Σεμινάριο ηλεκτρικής κιθάρας με τους Στέφανο Τσουρέλη και Γιάννη Καραδήμο και θέμα: αυτοσχεδιασμός – τεχνική – μοντέρνα αρμονία – ρυθμικά παραδείγματα στο στυλ Blues, Jazz και Rock Fusion, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Απριλίου στο Θέατρο ΟΥΗΛ (Ανθ. Γαζή & Κουμουνδούρου) υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού & Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.

Έναρξη σεμιναρίου στις 18.00

Συναυλία στις 21.00

Τιμή εισόδου 5€ για το σεμινάριο και 5€ για τη συναυλία. Για σπουδαστές 7€ για σεμινάριο και συναυλία.

Στέφανος Τσουρέλης

Ο Λαρισαίος μουσικός Στέφανος Τσουρέλης ξεκίνησε σε ηλικία 10 χρόνων μαθήματα λαούτου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, με δάσκαλο το Γιώργο Δεληγιάννη και συμμετείχε στην Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής του ΔΩΛ. Αργότερα σπούδασε στη Θεσσαλονίκη ούτι με τον Κυριάκο Καλαϊτζίδη και Jazz κιθάρα με τον Κώστα Μαγγίνα.

Σε ηλικία 17 χρονων άρχισε να παίζει επαγγελματικά ως κιθαρίστας και ουτίστας σε μουσικές σκηνές, θέατρα και φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Έχει εμφανιστεί με διάφορους καλλιτέχνες όπως με τον Κ. Μαγγίνα, την Εστουδιαντίνα και τον Γιάννη Νικολάου.

Το 2005 μετακόμισε στο Λονδίνο και σπούδασε στο London Guitar Institute / Guitar X. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, παρακολούθησε μαθήματα με σπουδαίους κιθαρίστες όπως ο Shaun Baxter, ο Mike Outram και ο John Wheatcroft. Το 2008 αποφοίτησε και του απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος του «καλύτερου κιθαρίστα της χρονιάς».

Τα πρώτα χρόνια στο Λονδίνο, εμφανίστηκε ως κιθαρίστας με τον Andy Thunderclap Newman, και συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τους Rom D Collective, τον Andrew McKinney, το Βασίλη Ξενόπουλο και τον Duncan Eagles.

Ως Blues κιθαρίστας, έχει εμφανιστεί με τους Joshua Blue, Sam Kelly (Cymante), Alix Antony (Funkadelic Parliament) και Robin Bibi. Έχει εμφανιστεί επίσης, με το Jazz Funk γκρουπ ‘Groove Warriors’ με τους Dave Clayton (Simply Red) και Vic Bynoe (The Drifters). Σαν ουτίστας συνεργάστηκε με τους Noraay Means Light, Iota Group και Melange Collective.

Η ικανότητα του να παίζει Blues, Jazz, Rock σε συνδυασμό με τις επιρροές της Μεσογείου, δίνουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον ήχο του και την ευελιξία να συνεργάζεται με μουσικούς διαφορετικών στυλ, ακολουθώντας τα βήματα του μουσικού του ήρωα John McLaughlin.

Διδάσκει κιθάρα και ούτι σε σχολεία και ιδρύματα όπως το University of West London.

Ως συνθέτης γράφει μουσική και παίζει κιθάρα και ούτι με τα παρακάτω γκρουπ:

- Ακουστικό τρίο με τον μπασίστα Dave Jones και τον ντράμερ Eric Ford

- Τζαζ τρίο με τον μπασίστα Kevin Glasgow και τον ντράμερ Emiliano Caroselli

- Ντουέτο κιθάρας με τον κιθαρίστα Benjamin Gasiglia Katz

Το καλοκαίρι του 2017 θα είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ, «Native Speaker» με τον Dave Jones στο μπάσο και ο Eric Ford στα τύμπανα.

Στην Αγγλία εμφανίζεται συχνά με μουσικούς όπως ο Maurizio Minardi, Demi Garcia Sabat, Shirley Smart και Michaels σε χώρους όπως: Barbican , Pizza Express Soho, the Vortex, Wiltons Theatre, 100 Club, the Bulls Head (Barnes) και Half Moon (Putney).

Το 2016, με το σχήμα Melange Collective, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Via Maris» καi το παρουσίασαν ζωντανά στο BBC Radio 3, όπου παίχτηκε η προσωπική του σύνθεση ’Anosis' και απέσπασε πολύ καλές κριτικές.

Το 2017, το τρίο του Στέφανου Τσουρέλη παρουσίασε ζωντανά, κομμάτια από τη δουλειά του «Native Speaker» στην ραδιοφωνική εκπομπή “A World In London with DJ Ritu”, Resonance FM.

Γιάννης Καραδήμος

Ο Λαρισαίος μουσικός Γιάννης Καραδήμος ξεκίνησε σε ηλικία 8 χρόνων μαθήματα πιάνου στο Ωδείο Ραούλη για 4 χρόνια. Στην ηλικία των 12 χρόνων στράφηκε προς την κλασική κιθάρα όπου μέχρι την ηλικία των 15 χρόνων παρακολούθησε μαθήματα κιθάρας με τον καθηγητή Κώστα Ζαρκαδούλα και θεωρητικά για 2 χρόνια στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Στην ηλικία των 15 χρόνων, στράφηκε το ενδιαφέρον του στην ηλεκτρική κιθάρα και γενικότερα στο ύφος της Rock, παίζοντας με διάφορα σχήματα. Στην ηλικία των 20, άρχισε να παίζει πλέον επαγγελματικά σε διάφορες μουσικές σκηνές της Λάρισας και ταυτόχρονα παίρνοντας κάποια μαθήματα από διάφορους κιθαρίστες όπως τον Μάκη Στεφανίδη και τον Σπύρο Παππά στο ύφος Jazz, Blues, Fusion.

Το 2004 μετακόμισε στην Αθήνα όπου για 1 χρόνο παρακολούθησε μαθήματα jazz κιθάρας και jazz θεωρίας στο Atheneum Maria Kallas με καθηγητή τον Γιάννη Λουκάτο και ταυτόχρονα παίρνοντας μέρος σε διάφορα jazz ensembles με καθηγητή τον Γιάννη Παπαναστασίου.

Το 2005 άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στο Modern Music School στα Εξάρχεια με τον καθηγητή Γρηγόριο Ντάνη και παίρνοντας μέρος σε διάφορα Jazz ensembles όπου και αποφοίτησε επιτυχώς με το Modern Music School Proffesional Program.

Το 2009 μετακόμισε στη Λάρισα όπου άρχισε να δουλεύει επαγγελματικά σε διάφορες μουσικές σκηνές και να παραδίδει μαθήματα σε Ωδεία εντός και εκτός Λάρισας όπως του Χρήστου Παπουλάκου, Ωδείο Κολόβα, Πολυφωνικό.

Ταυτόχρονα, άρχισε να δουλεύει τη δικιά του μουσική, στο ύφος Fusion, Rock και συνεργάστηκε με τους μουσικούς Κώστα Μυλωνά, Βασίλη Λιάκο, Dorian Pirvu, Αποστολή Γιάγκο, Γιώργο Κουτσικούλη, Αχιλλέα Σούρλα παίζοντας σε διάφορες σκηνές της Ελλάδος.

Στο διάστημα αυτό έχει παρακολουθήσει και σεμινάρια με τους Guthrie Govan και Greg Koch.

Το 2011 μετακόμισε στο Μόναχο και συνεργάζεται με τις σχολές Modern Music School, Musik Heckmann, Kalliton.

Το 2015 κυκλοφορεί την πρώτη του κιθαριστική δουλειά στο ύφος Fusion Rock με την εταιρία Fluxx Records και συμμετέχουνε οι μουσικοί Κώστας Μυλωνάς, Peter Bachmayer, Αλμπέρτος Οικονόμου με Special Guest τον Στέφανο Τσουρέλη και Dorian Pirvu.

Στη Γερμανία εμφανίζεται συχνά με τα γκρουπ Yiannis Karadimos & Thomas Wecker Duo,String Steps με τους μουσικούς Robin Jermer,Phil Roschplesz,Thomas Roth έχοντας πάρει μέρος σε διάφορα festival σε πόλεις της Γερμανίας, Αυστρίας και Ιταλίας.

Με τους μουσικούς Sebastian Osthold και Αndreas Kutschera (Power Trio) ετοιμάζουν και την πρώτη instrumental δισκογραφική δουλειά στο ύφος Jazz, Blues, Fusion που αναμένεται να κυκλοφορήσει έως το τέλος του 2017.