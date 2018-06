Με σπουδαίες συναυλίες και πολλές δράσεις ολοκληρώνεται σήμερα το Φεστιβάλ Πηνειού 2018. Το ζητούμενο είναι να το απολαύσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να σβήσουν τα φώτα του.

Απόψε, στην Κεντρική Σκηνή δεσπόζει η υπέροχη φωνή της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, μια φωνή που καθηλώνει και μια σκηνική δυναμική παρουσία και προσωπικότητα που εντυπωσιάζει!

Θα ακουστούν τα τραγούδια της αλλά και πολλές ενδιαφέρουσες επιλογές από την ελληνική δισκογραφία, πειραγμένα από την Ελεωνόρα και τους συνεργάτες της, σ’ ένα πρόγραμμα που φτιάχτηκε για να τραγουδιέται και να φέρνει κοντά τις παρέες.

Νωρίτερα, στην ίδια σκηνή θα εμφανιστούν οι deadbeat escapement, που στα 12 χρόνια της μουσικής τους παρουσίας έχουν καταφέρει ένα ευφυές πάντρεμα ηχοχρωμάτων με αιθέρια φωνητικά και αρμαγεδωνικά ξεσπάσματα που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο ούτε τον πιο απαιτητικό ακροατή.

Μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, και στη Σκηνή Β΄αντί του Βέβηλου θα εμφανιστεί ο Τζαμάλ, που μιλάει εξαιρετικά σπάνια και προτιμά να μεταφέρει τις σκέψεις του, μέσω των στίχων και της μουσικής του. Τα κουπλέ του συνδέονται άμεσα με τα προβλήματα της κοινωνίας, τα γήπεδα, τους δρόμους, την παραβατική συμπεριφορά.

Στη Σκηνή Γ΄ οι Mode Plagal μ’ ένα ξεχωριστό μουσικό ιδίωμα, με αναφορές στην ελληνική παραδοσιακή μουσική αλλά και σε βυζαντινούς ήχους, βαλκανικούς, αφρικάνικους, funky, groovy, rock, blues ρυθμούς και πολλά άλλα στοιχεία που υπάρχουν στη μουσική τους ως επιρροές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00 Deadbeat Escapement / Ελεωνόρα Ζουγανέλη

ΣΚΗΝΗ Β΄

19:30-00:00 Renovatio / ΤΖΑΜΑΛ

ΣΚΗΝΗ Γ΄

20:00-23:30 Bad Monkeys / Mode Plagal



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 17:00

Νόον Έγνω & Εργαστήρι Ψηφιδωτού Ψηφίδων Γνώσις – Ψηφοθετώ Δίπλα στο Ποτάμι

έναρξη μετά τις 18:00

Leroy Merlin – Do It Yourself Lovers: Μαθαίνω να βάφω με τεχνοτροπίες!

ΙΕΚ Δήμητρα – Info Job / Μαγική Φωτογραφία / Τρέχει τρέχει το νερό

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Ένα αναμνηστικό από τον Πηνειό μιας άλλης εποχής

Λέσχες Πολιτισμού – Action Painting

Δημιουργική Πόρτα – Ζωγραφίζω, μαγειρεύω και δημιουργώ

Εργαστήρι Καλικατζούρα – «Η Νίνα η Λεμονίτα» της Άννας Κορτέση

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Ταξίδια στο βυθό της θάλασσας

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Face painting / Μουσικά στεφάνια / Παιχνίδια

Σαν Παραμύθι – Πάρτι με ZUMBA, guest stars Mickey, Minnie, Donald & Daisy

Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας – Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Γίνε κι εσύ μοντελιστής

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Παιδαγωγικές εικαστικές κατασκευές

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera Obscura installation / Σεμινάριο Φωτογραφίας για παιδιά και εφήβους

έναρξη μετά τις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Ο κόσμος του «γλυκού» νερού!

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Μαριονέτες από τη φύση

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας – Αθέατη Πόλη

Ομάδα Έκφραση – Κάτω στον Ποταμό Παίζω και Γελώ

Παραμυθωνία – Ο Δημοσθένης με τις νεράιδες του

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη – Παίζω Πινγκ Πονγκ

Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής – Μαθαίνω για το Παγκράτιο

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Α. Σκακιστική Λέσχη Λάρισας – Γνωριμία με το Αγωνιστικό Σκάκι

έναρξη μετά τις 19:00

Έλενα Καραβιδέ – Aerial Hoop

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

ΖΕΝΙΘ – Δώσε Ενέργεια και Κέρδισε!

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

Οικολογική Ανακύκλωση Κεντρικής Ελλάδας – Ανακύκλωση Αυτοκινήτου

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Έκθεση «Το Φεστιβάλ Πηνειού μέσα στο χρόνο» / Προσωπικά Portfolio

έναρξη μετά τις 19:00

Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium on the Go

έναρξη μετά τις 20:00

Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris – Παρατήρηση Συνόδου Σελήνης – Πλανήτη Δία