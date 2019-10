Ρεσιτάλ πιάνου θα δώσει στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου η Ελένη Παππά.

Η Ελένη Παππά αποφοίτησε από το University of Alberta με Doctor of Music (piano) και Master of Music (double major in piano performance and piano pedagogy) με καθηγητές τους Patricia Tao και Jacques Després, από τη ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜSc «Άσκηση και Υγεία»), από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στην ερμηνεία (πιάνο) με καθηγήτρια τη Μαρία Κωλέττη, και από το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας (Δίπλωμα πιάνου) με καθηγητή τον Απόστολο Αλεξίου.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της τιμήθηκε με υποτροφίες από το University of Alberta, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΙΚΥ και το ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη».

Συμμετείχε στο Summer Piano Festival του Banff Center for the Arts, στο Θερινό Φεστιβάλ Παξών και σε πολλά σεμινάρια πιάνου. Εργάστηκε ως βοηθός καθηγητή στο University of Alberta, και ως ακκόμπανιστ στις σχολές χορού Edmonton School of Ballet και Dance Alberta.

Σήμερα διδάσκει πιάνο στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων και συνεργάζεται ως ακκόμπανιστ με το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Στο ρεσιτάλ της θα παίξει έργα Μπετόβεν, Λίστ, Μέντελσον, Ρέβσκι και Μπέλα Μπάρτοκ.

Σάββατο 19 Οκτωβρίου

ώρα 8:30

Αίθουσα συναυλιών ΔΩΛ

Είσοδος Ελεύθερη