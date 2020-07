Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνει ότι θα υπάρξουν αλλαγές στις ώρες των παραστάσεων – συναυλιών της Αυλής του Μύλου στον Μύλο του Παππά. για την εύρυθμη παράλληλη λειτουργία της με τον θερινό κινηματογράφο Σινέ Μύλος «Μπαρμπής Βοζαλής».

Αλλάζει και η ώρα έναρξης των προβολών στον θερινό κινηματογράφο από τις 22:00 στις 22:30 μέχρι τις 8/8/2020, ενώ η ώρα έναρξης των παραστάσεων – συναυλιών της Αυλής του Μύλου θα εξαρτάται από το είδος και τη διάρκειά τους.

Κάθε αλλαγή έχει ως στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης εξυπηρέτησης τόσο των καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών σχημάτων που φιλοξενούνται, όσο και την απρόσκοπτη παρακολούθηση και ευχαρίστηση των θεατών.

Ευελπιστούμε στην ενδυνάμωση και συνέχιση της καλής συνεργασίας μας και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Αλλάζουμε ώρα… Δεν αλλάζουμε διάθεση!

Εν κατακλείδι, για τον κινηματογράφο η ώρα έναρξης θα είναι στις 22:30 και για τις παραστάσεις – συναυλίες το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Συναυλία Πέτρου Παλάσκα | Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Συναυλία Οι Νοικοκυραίοι | Είσοδος Ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15

Παράσταση χορού Τανούρα | Είσοδος Ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Συναυλία D-Trio | Είσοδος Ελεύθερη

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

Συναυλία «Οι φίλοι τα λένε λαϊκά» | Είσοδος Ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ | 20:15

Παιδική Παράσταση «Ο Φλας και Ο Μπακ» | Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15

Συναυλία Katerina Katri | Είσοδος Ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15

Μουσικοθεατρική Performance «Απομόνωση-Isolation» | Είσοδος Ελεύθερη

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:00

Συναυλία Παραδοσιακής Ορχήστρας Μέλισμα | Είσοδος Ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:00

Συναυλία Μουσικού Σχήματος «Μνήμη»| Είσοδος Ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 20:30

Συναυλία «Πάμε Σινεμά! Cine-Recital» | Είσοδος Ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:00

Παράσταση «Το Κοντραμπάσο» | Είσοδος Ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:00

Παράσταση «Η Τελευταία Μάρθα» | Είσοδος Ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 20:30

Συναυλία We Are The Clouds | Είσοδος Ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 20:30

Παράσταση Stand up Comedy | Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 20:30

Παράσταση «Ταξιδεύοντας στην Ανατολή» | Είσοδος Ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 20:30

Παράσταση «Όρκοι Αγάπης» | Είσοδος Ελεύθερη