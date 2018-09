Την Ιταλο-γαλλική ταινία “Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου” , προβάλει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας, από τη Δευτέρα 3 έως την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 στις 21:30, στον θερινό κινηματογράφο «Μπαρμπής Βοζαλής» στο Μύλο του Παππά.

Τέσσερις οσκαρικές υποψηφιότητες για ένα ευαίσθητο και κομψό βισκοντικό δράμα πάνω στο τέλος της αθωότητας, την απελευθερωτική δύναμη της επιθυμίας και την αμφίσημη σχέση ζωής και τέχνης.

Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Αντρέ Ασιμάν, η τελευταία ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο είναι και πάλι γεμάτη ήλιο και Ιταλία, μα αυτή τη φορά και γεμάτη ζωή κι όλα όσα αυτή συνεπάγεται.

Καλοκαίρι 1983. Βόρεια Ιταλία.

Ο Έλιο Πέρλμαν (Τιμοτέ Σαλαμέ), ένας 17χρονος Ιταλοαμερικανός, περνάει τις μέρες του στην οικογενειακή βίλα του 17ου αιώνα παίζοντας κλασική μουσική και φλερτάροντας με τη φίλη του.

Ο Έλιο απολαμβάνει τη στενή σχέση με τον πατέρα του (Μάικλ Στούλμπαργκ), έναν επιφανή καθηγητή αυθεντία στην ελληνορωμαϊκή κουλτούρα, και με τη μητέρα του Aνέλα (Aμίρα Κασάρ), μία μεταφράστρια, που τον έχει αναθρέψει με υψηλή κουλτούρα σ’ ένα σκηνικό που σφύζει από ομορφιά.

Όμως παρά το εκλεπτυσμένο του πνεύμα, ο Έλιο παραμένει αθώος και πρωτάρης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καρδιάς.

Μια μέρα, ο Όλιβερ (Άρμι Χάμερ), ένας γοητευτικός Αμερικανός ακαδημαϊκός που κάνει το διδακτορικό του, καταφθάνει στη βίλα για να κάνει την πρακτική του ως βοηθός του πατέρα του Έλιο.

Μέσα στο ηλιόλουστο εκθαμβωτικό περιβάλλον, ο Έλιο και ο Όλιβερ ανακαλύπτουν τη μεθυστική ομορφιά της έλξης που ξυπνάει και αλλάζει τις ζωές τους για πάντα.

Μια συναισθηματικά γενναιόδωρη και ευγενής συγκινησιακά ταινία πάνω στα μυστηριώδη καλέσματα της καρδιάς και του κορμιού.

Αριστουργηματικό. The Guardian

Ακραία αισθησιακό. The Hollywood Reporter

Μία σαγηνευτική ιστορία για τον πρώτο έρωτα. Variety

Σαγηνευτικό και διαπεραστικά σοφό. Los Angeles Times

Ο Άρμι Χάμερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχουν την πιο έντονη χημεία που έχω δει σε ταινία. Κορυφαίο. Huffington Post

Μερικές από τις πιο συναισθηματικές στιγμές στην ιστορία του σινεμά. Esquire

Θριαμβευτικό και σπαρακτικό. Time Out New York

Δραματική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 132'

Σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο με τους: Άρμι Χάμερ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Μάικλ Στούλμπαργκ

Γενική είσοδος 4 ευρώ