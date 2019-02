Στην ιστορία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας είναι πλέον θεσμός να υπάρχει αφιέρωμα σε άμεσα κοινωνικά θέματα. Η 11η διοργάνωση έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της, ένα πολύ επίκαιρο θέμα, αυτό της έρευνας και της καινοτομίας. Οι κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας, η επινοητικότητα και το πάθος, βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα που αφορούν λίγους ανθρώπους ή ακόμα και ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι κινηματογραφιστές απεικονίζουν με το δικό τους πάθος την ανθρώπινη δυναμική των καινοτόμων σχεδίων. Ο κινηματογράφος γνωστοποιεί στο κοινό τις ιδέες και το πάθος αυτών των ανθρώπων, δίνοντας έναυσμα σε επίδοξους ερευνητές να δραστηριοποιηθούν.

Στο πλαίσιο του παραπάνω αφιερώματος θα προβληθούν οκτώ σημαντικές ταινίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των καινοτόμων επιτευγμάτων του ανθρώπου.

Θα προβληθούν σε Α΄προβολή στην Ελλάδα οι ταινίες:

The Man Who Stopped the Desert (2010), Mark Dodd, 64’, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ταινία πραγματεύεται την ιστορία του Yacouba Sawadogo, ενός αναλφάβητου αγρότη από τη Μπουρκίνα Φάσο που έχει αλλάξει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων στη Δυτική Αφρική.

The next black (2014), David Dworsky & Victor Kohler, 47’, Σουηδία.

Μια εξερεύνηση του μέλλοντος των ειδών ένδυσης. Καινοτόμες προοπτικές σε νέα υλικά και διαφορετικές αντιλήψεις για το ρούχο ως καθημερινό εργαλείο.

The Finland phenomenon: Inside the World's Most Surprising School System (2011), Sean Faust, 62’ Η.Π.Α.

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο για περισσότερο από μια δεκαετία. Η απορία είναι, γιατί η Φινλανδία.

Thin Ice:The Inside Story of Climate Science (2015), Simon Lamb & David Sington, 56’, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο γεωλόγος Simon Lamb διερεύνησε την ιστορία της κλιματικής αλλαγής.Συμμετοχή σε Διεθνή Φεστιβάλ

Βραβεία: Καλύτερη Δημοφιλής Επιστημονική Ταινία, Lake Baikal Film Festival 2013, Audience Favorite, Princeton Environmental Film Festival 2014, Καλύτερο Περιβαλλοντικό Φιλμ, Bigger Picture Film Awards 2016

Θα προβληθούν ακόμη σε Β΄προβολή στην Ελλάδα οι ταινίες: Neubeginn auf Griechisch (Νέο ξεκίνημα), (2013), Where to invade next (Πού να κάνετε την επόμενη εισβολή) (2015), Michael Moore, 120’, Waste Land (Άγονη Γη) (2010), Lucy Walker, Karen Harley, João Jardim, 99’ The true cost (2015), Andrew Morgan, 92’

Σημαντική θέση στο αφιέρωμα κατέχει το στρογγυλό τραπέζι στο οποίο άνθρωποι που διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν για καινοτόμες ιδέες και λύσεις θα καταθέσουν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους. Την Τετάρτη 13 Μαρτίου στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, μετά τις προβολές θα μιλήσουν οι Δημήτριος Μπαλαούρας (Chief Technical Officer στην SB Technologies) και ο Παναγιώτης Καρακίτσιος (εταιρεία Geomiso),με συντονιστή τον Γιάννη Γιαλαμά (Operations Manager της startup “Dr Button”).

Οι προβολές θα γίνουν στα Victoria cinemas και στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λαρισαίων

Η ενότητα «Έρευνα και Καινοτομία» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η είσοδος σε όλες τις προβολές και όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.iffl.gr και στη σελίδα «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας» στα Κοινωνικά δίκτυα.