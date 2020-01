Το φεστιβάλ Μουσικότροπο φέρνει μια νέα αύρα στη μουσική εκπαίδευση. Τα εργαστήρια που παρουσιάζει απευθύνονται σε δασκάλους, καλλιτέχνες και ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική.

Παράλληλα προτεραιότητα του φεστιβάλ ήταν πάντα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, υποστηρίζοντας πάντα την αρχή των ίσων ευκαιριών στη ζωή και στην τέχνη.

Στα εγκαίνια της επετείου των 90 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου, πραγματοποιείται την Κυριακή 26 Ιανουαρίου μουσικό εργαστήριο για εφήβους και νέους ενήλικες με αναπηρία. Από τις 10:00 έως τη 13:00 στον Μύλο του Παππά.

Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν έφηβοι και νέοι ενήλικες με αναπηρία ηλικίας 14-22 ετών.

Διοργανωτές του εργαστηρίου είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Ευζωία, Πολιτισμός, Τέχνη, Τουρισμός και Αναπηρία" ΕΠΤΤΑ ΚΟΙΝΣΕΠ. Άτυπη εθελοντική Ομάδα Μουσικό εκπαιδευτικό Σύνολο ΜΟΥΣ.Ε.Σ.

Το βιωματικό μουσικό εργαστήρι δεν είναι θεραπευτικό αλλά εκπαιδευτικό και απευθύνεται σε εφήβους και νέους ενήλικες με αναπηρία. Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει μια σειρά από μουσικές δραστηριότητες που εστιάζουν στο λόγο, την κίνηση, τον ήχο αλλά και την αισθητική αγωγή.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τις μουσικές και μη μουσικές εμπειρίες και να βιώσουν τα οφέλη από τη μουσική ως τέχνη και μέσο εκπαίδευσης.

Εισηγήτριες:

• Τροκάνα Αρίστη, Φιλόλογος-Μουσικός, ΜΑ Ειδική Αγωγή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

• Σπανίδου Σοφία, Ειδική Παιδαγωγός, ΜΑ Ειδική Αγωγή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

• Κυριακίδου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός, ΜΑ Ειδική Αγωγή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

• Μπαρσάκη Αναστασία, Ειδική Παιδαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και επειδή ο αριθμός είναι περιορισμένος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο www.mousikotropo.gr . Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα.

Προβολή ταινιών

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί δεύτερο εργαστήριο, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν ταινίες μικρού μήκους / ντοκιμαντέρ στον Μύλο του Παππά από τις 12:00 – 13:00

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους και διοργανωτής είναι "Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι ταινίες

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής : IOTAPHI (ΙΦ) : Videoclip, Διάρκεια: 3min 41sec. Έτος παραγωγής: 2018. Σύλληψη Ilia Darlin και Δάφνη Ηλιάκη. Σκηνοθέτης: Γρηγόρης Ρέντης. Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Γεωργίου

Παραγωγός: Νικόλας Αλαβάνος.

The Journey of our Masks: Ντοκιμαντέρ. Έτος παραγωγής: 2018. Διάρκεια: 6min 46sec. Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Μοντάζ: Σπύρος Νταντανίδης.

«Με ανοιχτά φτερά (With open wings)» : Είδος: Ντοκιμαντέρ. Έτος παραγωγής: 2017. Διάρκεια: 22λ. Παραγωγή-Σκηνοθεσία-Σενάριο: Βίβιαν Παπαγεωργίου.

Ένας άλλος... Sartre: Μικρού μήκους ταινία. Έτος παραγωγής: 2017. Διάρκεια: 15λ:07. Παραγωγή: Βασίλης Οικονόμου, Ελιάνα Περηφάνου. Σκηνοθεσία: Μαρία Σιδηροπούλου.

Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη

Η επιλογή των ταινιών και των ντοκιμαντέρ βασίστηκε στην ανάδειξη της τέχνης μέσα από την οπτική των αναπήρων καλλιτεχνών. Σκοπός είναι να δοθεί το έναυσμα για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω στο ρόλο της τέχνης ως μέσο έκφρασης, δημιουργικότητας και εκπαίδευσης αλλά και να αναδειχθούν θέματα προσβασιμότητας των αναπήρων στην τέχνη είτε ως θεατές είτε ως καλλιτέχνες.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2018 το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection Of Disability in art» με ακρωνύμιο RoDI.

Σε αυτό, η ανταπόκριση κοινού, καλλιτεχνών και ακαδημαϊκής κοινότητας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, γεγονός που οδήγησε στην καθιέρωση του Φεστιβάλ ως θεσμού του Ιδρύματος με την επανάληψή του σε σταθερή, ετήσια βάση, από τις 3 έως τις 10 Δεκεμβρίου κάθε έτους (Απόφαση υπ' αριθμ. 19/22-4-2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).

Η καθιέρωση του Φεστιβάλ ως θεσμού συνδέεται άμεσα με την αποστολή του Πανεπιστημίου περί την παραγωγή και μετάδοση της γνώσης, και την καλλιέργεια των τεχνών και του πολιτισμού (άρθρο 4, παρ. 1 του Ν.4485/2017).

Ταυτόχρονα, συνδέονται με το όραμα του Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» που το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνει, να αποτελεί μηχανισμό συμμετοχής των ατόμων με και χωρίς αναπηρία σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθ' οιονδήποτε τρόπο και ρόλο αυτά επιλέγουν, και την αντιμετώπιση έτσι της τέχνης ως μέσο κατάργησης των υφιστάμενων κοινωνικών εμποδίων και προώθησης της συμπερίληψης.