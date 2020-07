Συναυλία του Λαρισαίου μουσικού Πέτρου Παλάσκα θα πραγματοποιηθεί στην Αυλή του Μύλου στον Μύλο του Παππά την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 21:15, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, να στηρίξει έμπρακτα το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό, αλλά και να διασκεδάσουν οι συμπολίτες αυτό το διαφορετικό καλοκαίρι.

Μετά από πολυάριθμες εμφανίσεις σε μουσικά events σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα, ο Πέτρος Παλάσκας επιμελείται και παρουσιάζει μια συναυλία με all time classic επιτυχίες, ένα πρόγραμμα που θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό ακροατή.

"I DID IT MY WAY", από τον Frank Sinatra στον Gary Moore, από τα ανάλαφρα swing ακούσματα σε blues και funk ρυθμούς, το πρόγραμμα έχει έντονο αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα και είναι πλαισιωμένο με κάποιους από τους καλύτερους μουσικούς της πόλης μας.

Συντελεστές:

- πιάνο, καλλιτεχνική επιμέλεια: Πέτρος Παλάσκας

- σαξόφωνο, φλάουτο: Βασίλης Νίκου

- ντραμς, κρουστά: Στέφανος Πάλλας

- ηλ.κιθάρα: Βαγγέλης Δημητρίου

- μπάσο- ηχητική κάλυψη / ηχοληψία: Βασίλης Λιάκος

Η διάρκεια της συναυλίας είναι περίπου 1:30 ώρα. Είσοδος ελεύθερη.

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες προστασίας όπως ορίζονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο του υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με αυτές, η πληρότητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 75% των θέσεων και δεν θα γίνεται διάλειμμα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Επιπλέον, το κοινό συστήνεται να φορά μάσκα και να χρησιμοποιεί αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα, ενώ κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου.

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε θεατή κατά την είσοδο και μέχρι την τοποθέτησή του στη θέση του, καθώς και κατά την έξοδό του, είναι υποχρεωτική.

Καλή διασκέδαση!