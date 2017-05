Οι υποψήφιοι για πτυχιακές και διπλωματικές εξετάσεις Ιουνίου 2017 σπουδαστές του Δωλ Μενέλαος Αλεξίου (φλάουτο, τάξη Δ. Φωτόπουλου) και Ζαχαρίας Κόκκος (πιάνο, τάξη Α. Αλεξίου) θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους στο κοινό την Τρίτη 16 Μαΐου στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου. Οι Μ. Αλεξίου και Ζ. Κόκκος έχουν βραβευθεί ως ντουέτο σε διοργάνωση της Κρατικής ορχήστρας Αθηνών, ο δε Ζ.Κόκκος έχει βραβευθεί επανειλημμένως με α΄βραβείο σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Στην εκδήλωση θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα και η πιανίστα Ελένη Παππά, απόφοιτος του Δ.Ω.Λ της τάξης του Α. Αλεξίου με αξιόλογες μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΠΑ

Η Ελένη Παππά απέκτησε Δίπλωμα πιάνου από το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με τον Απόστολο Αλεξίου, Πτυχίο με ειδίκευση στο πιάνο από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τη Μαρία Κωλέττη, Master of Music with a double major (performance, piano pedagogy) με τον Jacques Després από το University of Alberta, και Doctor of Music (piano) με την Patricia Tao από το ίδιο πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της τιμήθηκε με υποτροφίες από το ΙΚΥ, το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη», καναδικές υποτροφίες και υποτροφίες από το University of Alberta. Συμμετείχε στο Summer Piano Festival του Banff Center for the Arts, στο Θερινό Φεστιβάλ Παξών (Ensemble Modern Academy) και σε πολλά σεμινάρια πιάνου. Εργάστηκε ως βοηθός καθηγητή πιάνου στο University of Alberta, ως ακκόμπανιστ σε σχολές κλασικού μπαλέτου στο Edmonton, και επίσης δίδαξε πιάνο στο Δημοτικό Ωδείο Λευκίμμης. Σήμερα διδάσκει πιάνο στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων και ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Άσκηση και Υγεία» του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων.

Τρίτη 16 Μαΐου 2017, ώρα 6μμ αίθουσα συναυλιών ΔΩΛ είσοδος ελεύθερη.