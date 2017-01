Ο Σύλλογος Πολιτισμολόγων Θεσσαλίας και το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, στο πλαίσιο των δράσεων του 2oυ Φεστιβάλ Open Nights (σ)ΤΡΟΦΗ, που διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Λάρισας και η ομάδα χορού OFF ART, παρουσιάζουν την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 20.00 στο ΟΥΗΛ, εκδήλωση με τίτλο: «Η επίδραση της διατροφής στον ελληνικό πολιτισμό».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

-Performances από την ομάδα χορού OFF ART, Ελένη Καφφέ -χορός, Μενέλαος Τζαφέτας -hang drum, Θεοδώρα Αραμπατζή -χορός,

-εισήγηση με θέμα την εξέλιξη της διατροφής στον ελλαδικό χώρο και η σημασία της μεσογειακής διατροφής στον ελληνικό πολιτισμό,

-εικονική παρουσίαση εκθεμάτων του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, που αφορούν στις διαχρονικές διατροφικές συνήθειες της περιοχής μας και

-προβολή και ανάλυση 4 ταινιών μικρού μήκους, που έχουν προβληθεί στο Φεστιβάλ Δράμας, με θέμα τα πολιτισμικά φαινόμενα που αναδύονται μέσα από το διατροφικό μας πολιτισμό.

Το πρόγραμμα των ταινιών έχει ως εξής:

-I am gay, Νικόλας Κολοβός (2008), 14΄

-Δείπνο για λίγους, Νάσος Βακάλης (2014), 10΄

-Ψωμί και ελιές, Αλεξάντερ Γιάσικ-Ιορδάνης Ορφανίδης (2014), 29΄

- Ο Σπόρος, Ιφιγένεια Κοτσώνη (2015), 15΄

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.