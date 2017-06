Με μουσική για όλα τα γούστα συνεχίζεται την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 το Φεστιβάλ Πηνειού.

Στην Κεντρική Σκηνή θα κάνουν την αρχή οι Jah Love Maria, ένα πενταμελές σχήμα από τη Λάρισα που συνδυάζει επιρροές από τους ήχους της Καραϊβικής, με στοιχεία rock, blues και funk, έχοντας πάντα για οδηγό, τους μεγάλους κλασικούς της Reggae.

Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής θα κλείσει το ελληνικό μουσικό συγκρότημα Gadjo Dilo που παίζει gypsy τζαζ / gypsy σουίνγκ και ξέρει να ξεσηκώνει το κοινό. Επιπλέον, στη δισκογραφία τους και τις ζωντανές εμφανίσεις, έχουν εντάξει τη διασκευή πολλών ρεμπέτικων, λαϊκών και ελαφρολαϊκών τραγουδιών, όπως του Τσιτσάνη, του Χιώτη κ.ά.

Στη Χορευτική Σκηνή θα εμφανιστεί η Ορχήστρα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Η Ορχήστρα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής ιδρύθηκε το 2013 και αποτελείται από καταξιωμένους μουσικούς με αξιόλογες σπουδές και καλλιτεχνική δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πλειονότητα των μελών του σχήματος είναι ή έχουν διατελέσει καθηγητές του ΔΩΛ. Σκοπός της, είναι η διάδοση και ανάδειξη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό.

Τέλος, στη LAS RAMBLAS STAGE θα εμφανιστούν τρεις σπουδαίοι djs. O Πέτρος Μαγγανάρης - dj Echonomist ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό με κυκλοφορίες σε labels όπως Upon you, Apparel, Back and Forth. Μαζί του, οι επίσης ταλαντούχοι Mageo και Mr. Sibal.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00

Jah Love Maria / Gadjo Dilo

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:30-23:30

Ορχήστρα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής ΔΩΛ

LAS RAMBLAS STAGE

21:00-00:00

Mageo / Mr. Sibal / Echonomist

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:30 Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος - Μαγειρική

18:00-21:30 ΙΕΚ Δήμητρα - Διάλεξε το επάγγελμά σου / Πηνειός Fashion Club / Μαγικό κουτί

18:00-21:30 Art Gate - Imagination playground

18:00-21:30 Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας - Ζωγραφίζουμε Καλημέρες

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Ζωγραφική πορτραίτο

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Φτιάξε το δικό σου κόσμημα

18:00-21:00 ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων - Ταξίδι σε μια πόλη μαγική

18:00-21:30 Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας - Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

18:00-21:30 Λέσχη Στατικού Μοντελισμού - Make 'n Take

18:00-21:30 Εξάντας ΚοινΣΕπ - Διαδραστικά πειράματα φυσικής / Εικαστικές κατασκευές / Κυνήγι θησαυρού

18:00-21:30 Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center - Μαθαίνω παίζοντας στης Λαρίσης το ποτάμι!

18:30-22:00 Φωτογραφική ομάδα fplus - Camera Obscura Installation / Σεμινάριο φωτογραφίας για παιδιά & εφήβους

19:00-20:00 Κέντρο Ημέρας Χαρά ΙΙ - Αισθητικοκινητικό Παιχνίδι Sherborne

19:00-20:30 Ομάδα Έκφραση - Οι γέφυρες του Πηνειού: θεατρικό παιχνίδι

19:00-21:00 Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Κατασκευή Μαριονέτας

19:00-22:00 Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Κεραμολούλουδα

19:00-21:00 Σχολή Ζωγραφικής Σχέδιο Σαμαράς & Cask Gallery - Εργαστήρι κατασκευής-εγκατάστασης με πεταλούδες

19:30-21:00 Play Education - Μικροί σκούφοι: μαγειρεύουμε cheesecake

20:00-22:00 Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας - Ζωγραφική με κουκίδες: στο ατελιέ του Ζωρζ Σερά

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:00 Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη - Πινγκ πονγκ

18:00-21:00 Ν.Ο.Λ. - Water polo… στη στεριά

18:00-21:00 Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ - Γνωριμία με το Μπριτζ

18:00-21:00 Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής - Γνωριμία με το Παγκράτιο

18:00-21:00 Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας - Γνωριμία με το Ταεκβοντό

18:00-21:00 Α.Σ. Judo Bushi - Γνωριμία με το Τζούντο

19:00-21:00 J-Arts - Γνωριμία με το Kendo & τις ιαπωνικές πολεμικές τέχνες

19:30-21:00 Ποδηλατικός Α.Σ. Πηνειός - Ποδηλατοδεξιοτεχνία: μικρή πίστα ποδηλασίας

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

18:00-23:30 Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium on the Go

18:00-23:30 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

18:00-23:30 Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Λάρισας – Δράσεις

19:30-20:30 Ομάδα Νόον Έγνω - Βόλτα στο ποτάμι: περιπατητική περιήγηση

Διαδικτυακό Περιοδικό fmag - Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα "Μουσική"