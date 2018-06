Ο Κωστής Μαραβέγιας ετοιμάζει μια ακόμα εξαιρετική συναυλία στη Λάρισα στο Κηποθέατρο Αλκαζαρ την Τετάρτη 13 Ιουνίου!

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

"Έχει αποδείξει ότι είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες που αγαπάει να εκφράζεται μέσα από τη μουσική και χαίρεται τις συναυλίες όσο και το κοινό που τον παρακολουθεί.

Και θα έχουμε τη μία και μοναδική ευκαιρία να ζήσουμε το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Ο Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει στο κηποθέατρο Αλκαζάρ για μία μεγάλη συναυλία! Πάρτε το κέφι σας, τους ανθρώπους σας, πάρτε λεωφορεία και τρένα, πάρτε το αυτοκίνητό σας και όσους κάνουν οτοστόπ και ελάτε να ζήσουμε ένα βράδυ από αυτά που γίνονται μία φορά και επανάληψη δεν έχουν.

Ένα πολύχρωμο πολιτισμικό μουσικό πάρτι από αυτά που ξέρει να φτιάχνει ο Κωστής με κάθε ευκαιρία. Απλόχερη αληθινή μουσική γιορτή που μας παρασύρει, εμπλουτίζοντας τις αισθήσεις μας, την ψυχή και την καρδιά μας.

Ένα πρόγραμμά γεμάτο τραγούδια από τα πρώτα του χρόνια στη δισκογραφία όπως το χαρακτηριστικό «Δε ζητάω πολλά», το ελκυστικό «Που να βρω μια να σου μοιάζει», την παιχνιδιάρικη «Λόλα», επιλογές από το τελευταίο του album «Κατάστρωμα» όπως το «Φάρος», το μεθυστικό «Ζεστό Κρασί», το «Συγχωροδοπέταλα» αλλά και ένα μουσικό παιχνίδι με τραγούδια που ο Κωστής αγαπά πολύ ερμηνευμένα με το μοναδικό τρόπο του και με τη βοήθεια των εξαιρετικών μουσικών της μπάντας του: Νίκο Αγγλούπα (ηλεκτρικό μπάσο), Άγγελο Αγγελίδη (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα), Jim Staridas (τρομπόνι) και Κρίτωνα Μπελλώνια (κρουστά, τύμπανα)".

Τετάρτη 13 Ιουνίου ,Κηποθέατρο Αλκαζάρ - Λάρισα

Πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Έναρξη 21:30

Εισιτήρια:

10 ευρώ – Φοιτητικά, ΑΜΕΑ, Ανέργων (100 εισιτήρια)

13 ευρώ – Προπώληση

15 ευρώ – Ταμείο

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

• Seven Spots (σε όλη την Ελλάδα)

• My Market (σε όλη την Ελλάδα)

• Seven Spots α)Ηρώων Πολυτεχνείου 92 (σταθμός ΟΣΕ) τηλ 2410 555420 , β) 28ης Οκτωβρίου 60-62 & γ) Παπαναστασίου 61

• Media Markt , Pantheon Plaza, τηλ. 241 180 6800

• Snuff Τobacco store, α) Φιλελλήνων 53Α, Φρούριο β) Κουμουνδούρου 1, κέντρο

• Kαλτσάς βιβλιοχαρτοπωλείο, Παπαναστασίου 57, τηλ.2410532555

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Ηλεκτρονική προπώληση μέσω viva.gr