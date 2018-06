Η Κινηματογραφική Λέσχη Νίκαιας ξεκίνησε τις θερινές προβολές της στον κήπο του Νηπιαγωγείου με είσοδο ελεύθερη. Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η προβολή παιδικής ταινίας για τους μικρούς σινεφίλ και αύριο Τετάρτη 20/6 και στις 9.15 μ.μ. προβάλλεται η ταινία «Η παράσταση αρχίζει», το μιούζικαλ του Bob Fosse(1979).

Πρωταγωνιστούν: Ρόι Σάιντερ, Τζέσικα Λανγκ, Ανν Ράινκινγκ.

Το "All that Jazz" είναι σχεδόν η αυτοβιογραφία του σεναριογράφου, σκηνοθέτη και χορογράφου του, Bob Fosse, ενός πολυτάλαντου καλλιτέχνη ο οποίος έχει τιμηθεί με οχτώ συνολικά βραβεία Όσκαρ, Τόνι και Έμμι στη διάρκεια της καριέρας του. Η ιστορία της ζωής του, άλλοτε αστεία, άλλοτε δραματική, πάντα όμως απολύτως εντυπωσιακή, έρχεται στο φως, σ’ αυτή τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία. Με τον Ρόι Σάιντερ να υποδύεται τον Fosse και γεμάτο με μυθικά πλέον μουσικά και χορευτικά νούμερα, το "All that Jazz" μιλά για τους κινδύνους του να πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου, την ζωή σε υψηλές ταχύτητες, τον ίλιγγο της επιτυχίας, αλλά κυρίως, τον μαγικό κόσμο της σκηνής και τους ανθρώπους που τον πλαισιώνουν.

Το φιλμ του Bob Fosse θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα μιούζικαλ στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου και η δική του εκδοχή στο θρυλικό «8½» του Φεντερίκο Φελίνι.

Η ταινία ήταν υποψήφια για εννέα Όσκαρ, από τα οποία απέσπασε τέσσερα χρυσά αγαλματίδια .Τιμήθηκε και με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών.