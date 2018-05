Μία από τις κορυφαίες live μπάντες του πλανήτη και πλέον αγαπητή στο ελληνικό κοινό, oι Thievery Corporation, έρχονται για πρώτη φορά στη Λάρισα, την Πέμπτη 31 Μαΐου και το μεγαλύτερο event του φετινού καλοκαιριού στην Κεντρική Ελλάδα ειναι γεγονός!

Ένα συγκρότημα ταυτόσημο των sold out συναυλιών! Με live performances που πρέπει να βιώσει κανείς στη ζωή του!

Thievery Corporation... Ένα συγκρότημα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις… Με το νέο δίσκο "Treasures from the Temple" στις αποσκευές τους, οι σπουδαίοι Thievery έρχοται την Πέμπτη 31 Μαΐου στο προαύλιο του Μύλου του Παππά για μια βραδιά που θα συζητιέται για καιρό.

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι δικοί μας Blend Mishkin & Roots Evolution, με επαναστατική Dub και RootsReggae από τον μετρ του είδους Blend Mishkin και τους Roots Evolution που γεμάτοι ενέργεια θα μας παρουσιάσουν νέες οπτικές πάνω σε ηχητικά σχήματα κι αισθήματα!

Τέλος, μετά το πέρας στης συναυλίας, θα ακολουθήσει after party με τους (ντόπιους) Boogie Rockaz να καταλαμβάνουν τα decks και να δίνουν τη δική τους πανηγυρική νότα σε μια βραδιά που θα χαραχθεί βαθιά στις καρδιές όλου του μουσικόφιλου κοινού της Κεντρικής Ελλάδας!

Πρόγραμμα Ημέρας

18:30 Ανοίγουν οι Πόρτες

20:00 Blend Mishkin & Roots Evolution

21:30 THIEVERY CORPORATION

23:30 Boogie Rockas After Party @ Mylos 1927

Προαύλιο Μύλου του Παππά - Λάρισα

22 euros- Early Bird Tickets (limited) * SOLD OUT

25 euros - Presale (σε ελάχιστα σημεία προπώλησης)

28 euros - Presale (2η Φάση προπώλησης)

30 euros - On spot

** την ημέρα της συναυλίας για τους κατοίκους του Βόλου θα υπάρξει λεωφορείο που θα πραγματοποιήσει τη διαδρομή Βόλος –Λάρισα –Βόλος

Περισότερες πληρωφορίες : : https://www.facebook.com/events/183211119001558/

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Seven Spots (σε όλη την Ελλάδα)

• My Market (σε όλη την Ελλάδα)

• Media Markt , Pantheon Plaza, τηλ. 241 180 6800

• Snuff Τobacco store, α) Φιλελλήνων 53Α, Φρούριο β) Κουμουνδούρου 1, Κέντρο

• Kαλτσάς βιβλιοχαρτοπωλείο, Παπαναστασίου 57, τηλ.2410532555

• Illusion RT (Τ.Οικονομάκη & Αγ. Νικολάου, Βόλος)

• Κεχαϊδης μουσικός οίκος (28ης Οκτωβρίου 118, Βόλος)

• Ηλεκτρονική προπώληση μέσω viva.gr

Διοργάνωση: ANALOG Events

Χορηγοί: Estrella Damm, Havana Club

Mε την υποστήριξη: SMouTH-Synergy of Music Theater | ΜΥΛΟΣ 1927 -Mylos 1927 | Puppets Creative Group