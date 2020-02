Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορίαμβος φιλοξενεί το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 21.00, ζωντανά τους "More than Blues"!

Οι "More than Blues" είναι ένα σχήμα που αποτελείται από τον Αποστόλη Βελεσιώτη στην κιθάρα και φωνή και τον Δημήτρη Τσιλικόπουλο στην κιθάρα.

Οι δύο φίλοι γνωρίστηκαν μέσα από μια τυχαία συνάντηση σε ένα jam session.

Παίζοντας μαζί απόλαυσαν την συνδημιουργία στη μουσική. Έτσι αποφάσισαν να συνεχίσουν να παίζουν και να αυτοσχεδιάζουν μέσα σε blues φόρμες και γενικότερα μέσα από την Αφροαμερικάνικη μουσική (Soul. Country. Blues. Rock.)

Ο Αποστόλης Βελεσιωτης, πάντοτε πιστός στον παραδοσιακό blues rock ήχο είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της πρώτης γενιάς των blues truckers (1993-2001)

Ο Δημήτρης Τσιλικοπουλος, εργάζεται ως session μουσικός και καθηγητής κιθάρας τα τελευταία 15 χρόνια.

Έχει δημιουργήσει και έχει συνεργαστεί με διάφορες τοπικές μπάντες όπως (Swinging Tyranhas, Trio bellcampo, Blue Matter, pull the plug, The milky way guartet κ.α.)

Επίσης ήταν συνδημιουργος του πρώτου jam session στη Λάρισα που διήρκησε 4 χρόνια.

Eίσοδος 7ευρώ με ποτό

Γαληνού 5 & Φαρμακίδου, Λάρισα

Τηλ. επικοινωνίας 6909846224