Την Κυριακή 15/4/2018 και στις 8 μ.μ. θα προβληθεί από την Κινηματογραφική Λέσχη Νίκαιας η ταινία «Στάσου πλάι μου», 1986, του Ρομπ Ράινερ.

«Stand by me», λοιπόν και το ταξίδι στην περιπέτεια ξεκινά στηριγμένο στη φαντασία του Stephen King και συνδέοντας το όνομα του Rob Reiner με μία αξιοθαύμαστη σκηνοθετική δουλειά.

Το «Στάσου στο πλάι μου» υποστηρίζουν τέσσερα αγόρια γύρω στα 13 που ξεκινούν μία από τις μεγαλύτερες περιπέτειες της ζωής τους. Αποφασίζουν να το σκάσουν από τα σπίτια τους για να βρουν το πτώμα ενός αγοριού που άκουσαν τυχαία ότι κείτεται νεκρό δίπλα στις γραμμές του τραίνου. Στα ταξίδι τους αυτό προσπαθούν να επουλώσουν τις προσωπικές τους πληγές, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν μία συμμορία από μεγαλύτερα αγόρια που διεκδικούν κι αυτά με τη σειρά τους τη δόξα της ανακάλυψης του νεκρού αγοριού.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο του Stephen King, του πολυγραφότατου αυτού συγγραφέα.Οι πρωταγωνιστές της ταινίας-ο Wil Wheaton στο ρόλο του αφηγητή και συγγραφέα Gordie Lachance που πρέπει να σταματήσει να αισθάνεται κατώτερος από τον νεκρό αδερφό του, ο River Phoenix στο ρόλο του Chris Chambers, του παιδιού με τη στάμπα του «κλέφτη» που ξέρει μία τραγική αλήθεια κι αδυνατεί να την αποκαλύψει, ο Corey Feldman στο ρόλο του Teddy Duchamp του μικρού με τον ψυχασθενή πατέρα που δε διστάζει να επιθυμεί την αυτοκτονία για πλάκα και ο Jerry O`Connell στο ρόλο του χοντρούλη Vern Tessio- είναι κάτι παραπάνω από καλοί.

Τι κάνει ξεχωριστή αυτήν την ταινία, τη στιγμή που το θέμα της παιδικής παρέας που αναζητά την περιπέτεια έχει γίνει τόσες φορές θέμα στο κινηματογραφικό πανί; Η απάντηση είναι απλή. Στο Stand by me συνδυάζεται αρμονικά η ατμόσφαιρα μυστηρίου με την περιπέτεια (όσο πλησιάζουν τα παιδιά στην εύρεση του πτώματος, τόσο η αγωνία κορυφώνεται), χωρίς ωστόσο να εξελιχθεί σε θρίλερ η υπόθεση ούτε για μία φορά! Από την άλλη, η ανάλαφρη παιδική παρέα, παύει να γίνεται και τόσο ανάλαφρη όσο εξελίσσεται η πλοκή καθώς οι μικροί «κοπανατζήδες» πρέπει να παλέψουν με ισχυρά ψυχολογικά τραύματα. Πρέπει να γίνουν άντρες και ο μόνος τόπος για να γίνει αυτό είναι μέσα από την κοινή τους περιπέτεια και τη φιλία τους.

Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει λόγος για τη μουσική της ταινίας, υπεύθυνος της οποίας είναι ο Jack Nitzsche. Μουσική γεμάτη με τραγούδια από τη δεκαετία του 60 (“Lollipop”, κ.α..) και φυσικά το κλασσικό πια κομμάτι του τέλους το “Stand by me”.

Η προβολή θα γίνει στο Πολιτιστικό κέντρο Νίκαιας ,με ελεύθερη είσοδο