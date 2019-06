Ένα νέο φεστιβάλ γεννιέται μέσα στην κάψα του καλοκαιριού και φιλοδοξεί να μας ταρακουνήσει!

Το Μαύρo Πρόβατο - Mavro Provato σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών του δήμου Λαρισαίων παρουσιάζουν το Larizona festival vol 1!

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου στις 17:00 στην αυλή του Μύλου του Παππά ξεκινά το 1ο Larizona festival.

Ο Μύλος θα γεμίσει από τις μουσικές τεσσάρων γνωστών συγκροτημάτων:



1000mods: Οι Έλληνες 1000mods δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, όχι επειδή προέρχονται από την εγχώρια σκηνή, αλλά γιατί είναι μια μπάντα που διαθέτει τεράστια δημοτικότητα στη χώρα μας και ταυτόχρονα απολαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη αναγνώριση και σεβασμό στο εξωτερικό.

Hidden in the basement: Δημιουργημένοι το 2007, με βασικό κίνητρο την αγάπη τους για τη μουσική που παίζουν, οι Hidden in the Basement έχουν ήδη διαγράψει μια ποιοτική και συνεπή πορεία στην εγχώρια underground σκηνή.

Λάργκο: Οι Θεσσαλονικείς Λάργκο - Largo, το σχήμα με τον ιδιαίτερο και πολυσυλλεκτικό ήχο. Ηλεκτρικές κιθάρες που μας συνδέουν με το πάλαι ποτέ ελληνικό ροκ του ’90, παραδοσιακά πνευστά που ξεπροβάλουν μέσα από ψυχεδελικά τοπία, ζωηροί ρυθμοί που υποστηρίζουν τους έντονα κοινωνικούς στίχους και καταλήγουν να είναι η λοξή ματιά του σχήματος για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Prospects: Οι Prospects είναι μια παρέα φίλων από τη Λάρισα, οι οποίοι ξεκίνησαν το 2010 να παίζουν παρέα και να συνθέτουν δική τους μουσική λόγω του πάθους για την πανκ ροκ σκηνή κυρίως. εμπνευσμένη από τα ’90s της Καλιφόρνιας .

Εικαστικό δρώμενο live στο live

Μια μικρή ομάδα Λαρισαίων εικαστικών, θα δημιουργήσουν ζωντανά μια εικόνα ροκ, χωρίς να γνωρίζουν το σχέδιο της σύνθεσης που δουλεύουν. Η εικόνα θα ολοκληρωθεί όταν τελειώσουν όλα τα κομμάτια που τη συνθέτουν και θα φανεί με την τοποθέτησή τους σε τοίχο εντός του χώρου του φεστιβάλ.

Ο κόσμος θα μπορεί να παρακολουθεί τους δημιουργούς επί το έργον.

Κάθε καλλιτέχνης θα φέρει τα υλικά της προτίμησής του και ό,το φτιάχνουν πρέπει να είναι έτοιμο με το τέλος του φεστιβάλ.

Τα ονόματα των εικαστικών: Λάσκαρης Αστέριος, Λάσκαρης Χρήστος, Δημητρίου Αστέριος, Ζηπέλα Ζωή, Καλογήρου Δήμητρα, Σαμαράς Χρήστος, Σάρλη Ελένη.

Συμμετέχουν οι γνωστές από τη διοργάνωση του φεστιβάλ Lacomics, Εκδόσεις του Κάμπου και ο ταλαντούχος Μέλανδρος Γκανάς.

Τιμή εισιτηρίου:

- Προπώληση (περιορισμένα): 8 ευρώ

- Υπόλοιπη προπώληση: 10 ευρώ

- Ταμείο: 12 ευρώ



Σημεία προπώλησης

Λάρισα: SNUFF, Αλομπάρ και Walk The Line Barber Shop

Βόλος: SNUFFΒολος

Θεσ/νίκη: Rover Bar

Κατερίνη: ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ

Τρίκαλα: Arapatta Musicbar