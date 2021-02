Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 θα παρουσιαστεί ρεσιτάλ πιάνου με έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και τον Χαράλαμπο Αγγελόπουλο στο πιάνο.

Ο γνωστός και καταξιωμένος πιανίστας, θα ερμηνεύσει δύο επιβλητικές σονάτες για πιάνο, οι οποίες έχουν ηχογραφηθεί και βιντεοσκοπηθεί αποκλειστικά για το φεστιβάλ Μουσικότροπο.

Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι Κώστας Χάρδας (επίκουρος καθηγητής του ΑΠΘ) και Πέτρος Βούβαρης (αναπληρωτής καθηγητής του ΠΑΜΑΚ) θα μιλήσουν για τη ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη και θα μας οδηγήσουν σε άγνωστες πτυχές της τέχνης του.

Το ρεσιτάλ θα μεταδοθεί από το κανάλι της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού & Επιστημών στο youTube (https://youtu.be/_iTTKxE7r70) καθώς και από τη σελίδα του φεστιβάλ mousikotropo.gr.

Η συναυλία θα παραμείνει στο κανάλι της Αντιδημαρχίας για να την απολαύσει όποιος επιθυμεί, όποτε θέλει και μπορεί, εντελώς δωρεάν.

Χαράλαμπος Αγγελόπουλος

Έχει εμφανισθεί σε ατομικά ρεσιτάλ, έχει συμπράξει με ορχήστρες και σχήματα μουσικής δωματίου στην Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Σερβία), στη Β. Αφρική, στην Τουρκία και στην Ιαπωνία.

Το ρεπερτόριο του περιλαμβάνει 25 κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα, πλήθος έργων για σόλο πιάνο, έργα μουσικής δωματίου και εκτείνεται χρονικά από τον Bach μέχρι τους σύγχρονους συνθέτες του 21ου αιώνα.

Οι εμφανίσεις του σε αίθουσες, όπως τα Μέγαρα Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Centre Cultural Portugal Paris, το Κendal Town Hall, το Wells Concert Hall, το Musashino Center Tokyo, καθώς και η συμμετοχή του σε διεθνή φεστιβάλ (Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου, Φεστιβάλ Δημητρίων, Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου, Το Piano στα Forte του, Διεθνές Φεστιβάλ Αίγινας, Φεστιβάλ Παπαϊωάννου, Ελληνικές μουσικές γιορτές ΚΟΑ, Διεθνές Φεστιβάλ Πιάνου ΜΜΘ, κύκλος Schubert ΜΜΑ κ.ά.) απέσπασαν θερμές κριτικές.

Σαν σολίστ συνέπραξε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Apollon Orchestra Berlin, την Ορχήστρα των Χρωμάτων, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, την Ορχήστρα Πατρών, την Ορχήστρα Δωματίου Αθηνών, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης , τη Συμφωνική Ορχήστρα RSAMD, την Ορχήστρα Εγχόρδων της ΕΛΣ, την Ορχήστρα Contra Tempo την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

Παρουσίασε σε πρώτη εκτέλεση στην Ελλάδα τη Συμφωνία αρ.2 για πιάνο και ορχήστρα του L. Bernstein (The age of anxiety) με την Ορχήστρα των Χρωμάτων, το Concierto Fantasticο του I. Albeniz με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Choral Fantasy του L. v. Beethoven σε fortepiano με την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής.

Εκπροσώπησε επανειλημμένα την Ελλάδα σε διεθνείς συναντήσεις (Αλγέρι, Βερολίνο, Λουξεμβούργο, Νόβισαντ κ.α.) και βραβεύθηκε σε Πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς (Γ. Θυμής, Governor’s Recital, Helexpo κ.ά.).

Έχει τακτική συνεργασία με τον πιανίστα Τίτο Γουβέλη σε ρεπερτόριο για δυο πιάνα και τέσσερα χέρια, ενώ έχει συνεργαστεί επανειλημμένα με τη σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου.

Ηχογράφησε όλα τα έργα του Ν. Κωνσταντινίδη για σαξόφωνο και πιάνο με το σαξοφωνίστα Θεόφιλο Σωτηριάδη, καθώς και κύκλο τραγουδιών του Αιμίλιου Ριάδη.

Είναι ιδρυτικό μέλος του συνόλου Piandaemonium (6 πιάνα - 12 πιανίστες).

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και μελέτησε με τις Ι. Σημηριώτη και Δ. Ευνουχίδου, η διδασκαλία της οποίας καθορίζει ουσιαστικά την πορεία του. Με υποτροφία του Ιδρύματος Λ. Βουδούρη σπούδασε στη Hochschule für Musik της Κολωνίας (δίπλωμα σολίστ με άριστα, τάξεις Α. Kontarsky, A. Valdma), ενώ παράλληλα παρακολούθησε τα μαθήματα του παιδαγωγικού τμήματος. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στη Royal Scottish Academy of Music and Drama (Master in Performance, τάξη του καθηγητή V. Sangiorgio).

Από το 2012 οργανώνει το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης (www.thessalonikipianofestival.gr) και από το 2017 είναι υπεύθυνος καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ.