Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορίαμβος με το Lindy Hop Larisa φιλοξενούν τους Drive-in Lovers Live Band για το πρώτο Swingfloor της χρονιάς!

Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου και ώρα 22.00 σας περιμένουμε για να χορέψουμε και να ευχηθούμε Καλή Χορευτική Χρονιά!

Γενική είσοδος 5 ευρώ με ποτό.

Οι Drive-in Lovers είναι ένας τριμελές συγκρότημα από τη Λάρισα, όπου διασκευάζει κλασικά Rock'n'Roll τραγούδια των 50s και 60s, με πάνω από 150 live gigs τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το setlist περιλαμβάνει oldies but goldies (Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Dean Martin, Frank Sinatra etc.) αλλά και κλασσικά groovy bluesy rocks hits (Animals, Beatles, Swinging Blue Jeans etc.)

Line-up

Βαγγέλης Κώτσιος – Κιθάρα, φωνή

Κώστας Χαρταλάμης – Ηλ. Κιθάρα

Γιάννης Σάκκας – Drums