Το βραβευμένο γυναικείο φωνητικό σύνολο Indonnation γιορτάζει για πρώτη φορά Χριστούγεννα επί σκηνής και προγραμματίζει δύο εορταστικές συναυλίες με τίτλο “… so this is Christmas!”, την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2017 στις 20:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Διάσημες μελωδίες, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα απ’ όλο τον κόσμο θα πλημμυρίσουν την αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, προαναγγέλλοντας το μαγικό πνεύμα των εορτών!

Ο μαέστρος Δημήτρης Κτιστάκης, η χορογράφος Φαίη Σούκου, η πιανίστας Φρόσω Αστ. Κτιστάκη και ένα πλήθος χορωδών, μουσικών, χορευτών και νεαρών ηθοποιών, μας υπόσχονται μια ξεχωριστή βραδιά με μουσική, χορογραφημένη κίνηση και ένα θεατρικό χριστουγεννιάτικο δρώμενο- έκπληξη!

Προπώληση εισιτηρίων από την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, ώρες 18:00 – 21:00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Τιμή εισιτηρίου: 5ευρώ μαθητικό/ 7ευρώ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, ανέργων/ 10ευρώ γενική είσοδος.