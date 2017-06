Η ομάδα CHICness παρουσιάζει σε συνεργασία με το @The WorkShop Bar και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, μία ξεχωριστή θεματική βραδιά, Cinema Tropicano, στον θερινό κινηματογράφο «Σινέ Μύλος».

Το Σάββατο 17 Ιουνίου θα κατευθυνθούμε στο Μύλο του Παππά από νωρίς. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις πέντε και μισή το απόγευμα και θα συνεχιστεί μέχρι τα μεσάνυχτα.

Βασικός πρωταγωνιστής, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης Locked Groove,μέλος των Hotflush recordings, Afterlife. Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης συμπληρώνουν οι: Chris Low, Mr.Sibal, Designer.

Locked Groove

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της techno και της house ήταν ένα γόνιμο έδαφος, για ένα νέο ταλέντο, τον Βέλγο και κάτοικο του Βερολίνου, Locked Groove, για να βγει από αυτό.

Τόσο οι παραγωγές όσο και τα dj sets του, μοιράζονται την αβίαστη λάμψη των κλασικών μελωδιών του Σικάγου και τις μυστήριες ιδιότητες των ακατέργαστων industrial jams. Αυτή η διασταυρούμενη στάση παρουσιάζει ένα τολμηρό όραμα που τον βάζει μίλια μπροστά από τα σχήματα λόγου με μια ασυμβίβαστη επιρροή.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Scuba εντόπισε τον ήχο του Locked Groove το 2012. Το ντεμπούτο του και η συνέχειά του στη Hotflush αποτέλεσαν μεγάλη επιτυχία.\ Οι άλλες του κυκλοφορίες στη Life & Death, στην Permanent Vacation και το πολυαναμενόμενο remix του "It's All Over" του Pional συνάντησαν επίσης μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει επίσης, η Locked Groove Records, το label που φέρει το όνομά του, που έχει μέχρι τώρα την πιο προσωπική του δουλειά.

Το 2016 ήταν το έτος που σηματοδότησε την ένταξή του στην Afterlife, το καινούργιο label των Tale of Us. Η δυναμική του Locked Groove δεν φαίνεται να βρίσκεται καθόλου κοντά στο σημείο θραύσης.