Η διεθνής πρωτοβουλία outHEAR New Music Week 2018, της οποίας ιδρυτής είναι ο πιανίστας Χρήστος Λενούτσος, διοργανώνεται με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων και θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 12 - 16 Δεκεμβρίου 2018, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Το outHEAR New Music Week 2018 αποτελείται από ένα συμπόσιο και ένα εργαστήριο σύγχρονης μουσικής σύνθεσης, όπου 12 επιλεγμένοι νέοι συνθέτες απ’ όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν και να παρουσιάσουν τα έργα τους μαζί με το διεθνούς φήμης κουαρτέτο εγχόρδων του συνόλου Klangforum Wien σε συνεργασία με τους διδάσκοντες συνθέτες - καθηγητές Clemens Gadenstätter, Ορέστη Τουφεκτσή και Δημήτρη Παπαγεωργίου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν δύο συναυλίες:

Παρασκευή 14/12, 20:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΩΛ

Έργα για σόλο βιόλα/βιολί και ηλεκτρονικά με την Ηannah Walter και τον Robert Torche

Eίσοδος ελεύθερη

Κυριακή 16/12, 20:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΩΛ

Έργα των συμμετεχόντων της διοργάνωσης για κουαρτέτο εγχόρδων του συνόλου Klangforum Wien

Γενική είσοδος: 10 €

Μειωμένο: 6 €

Είσοδος ελεύθερη σε μαθητές και σπουδαστές του ΔΩΛ

Το outHEAR New Music Week 2018 υποστηρίζεται από:

Την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, το Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών και Μουσικής του Γκρατς, Αυστρίαμ τo Τμήμα Μουσικών Σπουδών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας της Αθήνας

Για περισσότερες πληροφορίες: www.outhearnewmusic.com

Προσκεκλημένο Μουσικό Σύνολο: Σύνολο εγχόρδων του μουσικού συνόλου Ensemble Klangforum Wien

Προσκεκλημένη καλλιτέχνις: Hannah Walter, βιολί/βιόλα

Διδάσκοντες:

Clemens Gadenstätter, Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της πόλης του Γκρατς - Αυστρία

Δημήτρης Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -Ελλάδα

Orestis Toufektsis, Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της πόλης του Γκρατς - Αυστρία

Ιδρυτής: Χρήστος Λενούτσος, πιανίστας

Βοηθός παραγωγής: Μαριλύ Βεντούρη

Β΄ βοηθός παραγωγής: Ολυμπία Τσαγιάννη