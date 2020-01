Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «Άριστον», σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, διοργανώνει την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, στις 11:00, στον Μύλο του Παππά, την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Το αγόρι πίσω από το συρματόπλεγμα» (The Boy in the Stripped Pyjamas).

Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, που έχει οριστεί να είναι η 27η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Bruno που είναι γιος Γερμανού διοικητή κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όταν λόγω της δουλειάς του πατέρα του μετακομίζουν δίπλα στο στρατόπεδο αιχμαλώτων του Άουσβιτς, το ανήξερο αγόρι, με όρεξη για εξερεύνηση και παιχνίδι, θα φτάσει στην απαγορευμένη περιοχή και θα γίνει φίλος με έναν μικρό Εβραίο που βρίσκεται από την άλλη μεριά του φράχτη.

Η απαγορευμένη φιλία του γιου του κατακτητή με τον ανήλικο αιχμάλωτο, καθώς και οι οικογενειακές ισορροπίες στο σπίτι του διοικητή, θα προκαλέσουν ένα ντόμινο εξελίξεων με απρόβλεπτες συνέπειες.

Το Ολοκαύτωμα είναι το όνομα που δόθηκε στη δωδεκάχρονη περίοδο κατά την οποία οι Ναζί εφάρμοσαν τα σχέδιά τους για εξόντωση του Ιουδαϊσμού στην Ευρώπη.

Με απαρχή το 1933, όταν ο Αδόλφος Χίτλερ έγινε Καγκελάριος της Γερμανίας, εκατομμύρια Εβραίων υποβλήθηκαν σε εξευτελισμό, διάκριση, καταναγκαστικά έργα, βασανιστήρια και θάνατο.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε στις 2 Νοεμβρίου 2005 να ανακηρύξει την 27η Ιανουαρίου Διεθνή Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος από το ναζιστικό καθεστώς κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ημερομηνία επιλέχθηκε επεοδή στις 27 Ιανουαρίου 1945 τα προελαύνοντα σοβιετικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς - Μπιρκενάου στην Πολωνία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκδήλωση αυτή εντάσσεται σε μία σειρά δράσεων του φροντιστηρίου «Άριστον» που στόχο έχουν την παροχή σφαιρικής παιδείας για ολόπλευρη καλλιέργεια του πνεύματός των μαθητών.

Μάλιστα, δεδομένου ότι ο ρατσισμός και ο πόλεμος αποτελούν βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, η εν λόγω εκδήλωση αποκτά επιπλέον έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα ενώ, συγχρόνως κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προβληματιστούν και να στοχαστούν κριτικά.