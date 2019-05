Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορίαμβος θα φιλοξενήσει την Παρασκευή 3 Μαΐου, την παρουσίαση του νέου Cd του Dominic Ntoumos, "Back to the Roots", σε σύμπραξη με τον μουσικό Βαγγέλη Τσιαπλέ, σε ρεμπέτικες διασκευές Balkan & Ethnic Jazz.

To νέο αυτό Cd κυκλοφόρησε πρόσφατα στις Βρυξέλλες και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, όπου έχει ήδη παρουσιαστεί με επιτυχία καθώς συνεχώς προγραμματίζονται νέες παρουσιάσεις.

Στην ηχογράφηση - παραγωγή συμμετέχουν μουσικοί από διάφορες χώρες, όπως Βέλγιο, Ιταλία, Μαρόκο, Αργεντινή, Ισπανία και Ελλάδα.

Στο Χορίαμβο θα παρουσιαστεί ενδεικτικά η δουλειά από τους μουσικούς: Dominic Ntoumos τρομπέτα, Βαγγέλη Τσιαπλέ μπουζούκι και τραγούδι, Γιώργο Γκουντουσάκη Ηλεκτρική κιθάρα και τραγούδι, Γιάννη Μακρυγιάννη κρουστά και Μαρία Δεληγιάννη τραγούδι.

Την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019, στις 21.30 στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χορίαμβο, Γαληνού 5 & Φαρμακίδου Λάρισα

Είσοδος ελεύθερη

Τηλ. επικοινωνίας 690 984 6224 & 690 770 1342