Η δεύτερη ημέρα (Τετάρτη 13/03) του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, εξελίσσεται σε τρεις αίθουσες και αφορά τρεις ενότητες. Συνεχίζεται με το πρόγραμμα «Έρευνα και καινοτομία» με πέντε ταινίες Α΄ και Β΄ προβολής οι οποίες με την κινηματογραφική γλώσσα, παρουσιάζουν την προσπάθεια ανθρώπων και κοινωνιών να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους, μέσα από την έρευνα και την καινοτομία. Στη συνέχεια και μέσα από τις απόψεις προσκεκλημένων ομιλητών, θα γίνει συζήτηση για την καινοτομία ως μοχλό ανάπτυξης. Η δεύτερη ενότητα αφορά στο κεντρικό αφιέρωμα του Φεστιβάλ στον Ρουμάνικο Κινηματογράφο ενώ η τρίτη το Διαγωνιστικό animation στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Στον ίδιο χώρο συνεχίζεται η έκθεση ΩΔΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ του Σάκη Παπαγιάννη. Οιταινίες: TheManWhoStoppedtheDesert (2010), MarkDodd, 64’ Α΄Προβολής.Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Sawadogo αφηγείται την απίστευτη ιστορία του για τη μάχη του με τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο οποίο αυτός ζει. Thenextblack (2014), DavidDworsky&VictorKohler, 47’. Σουηδία. Καινοτόμες προοπτικές σε νέα υλικά και διαφορετικές αντιλήψεις για το ρούχο ως καθημερινό εργαλείο.Waste Land (Άγονη Γη) (2010), Lucy Walker, Karen Harley, João Jardim, 99’.Βραζιλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Το ντοκιμαντέρ ερευνά τη δύναμη της τέχνης να μεταμορφώνει, αλλά και την ομορφιά του ανθρωπίνου πνεύματος. Thin Ice: The Inside Story of Climate Science (2015), Simon Lamb & David Sington, 56’.Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Ο γεωλόγος SimonLamb διερεύνησε την ιστορία της κλιματικής αλλαγής.Thetruecost (2015), AndrewMorgan, 92’. Μπαγκλαντές, H.Π.Α., Καμπότζη, Κίνα, Δανία, Γαλλία, Αϊτή, Ινδία, Ιταλία, Ουγκάντα, Ηνωμένο Βασίλειο. , Το ντοκιμαντέρ εξερευνά την φτηνή εργασία στα εργοστάσια ρούχων της Ασίας, που αποφέρει τεράστια κέρδη στην παγκόσμια βιομηχανία μόδας. Ρουμάνικος Κινηματογράφος: Αφερίμ (2015), Ράντου Ζούντε, 108’: Στη Βλαχία του 1835 ένας αστυνομικός και ο γιος του αναζητούν έναν τσιγγάνο σκλάβο ο οποίος δραπέτευσε από τον αφέντη του, τον αυταρχικό βογιάρο της περιοχής, γιατί είχε παράνομη σχέση με τη γυναίκα του. Η ταινία έχει διακριθεί με Αργυρή Άρκτο σκηνοθεσίας στο Βερολίνο. Η ενότητα «Έρευνα και καινοτομία» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα συνοπτικά

VictoriaCinemas

16:00- 18:00 Έρευνα και καινοτομία

-The man who stopped the dessert (Mark Dodd, 2010) 64’

-The next black (David Dworsky, Victor Kohler, 2014) 47΄

18:00-20:00 Ρουμάνικος Κινηματογράφος

-Aferim! (2015), 108’) RaduJude

Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

16:30 – 21:00 Ερευνα – Καινοτομία

-Wasteland (LucyWalker, KarenHarley, JoãoJardim, 2010) 9΄

The inside story: The inside story of climate change (Simon Lamb, David Sington, 2015) 56’

-The true cost (Andrew Morgan, 2015) 92’

(Σύνολο 4 ώρες)

21:00 Στρογγυλό τραπέζι:

Δημήτριος Μπαλαούρας (Chief Technical Officer στην SB Technologies), Παναγιώτης Καρακίτσιος (εταιρεία Geomiso)

Σεραφείμ Μουστακίδης

Συντονίζει : Γιάννης Γιαλαμάς (Operations Manager της startup “Dr Button”)

Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας

17:00 – 20:30 Διαγωνιστικό animation