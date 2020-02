Την ταινία «Αόρατη Κλωστή» προβάλει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στις 19:00 και στις 21:30 στο Χατζηγιάννειο.

Υπόθεση

Στο μεταπολεμικό Λονδίνο της δεκαετίας του ’50 ο σχεδιαστής ρούχων Ρέινολντς Γούντκοκ και η αδερφή του, Σίριλ, κυριαρχούν στον χώρο της βρετανικής υψηλής ραπτικής, ντύνοντας μέλη βασιλικών οικογενειών, αστέρες του κινηματογράφου και εκπροσώπους της ανώτατης κοινωνικής τάξης.

Παράλληλα, πλήθος γυναικών μπαίνουν εφήμερα στη ζωή του ιδιόρρυθμου Ρέινολντς, ενσαρκώνοντας τις κατά διαστήματα μούσες του και σταδιακά παραχωρούν τη θέση τους στις επόμενες, που θα έχουν ανάλογη τύχη.

Η μόνη σταθερή γυναίκα στη ζωή του Ρέινολντς είναι η αδερφή του μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει, τυχαία, μια νεαρή γυναίκα, την Άλμα, η οποία γίνεται ερωμένη και μούσα του.

Από τη στιγμή που ερωτεύεται και παραδίδεται στην Άλμα συνειδητοποιεί πως διασαλεύεται η απόλυτα ελεγχόμενη και προγραμματισμένη στην παραμικρή λεπτομέρεια ζωή του, και κάτι τέτοιο τον τρομοκρατεί.

Η απρόσμενη αυτή ερωτική σχέση έρχεται να μεταμορφώσει και τους δύο, αλλά και την ίδια την ερωτική τους σχέση.

Στη δεύτερη συνεργασία τους μετά την ταινία There Will Be Blood, ο υποψήφιος για Όσκαρ Πολ Τόμας Άντερσον σκηνοθετεί τον βραβευμένο τρεις φορές με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λούις, στο κύκνειο, κατά δήλωσή του, άσμα της καριέρας του, σε μια ανοίκεια ερωτική ιστορία.

6 υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ (ανάμεσα τους και καλύτερης ταινίας) 2 για Χρυσή Σφαίρα.

Δραματική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 130'

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Πολ Τόμας Άντερσον με τους: Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Βίκι Κριπς, Λέσλι Μάνβιλ.

Γενική είσοδος 4 ευρώ.