμμετοχές θα προβάλλονται στο ανανεωμένο site του Φεστιβάλ και θα μένουν στον αέρα για 10 ημέρες από την πρώτη προβολή, για να τις παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι σινεφίλ.

Ευχή όλων μας είναι το επόμενο 13ο φεστιβάλ να επιστρέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά έχει ήδη αρχίσει. Το φεστιβάλ έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εκδηλώσεων «Ελλάδα 2021» και το πρόγραμμα του θα είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση».

Χρύσα Βουλγαράκη, διευθύντρια Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας: «Η τέχνη ως μέσο έκφρασης φέρνει κοντά πολιτισμούς, κουλτούρες και ενώνει τις φωνές των λαών. Ίσως η σημερινή εποχή σε κάποιους φαίνεται σκοτεινή, αλλά νομοτελειακά το σκοτάδι γεννά ένα καινούργιο φως.

Ο πολιτισμός είναι πάντα ένας φάρος στα σκοτάδια. Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ArtFools, με την παρουσία Γάλλων μικρομηκάδων είναι ένας διαχρονικός φάρος στον τόπο και το χρόνο. Είναι μια γιορτή σε μια πόλη μαγική, είναι ένα βήμα προς το φως. Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα-Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας εύχονται καλή επιτυχία στο φεστιβάλ».

Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Καλομπάτσιος, ο εντεταλμένος σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας Γιάννης Μπουτίνας, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Μάρθα Βαρτζιά και Ντίνα Σδράλη και ο σύμβουλος επικοινωνίας Τάσος Γούσιος.

Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ όπως διαμορφώθηκε για τις ανάγκες της διαδικτυακής προβολής έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ.

Πρόεδρος Κυριακή Σπανού, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου

Ρόμπυ Εκσιέλ Κριτικός Κινηματογράφου

΄Ακυς Μητσιούλης Σκηνοθέτης

Αποστόλης Καραμπάσης Μουσικός. Κριτικός Κινηματογράφου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ANIMATION

Μέλανδρος Γκανάς - Καλλιτεχνικός Διευθυντής του LAComicsFestival, δημιουργός κόμικς

Νίκος Γραμμενόπουλος - Δημιουργός κόμικς

Vivi Frank -Εικονογράφος και φοιτήτρια κόμικς

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Χρύσα Μαστοροδήμου Δασκάλα, Ποιήτρια, Αρχισυντάκτρια περιοδικού «ΛεξΩτεχνίες»

Θωμάς Φωτόπουλος, Καθηγητής, Σκηνοθέτης

Δημήτρης Σακατζής, Καθηγητής, Σεναριογράφος

Θανάσης Αραμπατζής Φιλόλογος, Δημοσιογράφος

Βαγγέλης Ρεμπάπης Ιστορικός , υπεύθυνος ομάδας «Modern gr Writers»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

20:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί

Ελληνικό Διαγωνιστικό (109 λεπτά & 95 δευτ.)

1. Σύγχρονες Αφροδίτες/ Later Aphrodites (16:15), Δήμητρα Σταυροπούλου

2. Marie (17:00), Παναγιώτης Κράββαρης

3. Το Φως που Μπαίνει/Entering Light (7:35), Βασίλης Ντάνης

4. Παγίδα/Set up (12:53), Βασίλης Γουδέλης

5. Χίμαιρα/Chimera (9:05), Μελπομένη Λουκανίδου

6. Ceremonia Sagrada (13:57), Ανδρέας Παπαδόπουλος

7. Sad Girl Weekend (15:00), Δημήτρης Τσακαλέας και Λήδα Βαρτζιώτη

8. Ο Συλλέκτης/The collector (4:00), Ευριπίδης Καρύδης

9. Ονειρεύτηκα τα Λευκά Χριστούγεννα/ I Dreamed of a White Christmas (15:30), Δημήτρης Γιαμλόγλου 109,95

Κυριακή 11 Οκτωβρίου ΄

20:00 Έναρξη

Ελληνικό Διαγωνιστικό (129 λεπτά & 15 δευτ.)

1. Πολυέλαιος/Chandelier (9:56), Αντώνης Γλαρός

2. Πωλείται/For Sale (17:36), Απόστολος Καρουλάς

3. Ιφιγένεια: Όχι πια Δάκρυα/Ifigeneia, no more Tears (17:40), Γιώργος Γεωργακόπουλος

4. A Walk (11:35), Κωστής Λεβέντης

5. Ευτυχία/Happiness (5:48), Roman Filiev

6. Ο Τελευταίος Ψαράς/The Last Fisherman (12:38), Βίκυ Μαρκολέφα και Bastian Fischer

7. Πλαστικά Λουλούδια/Plastic Flowers (4:00), Γιάννης Ζαφείρης

8. New era (11:34), Πέγκυ Ζούτη

9. Μέγαρο/ Megaro (11:06), Βασίλης Καλέμος

10. Αθήνα-Στοκχόλμη/Athina-Stockholm (11:52), Αναστασία Σίμα

11. Ο Φωταγωγός/The Shaft (3:23), Κωνσταντίνος Τσιόδουλος

12. Στο Δωμάτιο/In the Room (13:47), Γεωργία Σωτήρχου

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ΄

20:00 Έναρξη

Ελληνικό Διαγωνιστικό ( 108 λεπτά&78 δευτ.)

1. Locus Amoenus (14:06), Ορέστης Αθανασόπουλος

2. Σκοπελίτης ή το Πλοίο/Skopelitis or the Ship (15:42), Γιώργος Γκότζος

3. Ενροπία/ Entropia (17:15), Χρήστος Τάτσης

4. Άγνωστη Γη/Unknown Land (19:50), Besjan Bazelli

5. Ave Eva (13:00), Oliwia Twardowska

6. Re-live (8:26), Τάνια Ναναυράκη και Σωτήρης Πετρίδης

7. Γιος/Son (9:39), Κώστας Τατάρογλου

8. Δίλημμα (12:00) Αποστόλη Σδράλλη ( εκτός διαγωνιστικού).

Τρίτη 13 Οκτωβρίου ΄

20:00 Έναρξη

Διεθνές Διαγωνιστικό (122 λεπτά &55δευτ.)

1. The school bus (13:34), Ramazan Kılıç, Τουρκία

2. On Demand (7:44), Caren Wuhrer, Γερμανία

3. Coma (17:53), Valeriya Semenchukova, Ρωσία

4. Fire Extinguisher (4:10), Rodrigo Sopeña Costales και Joana Solnado, Ισπανία

5. Chopper (9:30), Giorgos Kapsanakis, Μ. Βρετανία

6. Jellyfish (14:59), Manon Gaurin, Γαλλία

7. Viaggio (5:44), Alex Morelli, Η.Π.Α.

8. Deep Down Digger (7:31), Marie Christin König, Γερμανία

9. Game (18:02), Ali Haddadi, Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν

10. Offence (7:18), Max Benyo, Γερμανία

11. Horrorscope (4:30), Pol Diggler, Ισπανία

12. Reprise (14:00), Stanley Xu Ruiyang, Ταϊβάν

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

20:00 Έναρξη

Διεθνές διαγωνιστικό (123 λεπτά &21 δευτ.)

1. Tales of light (7:22), Wiebke Becker και Shahab Habibi, Γερμανία

2. The Tail (10:00), Yiğit Heprsev, Τουρκία

3. Now I Can See the Moon (16:35), Mateusz Skałka, Πολωνία

4. Mall (7:03), Jerry Hoffmann, Γερμανία

5. Peete (10:00), Simon Madore, Καναδάς

6. Qui Vive (19:41), Anaïs Debus, Βέλγιο

7. Pumpernickel (7:25), Greta Benkelmann, Γερμανία

8. Something There (16:50), Andrea Slavicek, Ισπανία

9. The Story of Yiannis (14:34), Voula Germanakou Kopsini, Γερμανία

10. La Ricetta della Mamma (15 :00), Dario Piana, Ιταλία

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

20:00 Έναρξη

Διαγωνιστικό animation (72 λεπτά &2δευτ.)

1. Epirenov (15:00), Alejandro Ariel Martin, Αργεντινή

2. Soup (4:30), Παναγιώτης Χαραλάμπους, Ελλάδα

3. Sohrab and Rustum (13:36), Lee Whitmore, Αυστραλία

4. Overnight (3:37), Leon Aksin, Κροατία

5. ArchiPaper (4:05), Rafal Barnas, Πολωνία

6. Δρακομαγειρέματα/ Dragon Recipes (7:12), Μαρία Παύλου, Κύπρος

7. Bear with Me (4:50), Daphna Awadish, Ολλανδία

8. Butterfly and Mouse (14:16), Mira Yankova, Βουλγαρία

9. Catnap (6:34), Alivia Horsley, Η.Π.Α. 72,2

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

20:00 Έναρξη

Animation ( 82 λεπτά 7 δευτ.)

1. 273 Days from Today (11:38), Κωνσταντίνος Βαχλάς, Ελλάδα

2. War for Keyboards Warriors (2:27), Lam Can-zhao, Κίνα

3. Strates (6:03), Bhopal, Γαλλία

4. Fresh Green (4:21), Ida Greenberg, Η.Π.Α.

5. Pattern Cognition/Mustererkenntnis (7:20), Thorsten Fleisch, Γερμανία

6. Yikásdáhí - Awaits the Dawn (7:35), Gabriela Clar, Αργεντινή

7. Ballad of Pipe and Necklace (12:00), Martin Babić, Κροατία

8. Trophy Hunter (3:40), Sean Burns, Η.Π.Α.

9. Deady Freddy (10:13), Alicia Eisen, Καναδάς

10. Wither (3:20), Nicolette Axiak, Αυστραλία

11. Prelude (1:00), Rick Niebe, Ιταλία

12. The Quite (10:00), Radheya Jegatheva, Αυσταλία

13. Trainwreck (4:53), Bianca Calandra, Γαλλία

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

20:00 Έναρξη

Μαθητικό διαγωνιστικό (125 λεπτά)

01. 1ο ΕΠΑΛ και 1ο Ε.Κ. Άργους «Ο Άγνωστος Σωτήρας» (15’) «The Unknown Savior»

02. Μουσικό Σχολείο Αλίμου «Οι Γάμοι του Φίγκαρο» (2’) «The Marriage of Figaro»

03. ΓΕΛ Καστοριάς «Τo αντίδοτο της μοναξιάς» (11’ 30’’) «The Antidote of Loneliness»

04. 1ο ΕΠΑΛ και 1ο Ε.Κ. Άργους «Μια Απέραντη Αγάπη» (15’) «An Endless Love»

05. 2ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας «Πόλεμος μέσα μου» (10’ 30’’) «War inside»

06. 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου «Δυναμόμετρο» (6’) «Dynamometer»

07. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Δυστοπία» (15’) «Dystopia»

08. 4ο ΓΕΛ Λάρισας «Η ώρα της κρίσης» (15’) «Freedom»

09. 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών «Εγώ ο άλλος» (10’) «Sense of yourself»

10. ΓΕΛ Πεύκων Θεσσαλονίκης «ΤΣΑΙ!» (09’ 45’’) «Tea!»

11. 4ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης «Καληνύχτα παππού…» (10’ 30’’) «Goodnight grandfather…»

12. 55ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας «Το κλειδί» (6’ 30’’) «The key»

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

20:00 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων